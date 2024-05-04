Göl manzaralı hafta sonu tatili… Hepsi İstanbul ve Ankara’nın yanı başında | 7 ŞEHİR 8 ÖNERİ

Türkiye’de insanlar için yaşam kaynağı olan ve aynı zamanda huzur deposu olarak da bilinen onlarca göl bulunuyor. Alternatif turistik rotalar arasında da yer alan göller, sundukları aktivite seçenekleri kadar manzaralarıyla da ziyaretçilerini büyülemeyi başarıyor.



Peki huzurlu bir hafta sonu tatili için hangi göller tercih edilmeli? İşte 7 şehirden İstanbul ve Ankara’ya yakın keşfedilmeyi bekleyen güzel 8 harika göl…



Şehrin huzur adresi: TERKOS-DURUSU GÖLÜ / İSTANBUL



Megakent’te Arnavutköy ile Çatalca ilçelerinin ortasında bulunan Terkos, ‘Durusu Gölü’ olarak da biliniyor. Göl; Kanlı Dere, Belgrad Deresi, Başköy Deresi ve Çiftlikköy Deresi tarafından besleniyor ve oldukça büyük alana sahip.



Hafta sonları Avrupa Yakası’nda oturanların sıklıkla tercih ettiği bir alan olan göl ve çevresinde piknik yapabilir, balık tutabilir ya da ailecek kano gezintisi yapabilirsiniz.



Sessiz sakin: ÇUBUK GÖLÜ / BOLU



Göynük-Bolu yolunun beşinci kilometresinden sola dönüp yedi-sekiz kilometre daha yol yaptığınızda karşınıza tüm güzelliğiyle Çubuk Gölü çıkacak… Kayabaşı Tepesi’nden inen heyelanın genişleyen vadiyi tıkaması sonucu oluşan göl, 15 hektar büyüklüğünde ve deniz seviyesinden yaklaşık 1150 metre yüksekte konumlanıyor.







İstanbul ve Ankara’ya üç-dört saat uzaklıkta yer alan göl, eskimeye yüz tutmuş yel değirmenleriyle ön plana çıkıyor. 2000’li yılların başında bir dizi çekimlerinde kullanılmak üzere inşa edilen yel değirmenleri, bugün bölgeye gelenlere harika fotoğraf kareleri sunuyor.



Ailecek sakin bir hafta sonu için oldukça ideal olan gölde; balık tutabilir, göl kıyısından Çubuk Yaylası’na doğru yürüyüş yapabilir ya da kafe ve restoranda lezzetli bir mola verebilirsiniz.







En popüleri: GÖLCÜK GÖLÜ / BOLU



Bolu şehir merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, Bolu’nun en yoğun ziyaretçi akınına uğrayan turistik merkezlerinden biri… Tabiat parkının içinde yaklaşık 4,5 hektar büyüklüğündeki set gölü ise alanın en popüler adresi…



Göl, her mevsim bambaşka bir güzelliğe bürünse de özellikle ilkbaharda bambaşka bir görünüme kavuşuyor. Gölün hemen kenarında bulunan Devlet Konukevi ise parka masalsı ve kartpostallık bir görsellik kazandırıyor.



İstanbul’dan üç, Ankara’dan iki saatlik araba yolculuğuyla ulaşılan Gölcük Gölü’nde keyifli yürüyüşler yapabilir, iskelede hatıra fotoğrafı çektirerek güzel anlarınızı ölümsüzleştirebilirsiniz. Ayrıca tabiat parkı içinde piknik için harika alanlar da bulunuyor.







Büyüleyici: EFTENİ GÖLÜ / DÜZCE



Düzce'nin 14 kilometre güneybatısında bulunan Efteni Gölü, Elmacık Dağı silsilesinin eteğinde ve Düzce Ovası'na ait akarsu ağının birleştiği bölgede yer alıyor. Ayrıca Büyük Melen aracılığı ile Karadeniz'e dökülüyor.



Kuşların göç yolu üzerinde bulunan ve nesli tükenmekte olan birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan göl, ülkemizin büyüleyen doğa harikalarından biri. Gölün çevresinde şelaleler ve pek çok yürüyüş yolları bulunuyor.



Bunlardan en popüleri Güzeldere Şelalesi ve yürüyüş yolu. Harika manzaralar sunuyor. Tüm bunların dışında da çok keyifli bir mesire alanına sahip.







Hafta sonlarının vazgeçilmesi: SAPANCA GÖLÜ / SAKARYA-KOCAELİ



İstanbul ve Ankara’ya yakınlığıyla bilinen Sapanca Gölü, hafta sonlarının vazgeçilmez adresi… Tektonik oluşumlar sonucunda meydana gelen göl; sazan, yayın, turna ve alabalık gibi türlere ev sahipliği yapıyor.



Gölün 39 kilometre kıyı şeridinin 26 kilometresi Sakarya, 13 kilometresi ise Kocaeli sınırları içerisinde yer alıyor. Göl kıyısında keyifli bir yürüyüş yapabilir ya da bisiklet sürebilirsiniz. Ayrıca fotoğraf tutkunuysanız gün doğuşu ya da batışını yakalamak, göl ve çevresindeki turistik tesislerde bir şeyler tatmak mutlaka yapılacaklar listenizde olmalı.



Eğer konaklamak isterseniz de tercihiniz Maşukiye olabilir. Bölgede harika butik oteller bulunuyor.







Muhteşem manzara: İZNİK GÖLÜ / BURSA



Türkiye’nin beşinci büyük gölü özelliğini taşıyan İznik Gölü, Bursa’nın sınırları içerisinde yer alıyor. Antik çağda ‘Askania’ adı ile anılan göl, günümüzde kıyısında konumlanmış olan İznik ilçesinin adını taşıyor.



Muhteşem bir panoramik görüntüye sahip olan göl, insanın içine işleyen görüntüsüyle oldukça büyüleyici… İstanbul’dan yaklaşık iki saatlik yolculukla ulaşacağınız göl kenarında piknik yapılan alanlar bulunuyor. Ayrıca çadır ya da karavanla kamp kuracağınız yerler de mevcut. Gölde kano ve tekne turu gezintisi de yapılabilirsiniz.







Kuş cenneti: MANYAS KUŞ GÖLÜ / BALIKESİR



Marmara Denizi’nin güneyinde yer alan Manyas, Türkiye’nin kuş cenneti olarak adını duyuran ilk sulak alanı. Çöküntü alanları içinde Gönen Ovası, Ulubat Gölü çanağı ve Bursa Ovası bulunuyor. Balıkesir’deki Kocaçay, gölü besleyen en önemli akarsu.



Milli park özelliği de taşıyan Manyas’ı ziyaret etmek ruhunuza iyi gelecek. Göl çevresine adım attığınızda korumaya alınan doğada zaman geçirip, kuşları izleyebilirsiniz. Bunun için en doğru adres gözetleme kulesi… Ayrıca bölgede kuş türlerini yakından inceleyebileceğiniz bir de müze bulunuyor.



Tüm yorgunluğunuzu unutturacak: KARAGÖL / ANKARA



Ankara’ya yaklaşık 70 kilometre mesafede Çubuk ilçesi sınırları içinde yer alan Karagöl, aynı zamanda bir tabiat parkı… İşletme ve bakımı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan alanın içinde otopark ve kır gazinosu bulunuyor.



Burada tüm yorgunluğunuzu unutmanız garanti… Çünkü gölü çepeçevre saran doğal orman dokusu içinde olmak, gölün etrafındaki patika yollarda yürüyüş yapmak size adeta yenileyecek.



Fotoğraflar: iStock, Alamy