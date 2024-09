Yüksekten ve ölümden çok korkuyordu, şimdi binlerce metre yükseklikte ip üzerinde yürüyen akrobatik sporcu oldu… ‘Üç yaşında çocukların çıktığı yüksekliğe bile çıkamıyordum’

25 yaşındaki Taylor’ın yükseklik korkusu o kadar fazlaydı ki, üç yaşındaki çocukların bile tırmanabileceği kapalı bir tırmanma duvarına dahi çıkamıyordu. Taylor şimdi ise dünya standartlarında bir highline sporcusu ve akrobatik hareketler yaparken yüzlerce metre havaya gerilmiş dar slackline ipleri üzerinde özgürce yürüyor.

Peki yükseklik korkusu olan Taylor, şimdi nasıl yüzlerce metre yüksekte bir ipin üzerinde akrobatik hareketler yapabiliyor?

Ekstrem bir spor olan highlining, karanın ya da denizin oldukça yüksek noktasına kurulan bir ipte yürümek anlamına geliyor. Öncelikle iki nokta belirleniyor ve bu iki nokta arasına bir ip geriliyor. Sporcu 2,5 santimetrelik bir ip üzerinde bir noktadan diğerine yürümek zorundadır ve ipe bağlı bir emniyet kemerinden başka desteği yoktur.

Kanadalı genç kadın, highlining'e başlamak için cesaretini nasıl topladığını ve havadayken düşüp emniyet kemerinden sallanmanın kendisini nasıl yıldırmadığını anlatmadan önce korkularından bahsetti.

“Kapalı bir tırmanma duvarının tepesine çıkamadığım bir dönem oldu ki bunu yapabilen üç yaşında çocuklar bile vardı. Ama highlining'den önce bunu aşmaya başladım. Bu ilginç çünkü çocukken kesinlikle yükseklikten korkardım. Roller coasterlar beni dehşete düşürürdü ama ağaçlara tırmanmaktan çekinmezdim. Yaşım ilerledikçe korkum daha da kötüleşti, ki bu pek çok insanın başına gelir” dedi.

Taylor, korkularının kendisini geride tutmasına izin vermek yerine, doğrudan mücadele etmeye karar verdi. Başlangıçta, 'daha yüksek' ve 'daha korkutucu' iplerle yüzleşecek kadar rahat hissetmeden önce, ipin yerden nispeten düşük bir seviyede sabitlendiği slacklining'i (iki nokta arasında gerili ip üzerinde dengede hareket etmenin amaçlandığı bir denge etkinliği) denedi.

SPORA BAŞLADIĞINDA YÜRÜMEKTEN ÇOK DÜŞÜYORDU

“Spora ilk başladığımda ve çizgide yürümeye çalışırken ‘düşmekle’ ayakta durmaktan daha fazla zaman geçiriyordum. Yürümeyi öğrenirken bir çocuk 50 kez düşüp kendi kendine ‘Belki de bu bana göre değildir’ diye düşünmez” diyen Taylor ekledi:

“Düşmek berbat bir şey ama bu yürümeyi öğrenme sürecinin bir parçası ve sanırım slacklining'in en sevdiğim yanı da bu. Kelimenin tam anlamıyla yeniden yürümeyi öğrenmek gibi. Sizi tekrar o sürekli başarısızlık durumuna sokuyor ve bunu yapmaya devam edeceğinize karar vermek için özel bir dayanıklılık ve güç gerekiyor.”

İp üzerinde yukarı ve aşağı zıplarken düştüğünde nasıl ayağa kalktığından da bahseden Taylor, “Genelde bunu yapmamın iki yolu var. Ya zıplamanın momentumunu kullanarak kendimi kollarımla yukarı çekiyorum ve kendimi çizginin üstüne geri sallıyorum. O kadar zıplayamadığım anlarda ise bacağımı tasmanın üzerinden geçirip kollarımı kullanarak kendimi yukarı çekip misinaya tutunuyor ve sonra tekrar yukarı çıkıyorum.”

'ÖLÜM KORKUMLA GERÇEKTEN YÜZLEŞMEMİ SAĞLADI'

Korkuların üstesinden gelme hakkında da konuşan Taylor, kendi yükseklik ve ölüm korkusuyla yüzleşebilmek için bu sporu seçtiğini anlattı ve şunları söyledi:

“Highlining, ölüm korkumla gerçekten fiziksel bir şekilde yüzleşmemi sağladı ve bunun hayatımda ortaya çıktığı diğer yerleri tanımama yardımcı oldu. Eskiden şu anda yaptığım şeyden çok korkardım. Bunu yapabilme yolculuğumda çok şey öğrendim. Korkunuzun üstesinden gelmek istiyorsanız yapmak isteyeceğiniz ilk şey korkunuzun nereden geldiğini anlamaktır.”

Taylor yüksekten ve ölümden çok korkmasına rağmen ilginç bir şekilde highline'da olmaktan korkmadığını da söyledi, “Çünkü mantıksal olarak buradaki her şeyin güvenli olduğunu biliyordum. Gerçekten öyleymişim gibi görünse de aslında gereksiz bir risk almıyordum. Çoğu insanla aynı sebepten dolayı yüksek hatlardan korkuyordum. Ölmekten korkuyordum. Eğer korktuğunuz şeyden neden korktuğunuzun temeline inebilirseniz bununla daha iyi yüzleşebileceksiniz. Çünkü kendinize tehlikede olmadığınızı kabul ettirebileceksiniz.”

BAZEN FELÇ OLMUŞ GİBİ HİSSEDİYOR

Taylor, bunun 'devam eden bir süreç' olduğunu kabul ediyor ve bazı hatlarda 'hiç korku hissetmediğini', bazılarında ise 'felç olmuş' gibi hissettiğini söylüyor.

“Aradaki fark şu ki artık korkuyu çok daha kolay ve hızlı bir şekilde atlatabiliyorum ve bunu atlatmak için kendime ve ekipmana yeterince güveniyorum” diyen genç kadının highlining arayışları onu Kanada, Amerika ve Avrupa'da Mallorca'daki Okyanus'un üstünden Utah'taki Zion Ulusal Parkı'nın kayalık manzaralarına kadar götürdü. Hatta bu yıl İsviçre'de düzenlenen LAAX Dünya Highlining Şampiyonası'nda yarıştı.

Taylor, highlining ile ilgili en sevdiği şeyin 'gökyüzünde dans etmek gibi hissettirmesi' olduğunu da söylüyor.

“Çizgide kendimi çok özgür hissediyorum. Çarpma korkusu olmadan kendimi sürekli zorlayabiliyorum. Aşırı gibi görünüyor ama diğer serbest stil sporlar darbe yaralanmaları açısından çok daha tehlikeli. Bizim için yere çarpmak yok. Sadece havaya düşüyoruz ve emniyet kemeri tarafından yakalanıyoruz” diyen genç sporcu şunları da ekledi:

“Güvende olduğumdan emin olmak için kendimi her zaman halata bağladığımı kontrol ederim. İster misinayı hazırlıyor olayım ister seans için misinaya biniyor olayım. Bağlantımı üç kez kontrol ediyorum ve her zaman beni kontrol etmesi için bir arkadaşım oluyor.”

Daily Mail'in 'I was terrified of heights - now I'm an acrobatic highliner who walks along a rope strung up between MOUNTAINS. Here's how I faced my fear of death...' başlıklı haberinden derlenmiştir.