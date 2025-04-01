Kuzeyin Oğlu kalbine yenik düştü… Ölümlerin sebebi COVID aşıları mı

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KALP KRİZLERİ COVID YÜZÜNDEN ÇOĞALDI

Volkan Konak’ın iyi dostu da olan Kalp Damar Cerrahı, Prof. Dr. Bingür Sönmez’i aradım önce. Hayli üzüntülüydü, “Devrimci sanatçıların kalesiydi, çok üzgünüm. Hiçbir yakınması da olmamıştı bana” dedi. Videoları izlediğini ve ölümünün kalp krizine benzediğini belirterek, şöyle devam etti: “Fibrilasyon dediğimiz ritim bozukluğu var gibi. İpi kesilen bir kukla gibi düşüyor yere. 58 yaş. Böyle bir ölüm için çok erken. Ancak ne zaman böyle erken bir ölüm yaşansa hemen aşı karşıtları giriyor devreye. Oysa bu ölümlerin COVID aşılarıyla kesinlikle bir ilgisi yok! İngiltere’de 2020-2023 yılları arasında yapılan geniş çaplı araştırmaya göre aşı olanlarda kalp hastalıklarına bağlı yaşanan ölümler, aşı olmayanlara göre çok daha az. Böyle geniş bir araştırmadan sonra bu konuda kimsenin yorum yapmaya hakkı yok! COVID’in kendisi sebebiyle kalp krizleri çoğaldı, aşıları sebebiyle değil.”

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50 YAŞ ÜSTÜ ANJİYOGRAFİ ŞART

“Volkan Konak’ın ise muhtemelen ‘sessiz’ bir kalp hastalığı vardı. Kendisini belli etmemiş olabilir. Belki de bilmiyordu rahatsızlığı olduğunu. Ölüm, kabul edilmesi gereken de bir gerçek. Bu vesile ile 40 yaş üstü herkes efor testi, 50 yaş üstü herkes muhakkak anjiyografi yaptırmalı. Efor testi bir yılı gösterir, anjiyografi de önümüzdeki 5 yılı planlamamız için yeterlidir.”

GENETİK RİSK SANILDIĞINDAN ÖNEMLİDİR

Kalp, Damar Cerrahı Prof. Dr. Cengiz Köksal ise COVID aşılarının kalp krizi ile alakalı olmadığını açıkça ortaya koyan onlarca bilimsel çalışma olduğunun altını çiziyor: “Asıl risk aşı değil, COVID geçirmiş olmak. Hele de ağır geçirdiyseniz... Hastalığın kendisi akciğer ve kalpte pıhtı oluşmasına sebep olmaktaydı ve o dönem, aşı bir seçenek değil zorunluluktu. O kadar çok genç insanımızı kaybettik ki. Kimse bunu hatırlamıyor” diyor ve ekliyor: “Kalp rahatsızlıklarında genetik yatkınlık, sanıldığından önemlidir. Ne diyor bir şarkısında Teoman: ‘Babamın öldüğü yaştayım.’ Eğer siz de anne- baba ya da amca, hala gibi birinci dereceden akrabalarınızın kalp krizine bağlı sebeplerle rahmetli olduğu ya da kalbine stent takıldığı yaştaysanız, yoğun şekilde sigara, içki içiyorsanız ve aşırı stres altındaysanız, şeker, kilo, yüksek tansiyon gibi problemleriniz de varsa o zaman risk altındasınız” yorumu yapıyor.

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YOĞUN STRESE DİKKAT

Özellikle yoğun stres altında çalışanlar ile “düzensiz” denilebilecek bir hayat sürenlere özel bir başlık açıyor, Prof. Dr. Köksal: “Sanatçılarımızdan arka arkaya benzer haberler aldık. Gece 23.00 sularında sahne alıyor, sabah 02.00-03.00’e kadar insanları eğlendiriyorlar. Elbette bu bir iş. Ancak kronik stres, uyku ve yemek düzeni olmaması gibi düzensizlikler maalesef tetikleyici olabiliyor. Üstüne aileden genetik mirasınız varsa- önlem alınmadığı takdirde- böyle bir son kaçınılmaz olabiliyor.”





ANİ VE ERKEN ÖLÜMLERİN COVID AŞILARI İLE ALAKASI YOK

Kalp, Damar Cerrahı, Prof. Dr. Melih Us da COVID aşılarının “ani” ya da “erken” ölüme yol açtığı gibi söylentilerin yapılan araştırmalar ile artık tartışmaya kapandığını söylüyor ve o da İngiltere’de aşılı ve aşısız olmak üzere 46 milyon kişi üzerinde yapılan araştırmaya atıf yaparak, “İddiaların tam tersi, aşı olanlarda kalp damar hastalıklarından ölüm, olmayanlara göre daha azdır. Aşıların negatif değil, pozitif etkisi var” diyor.

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ÖNEMLİ OLAN FARKINDA OLMAK

Peki Volkan Konak’ın “ani” ölümüne ilişkin yorumunuz nedir soruma ise yanıtı şu: “Rahmetlininkine benzer ani ölümlerde baş şüpheli genelde kalp olur. Ancak sadece damar tıkanıklığı değil bazen ani ritim bozuklukları da böylesi bir ölüme sebebiyet verebilir. Bugün artık Türkiye’de de BT anjiyografi yaygın şekilde kullanılmakta. (BT Anjiyo: Vücuttaki başlıca damarların görüntülenmesinde kullanılan, kol damarından ilaç verilerek yapılan görüntüleme yöntemi) Normal klasik anjiyografiden dörtte bir düşük oranda bir radyasyonda ve sadece yarım saniyede tüm kalp damarlarını, üç boyutlu şekilde ve hatta varsa, tıkanıklığa sebep olan kolesterol plağının içeriğini; yumuşak mı sert mi ne kadarı yumuşak ne kadarı sert, görebiliyoruz. Kalp, damar hastalıkları 2012’den beri ‘önlenebilir hastalık’ grubunda. Günde bir adet- dozu kişiden kişiye değişecek şekilde- tansiyon ilacı, gerekiyorsa belki bir kan sulandırıcı ile durumun kontrol altına alınması ve ritim bozukluğu da varsa düzeltilmesi gayet mümkün, hepsi çaresi olan dertler. Önemli olan ise farkındalık! İnsanlar hiç aksatmadan arabalarını 10 bin bakımına sokarlar ancak iş kendilerine gelince hep bahane bulurlar. Eğer ailenizde 50 yaşın altında birisi kalp krizi geçirdiyse, ani ölüm yaşandıysa, siz de ciddi şekilde kontrolden geçmelisiniz. Ancak Türkiye’de hastalar bize neredeyse ölüme yakın şekilde, damarları tıkalı geliyor maalesef ki.”