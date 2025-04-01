PKK’da silah bırakmak istemeyenler mi var

Haberin Devamı

DEM’le MHP ilk kez bayramlaştı.

DEM’in kapatılması için çağrı yapan Devlet Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” sürecinin en güçlü destekçisi oldu.

“Bir oy CHP’ye, bir oy HDP’ye” diye kampanya yapan CHP ile DEM Parti arasına kara kedi girdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncay Bakırhan, “Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz” diye açıklama yaptı.

Yeni bir sürece, yeni bir iklime girdik.

PKK’nın silah bırakması ve kendini feshetmesi konusunda ise çok kritik bir araya giriyoruz.

Nisan ayının ortalarında PKK’nın kongresinin toplanması ve silah bırakma kararı alıp kendini feshetmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Devletimiz çağrı yapılmasını sağlayarak üzerine düşeni yapmıştır. Şimdi sıra örgütün çağrıya amasız, fakatsız uymasına gelmiştir” dedikten sonra bir uyarıda bulundu. “Bu konuda da sınırsız bir vakte ve tahammüle sahip değiliz” dedi. Erdoğan’ın bu uyarısı önemli. Kandil, ipe un sermeye kalkışmasın.

Haberin Devamı

Ancak burası Ortadoğu. Karşımızdaki örgüt ise istihbarat servisleriyle kirli ilişkiler içerisinde olan PKK. O nedenle süreci dikkatli bir şekilde izlememiz gerekiyor.

ADNAN BOYNUKARA’NIN UYARILARI

PKK’ya yönelik demokratik çözüm süreçlerinin hafızası konumunda olan AK Parti eski milletvekili Adnan Boynukara sürece ilişkin önemli bir yazı kaleme aldı. Bir tehlikeye dikkat çekti; bir anlamda da uyarıda bulundu. Boynukara, “Ya örgüt liderinin yazdığı metnin gereği yapılacak ya da örgüt liderinin ve onun yazdığı metnin kabul edilmediği söylenecek” dedi. Neyin konuşulduğu ve ne yapılacağı çok net. Öcalan, “Silahı bırakın ve PKK’yı feshedin” dedi. Adnan Boynukara’nın bu hatırlatmada bulunmasının sebebi, Kandil’in 2013’teki Nevruz’da Öcalan’ın yaptığı çağrı ve Dolmabahçe mutabakatından sonra, silah bırakmamak için teknik olarak mümkün olmayan ve konuşulmayan konular üzerinden mazeretler ileri sürmeye başlamasıydı.

MAZERETLER

O zamanki süreci boşa çıkarmak için Kandil ne demişti?

-Hükümet bizi Öcalan’la görüştürsün.

-Apo’yla PKK arasında görüşme olmadan PKK silah bırakmaz.

-Kürt sorunu çözülmeden PKK silah bırakmaz.

Haberin Devamı

Dediklerini yaptılar. PKK silah bırakmadı. 10 yıl boyunca kan akmaya devam etti. Ne oldu? PKK, Türkiye sınırları içinde eylem yapamaz hale geldi.

KANDİL’DEN YÜKSELEN SESLER

Kandil’deki hava 2015 sürecine tam benzemiyor. Çünkü hem konjonktür farklı hem de iki kez çözümü engellemenin verdiği bir yük var omuzlarında. Öcalan’ın iradesi daha güçlü hissediliyor. Buna rağmen Kandil’den bazı sesler yükselmeye başladı. Bese Hozat, “Yasal ve hukuki garanti olmadan bu süreç gitmez” diye açıklama yaptı. Murat Karayılan, “Önder Apo bu süreci yönetebilmelidir” diye açıklama yaptı.

Öcalan’ın çağrısında bunlar yer alıyor mu? Yok. Bunlar konuşulmuş konular değil. Konuşulmayan konular üzerinden yeni şartlar ileri sürmek demek, ipe un sermek demektir. Öcalan’ın çağrısı çok net. Tek şart silah bırakma ve örgütün kendini feshetmesi. Geçmiş deneyimler gösterdi ki PKK silah bırakmadan hiçbir adımın atılması mümkün değil.

İKİ GRUP

Haberin Devamı

Pişmiş aşa su katmak istemem ama PKK’nın silah bırakma kararı almasına iki grubun direnebileceği söyleniyor. Biri İran’la birlikte hareket eden kanat, diğerinin ise Dersim grubu olduğu ifade ediliyor.

PKK kongresinin toplanmasına çok bir zaman kalmadı. Eğer Kandil’de birileri silah bırakma kararına karşı direnirse Öcalan’a karşı direnmiş olacak.

PKK kongresinde silah bırakma kararı alındığı takdirde bir kanat silah bırakma kararına karşı çıkarsa, bu kez PKK ile karşı karşıya gelecek demektir.

Örgütün kurucusunun iradesine karşı savaş açmış olacaktır. Silah bırakma kararına karşı çıkan sonucuna da katlanacak demektir.

KONJONKTÜR PKK’NIN ALEYHİNE

Haberin Devamı

Kandil’de bazılarının yeniden eski yaşananları tekrarlamak istediği hissediliyor. Ama şartlar 2013 ya da 2015’in şartları değil. PKK, Türkiye’nin sınırları içinde eylem yapamaz hale geldi. Suriye’deki PKK-YPG yapılanması Suriye yönetimi ile anlaşma imzaladı. Irak’ta 30-40 kilometrelik bölge Türkiye’nin kontrolünde. Suriye’de PKK’ya kucak açan BAAS rejimi ve iç savaş koşulları yok. ABD, PKK-YPG’yi Suriye yönetimi ile anlaşma yapmaya zorladı. Mazlum Abdi, Ahmed Şara ile anlaşma yapmak üzere Şam’a ABD helikopterinde getirildi. Arkalarındaki ABD desteği çekiliyor. Avrupa kendi başının derdine düştü. İran’ın bölgedeki etkisi geriledi. Irak ve Suriye’deki yeni güç dengesi Türkiye’nin lehine, PKK’nın aleyhine.

GÜÇ DENGESİ

Haberin Devamı

Türkiye eski Türkiye değil. Bölge eski bölge değil. Güç dengesi Türkiye lehine değişti. Trump, “Suriye’nin anahtarı Türkiye’nin elinde” dedi. Trump’ın gördüğünü Kandil görmüyor mu? Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefon görüşmesinde “Bölgesel politikalarda sizinle çalışacağız” diye güvence verdi. Hem bölgesel koşullar hem de uluslararası konjonktür PKK lehine değil.

SÜREÇ OLUMLU

Buraya kadar yeni sürece ilişkin bazı kaygıları paylaştım. Bu çekincelere rağmen süreç PKK’nın silah bırakması ve kendini feshetmesi noktasına doğru ilerliyor. Nisan ayının içinde PKK kongresinin toplanıp silah bırakma kararı alması ve kendini feshetmesi bekleniyor. Kandil bu kez de süreci sabote ederse kendisi düşünsün.

50 YILLIK PRANGA

Ama eğer bunu başarabilirsek Türkiye 50 yıllık prangadan kurtulmuş olacak. Yeni bir Türkiye ve yeni bir Ortadoğu gerçeği ortaya çıkacak. İşte o zaman Türkiye’nin demokratik dönüşümünü konuşabileceğiz.