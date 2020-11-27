National Geographic seçti! Pek fazla bilinmeyen 8 cennet ada

Adalar, ana karayla doğal bağlantıları olmadığı için insanlarda her zaman merak uyandırır. Bazıları, plajları, otelleri ve bitmek tükenmek bilmeyen eğlence hayatlarıyla turizmin gözdesiyken, bazıları ise insan yaşamına elverişli olmamaları, tuhaf özellikleri ve hikâyeleri ile ilgi çeker.