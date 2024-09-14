Mini kamyonu dünyanın en küçük karavanına dönüştürdü… ‘Umarım küçük motor ve tekerlekler bu kadar ağırlığı taşır’

Küçük yaşam alanlarının tasarımı ve dönüşümü, son yıllarda giderek daha fazla ilgi çeken bir konu haline geldi. Özellikle sınırlı alanlarda konforlu ve işlevsel yaşam alanları oluşturmak isteyenler için yaratıcı çözümler sunan projeler, hem ilham verici hem de pratik açıdan değerli örnekler sergiliyor.



Bu bağlamda, Ryan Twomey’in gerçekleştirdiği çalışmalar pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Ryan Twomey, YouTube ve sosyal medya üzerinden tanınan bir içerik üreticisi. Özellikle yaşam alanları ve minibüs dönüşümleri konusundaki projeleriyle son yıllarda oldukça popüler hale geldi.



YouTube kanalı; dönüşüm projeleri, araç modifikasyonları ve ‘van life’ (Küçük araçları, genellikle minibüsleri veya kamyonetleri, tam teşekküllü yaşam alanlarına dönüştürme ve bu araçlarla seyahat etme yaşam tarzını ifade eder) kültürü hakkında içerikler sunuyor. Ryan, şimdilerde ise 1997 model bir Daihatsu Hi-jet kamyoneti, dünyanın en küçük karavanına dönüştürmesiyle ilgi görüyor.









'ARACIN BİRÇOK ÖZELLİĞE SAHİP OLMASI ÇOK BÜYÜK AVANTAJ'



Ryan, bir videosunda yaptığı açıklamada, 25 yaşından büyük bir mini kamyonet tercih etmesinin nedeniyle ilgili “Bu yaş, aracı ‘tarihi araç’ kategorisine soktuğu için eyalet güvenlik denetimlerinden muaf olarak yollarda kullanılabilmemi sağlıyor. Eski model olmasına rağmen, kamyonetin klima ve 4x4 çekiş gibi birçok cazip özelliğe sahip olması ise çok büyük avantaj” şeklinde konuştu.



Ryan Twomey, dönüşüm sürecinde, minibüs dönüşümünün oldukça iddialı bir proje olduğunu ve ana odak noktasının kamyoneti yaşanabilir bir alana dönüştüren dış kabuğu inşa etmek olduğunu da ifade etti. Videolarında, "Umarım bu minik motor ve minik tekerlekler, bir karavanın ağırlığını sırtında taşımaya yeter" gibi cümleler kurarak, projesinin genel olarak zorluklarından da sıklıkla bahsediyor.







960 KİLOMETRELİK MACERAYA BAŞLADI



Arkadaşlarının yardımıyla, kamyonun arkasına çelik bir kafes yapısı inşa eden Ryan, şasinin kamyonu biraz daha büyük gösterdiğini ve taban alanının yaklaşık 1,5 metreye 2,1 metre olduğunu belirtti. Aracın iç mekânında tek kişilik yatak, küçük bir mutfak, döner masa ve çeşitli depolama alanları bulunuyor.

Mutfakta yemek pişerken 1.83 boyundaki Ryan, ayakta durabilmek için tavanı hafifçe yükseltiyor ve çatıyı Tesla Cybertruck’a benzetiyor. Bu tasarımın, kendisine mükemmel bir ayakta durma alanı sunduğunu ve oldukça şık göründüğünü de dile getiriyor.







Daha önce çeşitli minibüs tasarımları gerçekleştirmiş olan Ryan, bu dönüşüm sürecini oldukça hızlı bir şekilde tamamladı. İç mekânda, koyu renk duvarlar ve doğal ahşap tavan kullanarak samimi bir atmosfer ortaya çıkardı. İşini bitirdikten sonra ise Kaliforniya kıyıları boyunca 960 kilometrelik bir yolculuğa çıktı ve bu deneyimini YouTube’da paylaşmaya başladı.







İNSANLAR HER ZAMAN PENCEREDEN BAKIP KORNA ÇALARAK GÜLÜMSÜYORLAR

Aracın küçük yapısının park etmeyi daha kolay hale getirdiğini belirten Ryan, YouTube'daki bir diğer paylaşımında, mini kamyonun yoldan geçenler tarafından büyük ilgi gördüğünü ve bunun kendisini mutlu ettiğini söyledi.

“Yolda yavaş gittiğimde kendimi neredeyse hiç kötü hissetmiyorum çünkü arkamdaki insanlar her zaman pencereden bakıp korna çalarak gülümsüyorlar. Sürekli aracın fotoğrafını çekiyorlar ve beni alkışlıyorlar” diyen Ryan Twomey, yolda insanları güldürebilmenin güzel bir his olduğunun da altını çizdi. Ancak, Ryan aracı çok sevse de alanın darlığından ve rahatsız sürücü koltuğu ile yatak gibi unsurlardan biraz şikâyetçi…







Birçok izleyici de Ryan’ın inşa becerilerini ve vizyonunu takdirle karşılıyor. Örneğin bir takipçisi, "Bu proje, küçük bir alanı yaşanabilir kılmak için neler yapılabileceğini gösteren oldukça ilham verici bir çalışma" derken, bir diğer takipçisi ise, "Van life serinizi ve şimdi de mini kamyon serinizi izledikten sonra, bu çalışmanızın gelecekteki serileri için ne planladığınızı merak ediyorum" şeklinde geri bildirimde bulunuyor.