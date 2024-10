Önümüzdeki sezonda neler var?

Haberin Devamı

Bu Festival Bizim

Kreşendo’nun düzenlediği “Bu Festival Bizim”, İstanbul’un müzik sahnesine yeni bir soluk getiren nadir festivallerden biri olarak öne çıkıyor. 1-8 Kasım tarihleri arasında üçüncü kez düzenlenecek festivalin bu yılki teması “Mutluluğun Ritmi”. Festival, kadın müzisyenlerin yaratıcı gücünü merkeze alarak çok sesli bir sahne sunmayı hedefliyor.

Festival direktörü Beril Sarıaltun’un açıkladığı üzere, bu yıl sahnede Eurovision’da Yunanistan’ı temsil eden Marina Satti, yenilikçi tarzıyla tanınan Nova Norda ve alternatif müziğin güçlü seslerinden Yasemin Mori gibi isimler yer alacak.

Ayrıca Selût, Simge Pınar, Şenceylik, Dilay Dal, Sera Savaş, Maya Perest, Melisa Karakurt, Kardelen ve Selin Baycan gibi genç ve dinamik sanatçılar da festivalin yıldızları arasında.

Bu festival, sadece konserlerden ibaret değil. Aynı zamanda ilham verici konuşmalar, yaratıcı atölyeler ve özel performanslarla dolu bir hafta sunuyor.

Bu yılın teması olan “Mutluluğun Ritmi” etrafında şekillenen etkinlikler, katılımcıların ruhunu besleyecek zengin bir program vaat ediyor. Özellikle müzik dünyasında kadınların sesi olmayı hedefleyen festival, sadece müziğe değil, toplumsal mesajlara da güçlü bir vurgu yapıyor.

Salon İKSV Yeni Sezon

Salon İKSV, İstanbul kültür sanat dünyasının vazgeçilmez duraklarından biri olarak her sezon birbirinden farklı ve yaratıcı etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Yeni sezonun açılışını geçtiğimiz hafta Fred Armisen’in “Comedy for Musicians but Everyone is Welcome” başlıklı müzikli komedi şovuyla yapan Salon, bu sezonu geniş yelpazeli bir programla karşılıyor. Sonbahar sezonunda Salon İKSV’nin sahnesinde izleyicilerle buluşacak isimler arasında, elektronik müzik sahnesinde hızla yükselen Lana Lubany, OMA gibi çok beklenen isimler var. Bununla birlikte Fransa’nın müzik mirasını modern elektronik dokunuşlarla yeniden canlandıran Bon Entendeur, melodik ve tutkulu elektronik müziğiyle dikkat çeken Thomas Azier ve Yunanistan’ın indie-pop sahnesinin öncülerinden Monsieur Minimal de bu sezonun öne çıkan isimleri arasında.

Salon İKSV’nin programında dikkat çeken bir diğer nokta ise farklı müzik türlerini buluşturan projelere yer vermesi. Saykodelik müziği Anadolu tınılarıyla birleştiren Derya Yıldırım & Grup Şimşek, lo-fi ritimleriyle dikkat çeken Emir Taha, müzikseverler için benzersiz bir deneyim sunacak. Ayrıca Salon İKSV bu sezon komediye de kapılarını açarak farklı bir enerji yakalamayı hedefliyor. İlerleyen günlerde açıklanacak yeni isimlerle birlikte bu sezonun müzik ve eğlence dolu geçeceğini şimdiden söyleyebiliriz.

Bu etkinlikler müzikseverler için kaçırılmayacak birer fırsat.

Özellikle İstanbul’un sonbahar ruhuna eşlik edecek organizasyonlar, şehri canlı ve dinamik tutmayı vaat ediyor.

Müzik, sanat, ilham ve keyif dolu bu haftalar için ajandanızda mutlaka yer açın!

Dikkat çekenler

∆ MörçStudio’nun ilkkoleksiyonu

Hey!Douglas’la ortaya çıktı. Sanatçılar, gruplar ve markalar için merchandise’lar geliştirerek beraberindeki topluluklara etkileşime açık, özgün ve yaratıcı temas alanları oluşturan Mörç Studio, ilk sanatçı iş birliğini gerçekleştirdiği Hey!Douglas ile “İstanbul Çorbası” adlı koleksiyonu hem satışa sundu, hem de Blind’da düzenlenen geceyle bu girişimi taçlandırdı. Sanatçıların isimlerinin yer aldığı ürünler yurtdışında çok popüler olsa da yerli sanatçılar bu konuda biraz ağırdan alıyordu, işlerin böylece hızlanmasını umuyorum.

∆ Edis yeni şarkısı “Azar Azar”ı yayınladı. Sözleri Emrah Karakuyu, müziği Karakuyu ile Kadir Akgöl’e ait şarkı, kabul etmeliyim ki feci şekilde dile dolanıyor. Az kalsın bu hafta başka isim dinleyemeyecek hale geliyordum ki bir yerde kendime “dur” dedim.



∆ Jakuzi, üçüncü stüdyo albümü “Madalyon”u iki bölüm halinde yayınlıyor. Intro olarak “Kapı Açılıyor”, outro olaraksa “Son Süratle” dahil 7 şarkının yer aldığı ilk bölümde Kutay Soyocak’ın sadece vokal olarak değil bir grup üyesi olarak da görüyoruz. Düzenlemelerde yüzünü aydınlığa dönmüş bir müzikle karşılaşıyorsunuz, karamsarlık ise baki. “Sahipsiz Gölge” ilk favorim.



∆ Nicelatte, yeni şarkısı “Hayaletlerin” ile geri döndü. Synth pop ve dream pop öğeleri taşıyan şarkı lirik dünyasıyla dikkat çekiyor.



∆ Yakın takibe aldığım Koyu, “Elimde Değil” ile beklentilerimi bir kez daha boşa çıkarmadı. Hit kumaşı var bu parçada, bakalım kimlerin dikkatini çekecek...



∆ “Rock müzik dönüyor” diyenler haklı çıkacak gibi görünüyor. Post-rock müzik grubu MARL4, ilk single’ı “Doğdum”u yayınladı. Vokalde Tuğçe Kaymaz, gitarda Burcu Özbek, bas gitarda Esra Hasandayıoğlu ve davulda Başak Karacan’dan oluşan grubun ilk şarkısı “Doğdum”un sözleri Kaymaz’a, müziği Özbek önderliğinde MARL4’ya ait. Alternatif değil, cayır cayır rock yapan bu kadınları hemen not edin, adlarını daha çok duyacağız.



∆ Gizli Geçit’in yeni şarkısı “Ama Sen” yayınlandı. Grubun ikinci single’ında söz ve beste, solist Serkan Ertekin imzalı. İlk şarkılarının ritmik dünyasının ardından tempo düşse de şehir müziği nasıl bir şeydi hatırlamak isteyenler için örnek vermek mümkün.