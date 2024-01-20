Şimdi doğayla buluşma zamanı: Ruhunuzu dinlendirecek yürüyüş rotaları | 8 ŞEHİR 10 ADRES

Her gün düzenli yürüyüş yapmanın kalp sağlığından tutun da kilo kontrolüne kadar pek çok faydasının olduğu biliniyor. Çoğu uzman, bu basit ve etkili egzersizin yaşlanmayı geciktirdiğini ve yaşam süresini uzattığını her fırsatta söylüyor.

İngiltere’de bulunan Bath Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bu faydaları bir kez daha kanıtladı. Hakemli bilimsel dergi Mental Health and Physical Activity'de yayımlanan çalışmada, zihin sağlığını iyileştirmenin anahtarının bilinçli farkındalıkla düzenli egzersiz ve yürüyüş olduğunun altı çizildi.



Çalışmanın yazarlarından olan Masha Remskar, “2024'e daha fazla egzersiz kararıyla başlamanın, fiziksel ve zihinsel sağlığa gerçekten pozitif etkileri olabilir. Başlangıç yapmanın ve zaman geçtikçe bu rutine bağlı kalmanın zor olduğunu biliyoruz. Fakat bu zorluğu yenmek gerekiyor çünkü düzenli yürüyüşler sağlık için oldukça faydalı” dedi.

Bu yürüyüşleri yemyeşil doğanın içinde kuş sesleri arasında yapmak ise faydalarını katlıyor.

Hal böyle olunca biz de gezgin ve seyahat yazarları Nurgül Büyükkalay, Özlem Köseoğlu, Didem Mutçalıoğlu Mehmet Altay ve Erdoğan Gümüş’e ‘Kış aylarında ruhumuzu dinlendirecek en güzel yürüyüş rotaları hangileri?’ diye sorduk.

İşte 8 şehirden size iyi gelecek 10 adres…



Şelaleler diyarı: Efteni Gölü / DÜZCE



Kuşların göç yolu üzerinde bulunan ve nesli tükenmekte olan birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Efteni Gölü, kış aylarında keşfedilecek doğa harikalarından biri.

Mehmet Altay, “Düzce’nin Gölyaka ilçesinde bulunan Efteni Gölü’nün çevresinde şelaleler ve yürüyüş yolları var. Bunlardan en popüleri Güzeldere Şelalesi; çocuklu aileler için ideal bir yer. Çok keyifli bir mesire alanına sahip. Gürgen, kestane, meşe gibi karışık yapraklı orman ağaçlarının arasında kalan Aydınpınar Şelalesi’nin ise harika bir yürüyüş parkuru mevcut. Yine bölgede görülebilecek cazip yerlerden biri de Samandere Şelalesi...” dedi.

Tam bir kaçış noktası: Ballıkayalar Tabiat Parkı / KOCAELİ

İstanbul’un yaklaşık 70 kilometre güneyinde bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkı, Kocaeli’nin Tavşanlı köyü sınırları içinde yer alıyor. Yemyeşil bir vadi içinde konumlanan park, yılın bu zamanı epey sakin oluyor.



Ormanın ortasında yer alan tabiat parkının tam anlamıyla bir kaçış noktası olduğunu söyleyen Özlem Köseoğlu, “1995’te tabiat parkı ilan edilen alan, çok zengin bir bitki örtüsüne sahip. Özellikle yılın bu zamanı kaya tırmanışının sık yapıldığı yerlerden” dedi.



Köseoğlu, şu önerilerin altını çizdi:

“Kocaeli'nin Denizli köyünde başlayan Ballıkayalar Tabiat Parkı yürüyüş parkurunun bir kısmı kanyonun içinden geçerken bir kısmı da patika halinde. Hangisini seçerseniz seçin ikisi de yürüyüş yapabilmek için çok ideal. Ayrıca bölgede kamp atabilir, geceleri Ballıkayalar’daki sessizliğin tadını çıkarabilirsiniz.”





Ballıkayalar Tabiat Parkı



Harika kar manzaraları: Gölcük Tabiat Parkı / BOLU



Kışın Türkiye’de gezilecek en romantik adresler denince ilk akla gelen yerlerden biri Gölcük Tabiat Parkı… Bolu’ya yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan park, kış aylarında büründüğü beyaz görüntüyle görenleri büyülüyor.



Mehmet Altay, “Günübirlik ziyaretler için çok ideal olan Gölcük Tabiat Parkı’nda göl çevresinde keyifli yürüyüşler yapabilir, iskelede hatıra fotoğrafı çektirerek güzel anlarınızı ölümsüzleştirebilirsiniz. Özellikle kış aylarında fotoğrafçıların en popüler adreslerinden biri olan tabiat parkında, göl üstünde nefis yansıma görüntüleri ortaya çıkıyor” dedi.





Gölcük Tabiat Parkı



Alternatif yürüyüş rotalarına sahip: Sülüklü Göl / BOLU

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Tavşansuyu köyü sınırları içerisinde yer alan Sülüklü Göl, doğa tutkunlarının son yıllarda en çok tercih ettiği adreslerden… Gölün çevresi karaçam, göknar, kavak, çınar ve ıhlamur gibi pek çok ağaç türüne ev sahipliği yapıyor.



Didem Mutçalıoğlu, “Sülüklü Göl’e çıkan ve en çok kullanılan yürüyüş parkuru Sülüklü Göl yoluna girdikten sonra, alabalık tesislerinin yanından ilerleyen patika rota… Bu yürüyüşün büyük bir bölümü hafif yokuşlu… Ancak ağaçların arasından ve şırıl şırıl akan suyun yanından ufak molalarla ilerlemek çok rahatlatıcı…” dedi.

“Alternatif bir yürüyüş rotası ise Murat Gölü’nden başlayan parkur” diyen Mutçalıoğlu, “Bu parkur biraz daha zorlayıcı. Eğer daha da zorlu bir rota isterseniz Çubuk Gölü ile Sülüklü Göl arasındaki 18 kilometrelik yürüyüş parkurunu tercih edebilirsiniz. Doğanın kalbinde yapacağınız bu yürüyüşlerin sonunda nefes kesici Sülüklü Göl manzarası adeta ödül gibi olacak. Üstelik kış aylarında gölü donmuş olarak bulmanız yüksek ihtimal” ifadelerini kullandı.





Sülüklü Göl

Kışın bir başka güzel: Yedigöller Milli Parkı / BOLU



Olağanüstü güzelliğe sahip Yedigöller, kar yağışıyla birlikte bambaşka bir görünüme kavuşuyor. Sessiz ve sakin ortamı, muhteşem manzarası, doğa yürüyüşü yapmaya elverişli arazi yapısı, şelaleleri, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatıyla tam bir çekim merkezi olan Yedigöller; dinlenmek, spor yapmak, sportif olta balıkçılığı gibi faaliyetler açısından ideal bir rota…



Erdoğan Gümüş, “Bolu’nun 42 kilometre kuzeyinde ve Zonguldak’ın güneyinde yer alan Yedigöller, aynı zamanda ülkemizin en çok bilinen milli parklarından biri… Alanda 1500 metre mesafede sıralanmış irili ufaklı 7 göl bulunuyor. Göller yeraltı akışlarıyla birbirine bağlı. Platodaki göllerin en büyüğü Büyükgöl. Oldukça zengin bitki örtüsü ve yaban hayatına sahip… Başlıca ağaç türleri olan kayın, gürgen, meşe, kızılağaç, akçaağaç, karaağaç, ıhlamur, titrek kavak, sarıçam, karaçam ve köknar bunlardan bazıları” dedi.



Yedigöller’in ister profesyonel ister amatör tüm fotoğraf sevenler için her mevsim olduğu gibi kışın da muhteşem kareler sunduğunu söyleyen Gümüş, “Her yıl mutlaka bir ya da iki kez uğrar nefis fotoğraflar çekerim. Ayrıca kış mevsiminde kamp kurmak isteyen ve karlarla kaplı göllerin etrafında yürümeyi sevenler için Yedigöller çok ideal…” ifadelerini kullandı.





Yedigöller



Biraz zorlu ama manzara için buna değer: Işık Dağı zirve yürüyüşü / ANKARA



Işık Dağı, Ankara’nın Kızılcahamam ile Çankırı’nın Çerkeş ilçeleri arasındaki dağ silsilesinin en yüksek zirvesi. Ankaralı trekking'cilerin her mevsim çıkmayı arzu ettikleri ve büyük keyif aldıkları en prestijli rota olarak biliniyor. Ankara’ya 115, Kızılcahamam’a ise 33 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Erdoğan Gümüş, “Çam, meşe ve dişbudak gibi ağaçların bulunduğu ormanla çevrili olan dağın, en yüksek noktası 2 bin 34 metreye ulaşıyor. Işık Dağı’na gitmek için Ankara-İstanbul yolunu takip edip Kızılcahamam’ı geçtikten sonra Çerkeş yoluna dönmeniz gerekiyor. Yaklaşık 30 kilometre gittikten ve Belpınar köyünü geçtikten sonra orman içine giren patika yolu takiben zorluk derecesi yüksek olan kuzey bölümünden zirve yapabilirsiniz” dedi.

“Zorluk derecesi daha az olan rotayı tercih etmek de mümkün” diyen Gümüş, “Yağcı Hüseyin köyünden başlayan ve Karagöl Jeosit Gölü’nün solundan geçen güney kısmından da zirveye çıkabilirsiniz” ifadelerini kullandı.



Işık Dağı’nın bölgede karın ilk düştüğü nokta olduğunun altını çizen Gümüş, “Zirveye vardığınızda bir ressamın fırçasından çıkmışçasına panoramik bir görüntü belirir önünüzde. Engin bir dağ silsilesi karşılar sizi. Sert rüzgârlar, dağların sırtlarını ve yamaçlarını yer yer kardan arındırır. İşte o zaman bu bölümler, bembeyaz karlar arasından siyah görünümleriyle nefis bir manzara oluşturur, büyülenirsiniz…” dedi.

Huzur dolu: Sığacık sahili parkuru / İZMİR



Tertemiz bir havada deniz kenarında bir yürüyüşe ne dersiniz? Seferihisar’ın güzeller güzeli Sığacık, bunun için en doğru adreslerden biri…

“Sahilde yürürken hem Sığacık’ın eşsiz havasını içinize çekip hem huzur dolu bir yürüyüş yapabilirsiniz” diyen Özlem Köseoğlu, “Kaleiçi’nde hafta sonları açılan ve organik ürünlerin satıldığı pazar görülmeye değer. Pazarda ufak bir mola verip, bölgede yaşayan kadınların yaptığı böreklerden, gözlemelerden ve yemeklerden mutlaka denemelisiniz” diye konuştu.





Sığacık



İkonik bir rota: Hitit Yolu Parkuru / ÇORUM

Hititlerin antik kentleri üzerinden geçen Hitit Yolu, Çorum’un en ikonik rotalarında biri... Bu rotada yaklaşık 17 yürüyüş parkuru yer alıyor.

Özlem Köseoğlu, “Parkurların arasında; Alacahöyük, Boğazkale, İncesu, Hattuşa, Şapinuva gibi noktalar bulunuyor. Bu rotaların eski kervan ve göç yollarından geçen yaklaşık 236 kilometrelik bir rota üzerinde yer aldığını da belirtelim” dedi. Köseoğlu, şöyle devam etti:

“Uzun yürüyüş parkurları; Alacahöyük-Boğazkale, Alacahöyük-Çatak-Kızılhamza-Şapinuva, Boğazkale-Çatak-Kızılhamza-Ortaköy, Yazılıkaya-Boğazkale Göleti-Hattuşa olarak sıralanıyor. Hepsi tarihi değerleriyle keşfedilmeyi bekleyen rotalar. Çorum’a kadar gidip dünyaca ünlü Çorum leblebisini, leziz Çorum mantısını, Çorum köftesini, ünlü dolmalarını ve et yemeklerini yemeden şehirden asla ayrılmayın.”

Muhteşem göl fotoğrafları: Kovada Gölü Milli Parkı / ISPARTA



Eğirdir Gölü’nden kopup ayrı bir göl haline gelen ve karstik çöküntüler sonucu oluşan Kovada Gölü, Isparta’nın en özel göllerinden biri. Şehir merkezine yaklaşık bir saat uzaklıkta bulunan gölün yer aldığı milli park, kuş gözlemciliği için son yıllarda çok sık tercih ediliyor.

Nurgül Büyükkalay, “Etrafı sık ormanlık alanlarla ve ormanlık dağlarla kaplı. Kovada’nın flora zenginliği ve yaban hayatı çeşitliliği müthiş. Tüm çevre meşe ağaçları, kızılçam, karaçam, sedir, ardıç gibi ağaç türleri ve funda, mersin, sandal, böğürtlen, defne gibi maki florasının çalılarıyla kaplı. Tüm bu çeşitlilik gölün manzarasını doyumsuz yapıyor. Yabani ördek sürüleri ise tam bir tablo görüntüsü veriyor. Doğa ve kuş fotoğrafçılığına meraklıysanız harika fotoğraflar yakalayabilirsiniz” dedi.

Mili Park içerisinde ziyaret edebileceğiniz bir doğa müzesi olduğunu da söyleyen Büyükkalay, “Bölgede yaşayan ve ölü olarak bulunmuş hayvanlar içi doldurulmuş bir şekilde sergileniyor. Göl etrafında dolaşabileceğiniz yaklaşık 1,5 kilometrelik bir yürüyüş parkuru bulunuyor. En yüksek noktaya vardığınızda muhteşem göl fotoğrafları çekebileceğiniz gözetleme kulesine ulaşacaksanız. Kuleden sonra 900 metrelik yürüyüş yolu ile ziyaretçi tanıtım merkezine ulaşıp parkuru tamamlayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.





Kovada Gölü

Çok fazla aktivite bulunuyor: Şahinkaya Kanyonu / SAMSUN



Bölgeyi besleyen Kızılırmak Nehri’nin en dar ve en uzun geçidi olarak bilinen Şahinkaya Kanyonu, muhteşem manzaralar eşliğinde doğa yürüyüşü yapabileceğiniz harika bir adres.



Şahinkaya’nın Türkiye’nin ikinci büyük su kanyonu olduğunun altını çizen Büyükkalay, “Samsun şehir merkezine 127, Vezirköprü ilçesine ise 18 kilometre uzaklıkta yer alan Şahinkaya Kanyonu heybetli kayaların arasında baraj gölü üzerinde 2,5 kilometre boyunca uzanıyor. Sarp kayaların arasından akan Kızılırmak’ın turkuaza dönüşen rengi büyüleyici bir görüntü veriyor” dedi.





Şahinkaya Kanyonu



Büyükkalay, “Birçok doğal güzellik sunan kanyonu gezmenin en güzel yollarından biri tekne turu. Dik yamaçların arasından geçmek çok heyecanlı. Doğa sporları severler için de çok sayıda aktivite var. ‘Uluslararası Turizm Bölgesi’ unvanına sahip olan bölgede, su altı dalış, yamaç paraşütü, trekking, dağcılık, tırmanma, balıkçılık ve kano gibi aktiviteler yapılıyor. Doğa yürüyüşü için yaklaşık iki saat süren, çok dik olmayan, inişli-çıkışlı bir parkuru var. Doğa fotoğrafçılığına meraklıysanız yol boyunca harika kareler yakalayacağınız noktalar çıkacak karşınıza…” ifadelerini kullandı.



Fotoğraflar: iStock, Alamy