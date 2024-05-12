Seyahat Derleyen: İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr Haber Giriş: 12 Mayıs 2024 - 09:20 | 12 Mayıs 2024 - 09:20

Dünyanın en güzel doğa harikaları... Listeye Türkiye'den bir yer girdi

Gezegenimiz dört bir yanında doğanın büyüleyici eserlerini barındırıyor. Bu eserler, gezginler ve doğa tutkunları için doğanın sınırsız gücünü ve estetiğini yansıtan yerler olmalarının yanı sıra göz alıcı manzaralarıyla birlikte kültürel zenginlikleri de insanoğluna sunuyor. Business Insider ise geçtiğimiz günlerde dünyanın en güzel doğa harikalarını listeledi. Listeye Türkiye’den de sürpriz bir yeri ekledi. İşte büyüleyici manzaralara sahip o yerler…