İstanbul ve çevresinde keşfedilmeyi bekleyen güzeller... Ucuza hafta sonu keyfi

Yoğurduyla ünlü İstanbul-Kandıra arası iki saat. Buranın tadını çıkarmak ve kafa dinlemek için sonbahar en ideal zaman olsa da şu sıralar da görülmeye değer. Yollar boylu boyuna orman. Kandıra yoğurdunun tadına baktıktan sonra rotayı Kerpe ve Kefken’e çevirin. Kerpe’nin en iyi balıkçılarından biri olan ‘Karagöz Restoran’da mutlaka balığın tadına bakın. Görülecekler listesine ise Pembe Kayalar’ı da ekleyin. Sultanahmet Camii ve Anadolu Hisarı için buradaki kayalar kullanılmış. Görüntüsü büyüleyici.