Dünyanın en güzel doğa harikaları... Listeye Türkiye'den bir yer girdi
Gezegenimiz dört bir yanında doğanın büyüleyici eserlerini barındırıyor. Bu eserler, gezginler ve doğa tutkunları için doğanın sınırsız gücünü ve estetiğini yansıtan yerler olmalarının yanı sıra göz alıcı manzaralarıyla birlikte kültürel zenginlikleri de insanoğluna sunuyor. Business Insider ise geçtiğimiz günlerde dünyanın en güzel doğa harikalarını listeledi. Listeye Türkiye’den de sürpriz bir yeri ekledi. İşte büyüleyici manzaralara sahip o yerler…
Dünyadaki en güzel manzaralar, doğası ve mimari yapılarıyla insan ruhuna dokunmayı başarıyor. Kolombiya'nın beş renkli nehrinden İzlanda'nın Skógafoss Şelalesi'ne kadar bu fotoğraflar, dünyanın en büyüleyici doğal güzelliklerinden bazılarına ait... İşte listede Türkiye'den de bir yerin olduğu sıra dışı adresler...
WAİTOMO ATEŞ BÖCEĞİ MAĞARASI
Yeni Zelanda'nın en çok ziyaret edilen adreslerinden olan Waitomo Ateş Böceği mağarası, yerin metrelerce altında bulunuyor. Mağaradaki parlaklığı ortaya çıkaran ise ışık saçan larvalar. Mavi ve yeşil ışık saçan larvalar, kimyasal bir reaksiyon ile ortamı büyüleyici bir atmosfere çeviriyor.
FLY GAYZERİ
ABD'nin Nevada eyaletindeki Karakaya Çölü'nde yer alan Fly Gayzeri, jeotermal bir gayzer. Dünyada çok tanınmış bir doğa harikası olmayan bu oluşumu Nevada’nın yerlileri bile pek bilmiyor. Bu renk cümbüşünün oluşumun ham maddesi ise suda çözünmüş mineraller. Oluşuma direkt olarak rengini veren ise sıcağı seven mikroskobik canlılar.
LENCOİS MARANHENSES
Brezilya'da bulunan Lencois Maranhenses Çölü, Dünyanın en sıra dışı çöllerinden biri. Maranhao eyaletindeki çölü sıra dışı yapan özellik, kuraklığıyla bilinen tüm çöllerin aksine bu çöle sık yağmur yağması. 2 Haziran 1981'de milli park statüsüne alınan Lencois Maranhenses, 155 bin hektarlık alanı kaplıyor ve 70 kilometre sahil şeridine sahip.
REYNISFJARA PLAJI
İzlanda’da bulunan Reynisfara plajı simsiyah kumsala sahip. Ayrıca sanki legoları üst üste koymuşçasına sıralı olan bazalt kayalar, büyüleyici bir görsellik sunuyor.
SKÓGAFOSS ŞELALESİ
İzlanda’da bulunan Skógafoss Şelalesi; 25 metre genişliği, 60 metre yüksekliğiyle ülkenin en büyük ve en güzel şelalelerinden biri. Efsaneye göre, Thrasi adlı bir Viking, biriktirdiği hazineyi şelalenin altındaki mağaraya saklamış. Ancak efsanenin aksine Skógafoss Şelalesi’nin arkası ya da altında hiç mağara bulunmuyor.
TİANZİ DAĞLARI
Çin’in Hunan yönetim bölgesindeki Zhangjiajie Ulusal Orman Parkı’nda yer alan Tianzi Dağları, sislerle çevrili görünümü ve ağaçlarla kaplı yapısıyla her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. 1992’de UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alına Tianzi, milyonlarca yıllık doğal oluşum sürecinin günümüze ulaştırdığı nadide bir doğa parçası…
BENEKLİ GÖL
Kanada’da bulunan Benekli Göl, dünyanın mineral yoğunluğu bakımından en zengin göllerinden biri olarak biliniyor. Yazın buharlaşmanın artması ile sığ olan gölün suları çekilince ana göl yerini yazları beyaz, yeşil ve sarı renge bürünen pek çok göle bırakıyor. Mineral kaynağı gölün üzerinde oluşan doğal patikalarda ziyaretçiler eşsiz bir manzarada yürüyüş yapabiliyor.
MASAZİR GÖLÜ
Masazir Gölü, Bakü’nün yakınlarında bulunan bir tuz gölü. 10 kilometre alana sahip olan göl, pembe renginin yanı sıra, etrafına kurulan birçok fabrikanın merkezi olmasıyla da dikkat çekiyor.
HİLLİER GÖLÜ
Batı Avustralya’da bulunan Hillier Gölü, pembe rengiyle görenleri hayran bırakıyor. Okyanustan ince bir kumsal ve yeşillik ile ayrılan Hillier Gölü, 600 metre uzunluğa sahip. Gölü ilk kez görenler rengin göz yanılması olduğunu düşünse de gölden bir kova su alındığında pembe rengin korunduğunu ve kalıcı olduğu anlaşılıyor. Tuzlu gölün sakız pembesi olan renginin ise içinde yaşayan mikroorganizmalardan kaynaklı olduğu düşünülüyor.
CANO CRİSTALES NEHRİ
Kolombiya’nın Meta bölgesindeki Sierra de La Macarena Milli Parkı'nın içinde yer alan Cano Cristales, ‘Beş Renkli Nehir’ olarak biliniyor. Atlas Obscura’da yer alan bir yazıda nehrin kırmızı renginin eylül ayından kasım ayına kadar çiçek açan Macarenia clavigera adlı bir bitkiden geldiğinin altı çiziliyor. Sarı ve yeşil kumlar aynı zamanda Cano Cristales'e gökkuşağı renk şemasını da veriyor.
ZHANGYE DANXİA LANDFORM JEOLOJİK PARKI
Çin'in kuzeybatısındaki Zhangye Danxia Jeolojik Parkı, UNESCO Yönetim Kurulu tarafından Küresel Jeoloji Parkı statüsüne alınan bir başka büyüleyici adres… Kırmızı, turuncu, yeşil, sarı renklerdeki kayalar, 24 milyon yıl önce gerçekleşmiş tektonik hareketlerle oluşan kum taşı ve diğer mineraller sonucu çıkmış.
PAMUKKALE
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale, travertenleri ve Kleopatra Havuzu ile ünlü. Yıllar önce gitmiştim ama gezilecek yerler listesi eksik kalmıştı. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği travertenler, 50 metre yüksekliğinde yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda ve 250-600 metre genişliği sahip.
SALAR DE UYUNİ GÖLÜ
Bolivya’nın güneybatısında, 3 bin 653 metre yükseklikte bulunan Salar de Uyuni, dünyanın en büyük tuz gölü. Türkiye’de bulunan Tuz Gölü’nden ise yaklaşık yedi-sekiz kat daha büyük bir alana sahip. Ayrıca ABD Jeoloji Araştırması'na göre dünyadaki lityumun yaklaşık yüzde 15'ini içeriyor.
BÜYÜK KANYON
Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde ve Colorado Nehri çevresinde bulunan dik yamaçlı bu kanyon, ABD'nin ilk ulusal parklarından olan Büyük Kanyon Ulusal Parkı içinde yer alıyor. Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan kanyonun tarihi 70 milyon yıl öncesine uzanıyor.
COYOTE BUTTES NORTH
Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısındaki Arizona eyaletinde yer alan bu oluşum; dalga, kumtaşındaki su drenajı ve rüzgâr erozyonu ile meydana geldi. Microsoft, bu harika güzelliği 2009 yılında masaüstü duvar kâğıdı seçeneklerine dahil edince bölge bir anda dünyada oldukça popüler oldu. Öyle ki, The Wave'in resmî web sitesine göre site artık ziyaret izni gerektiriyor.