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Hürriyet
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Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 27 Kasım 2020 - 11:17 | 

National Geographic seçti! Pek fazla bilinmeyen 8 cennet ada

National Geographic Travel çok fazla bilinmeyen sekiz cennet adayı seçti. İşte o saklı güzeller…

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Adalar, ana karayla doğal bağlantıları olmadığı için insanlarda her zaman merak uyandırır. Bazıları, plajları, otelleri ve bitmek tükenmek bilmeyen eğlence hayatlarıyla turizmin gözdesiyken, bazıları ise insan yaşamına elverişli olmamaları, tuhaf özellikleri ve hikâyeleri ile ilgi çeker.

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Lopud Adası / Hırvatistan
Hırvatistan’ın Dubrovnik şehrine yakın 13 adanın içindeki yaşam sürülen üç adadan biri Lopud Adası.

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Tekne ve yelken turizminin artmasıyla ilgi çekici bir hal almaya başlayan ada, yemyeşil doğasıyla gelenleri karşılıyor.

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Çam ağaçlarıyla kaplı, at nalı şeklindeki Sunj plajı, ortaçağ kalıntılarının arasında ön plana çıkıyor. Ayrıca adadan bulunan 15. Yüzyıl Frensiskan manastırında tarihi bir gezinti yapabilirsiniz.

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Pico Adası / Portekiz
Amerika ve Avrupa’nın ortasında bulunan Portekiz’in Azores takımadalarında bulunuyor.

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Adanın genelinde ve kıyılarındaki fauna çeşitliliği oldukça fazla. Sakin ve güzel plajlarının yanı sıra yüzlerce mercan resifine ev sahipliği yapıyor.

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Denizinde yüzerken bir anda karşınıza yunuslar çıkabilir ve farklı deneyimler yaşayabilirsiniz.

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Streymoy /Faroe Adaları
Faroe takımadalarını oluşturan 18 adanın en büyüğü ve en kalabalığı olan Streymoy adası, dünyanın en dikkat çekici yerlerinden.

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Kayalıkların arasındaki labirenti andıran dar sokaklarındaki damları yeşil olan evler göze çarpıyor. Ayrıca deniz üzerinde balık çiftlikleri ve birçok ada görülebiliyor.

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Pantelleria / İtalya
Sicilya ve Tunus arasında bulunan egzotik bir ada.

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Bilindik kumlu plajların aksine kayalıklardan oluşan plajlarıyla misafirlerini ağırlıyor.

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Arap stili kubbeli küçük evler adanın dikkat çekici yerlerinden. Buradaki tenha koylarda şnorkelle rahatça yüzebilir, özel İtalyan makarnasının tadını çıkarabilirsiniz.

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Vega Adası/ Norveç
Kuzey kutbunun güneyinde Norveç’in batı kıyısında bulunan adaların en büyüğü Vega Adası. 2004 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan ada birçok kuş ve balık türüne ev sahipliği yapıyor.

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Geleneksel balıkçı tekneleri ve evlerinin göze çarptığı adada tekne turu yaparak keşfetme imkanı bulabilirsiniz.

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Adanın her yerine dağılmış renkli küçük köy evleriyle harika fotoğraflar çekebilirsiniz

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Muhu Adası / Estonya
Başkent Tallinn’e 160 kilometre uzaklıktaki Baltık Denizi’nin ev sahipliği yaptığı ada.

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Etkileyici evleri ve Pagan dini sembolleriyle oyulmuş trapez mezar taşlarıyla ortaçağ manzarası sunuyor.

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Ayrıca adada yaşayan birçok insan geleneksel balıkçı köylerinde yaşıyor.

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Mull Adası / İskoçya
Efsanevi dağları, sevimli köyleri, sakin koylarıyla sene içerisinde pek çok ziyaretçiyi ağırlıyor.

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Adayı ziyaret ettiğinizde 966 metre yükseklikteki Ben More’a tırmanabilir, balık tutabilirsiniz.

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Tarihi kalıntıları ve eşsiz doğa manzaralarıyla birlikte harika fotoğraflar çekebilirsiniz. 800 yılı aşkın bir tarihi olan en eski şatolardan Duart Şatosu’nu da mutlaka görmelisiniz.

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Kastellorizo (Meis Adası) / Yunanistan
Türkiye’ye çok yakın bir mesafede bulunan Yunanistan’ın sahip olduğu 12 adadan biri.

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Zamanında Mısır ve Napoli tarafından işgal edilmiş ardından 1923 yılına kadar Osmanlı’nın hükmü altında kalan Meis Adası, antik kale kalıntıları ve büyüleyici doğa manzaralarıyla dolu. Likya Kaya Mezarı, Mavi Mağara ve kaleleriyle tarihi ve kültürel bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

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