Köpeğiyle birlikte yürüyerek dünyayı dolaştı, en büyük şoku eve dönünce yaşadı! "Yeniden gitmek istediğim iki ülke var, biri Türkiye"

Tom Turcich, 7 yıl boyunca çok az insana nasip olabilecek bir macera yaşadı.

2 Nisan 2015'te 26'ncı yaş gününe sayılı günler kala eşyalarını yüklediği bir bebek arabası, bir uyku tulumu, bir dizüstü bilgisayar, bir DSLR fotoğraf makinesi ve yiyeceklerini yüklediği plastik bir kasayla yola çıkan Turcich, altı kıtadan 38 ülkeyi yaya olarak kat etti.

Turcich, yürüyerek dünya turu yapmaya Steven Newman ve Karl Bushby'nin hikâyelerini okuduktan sonra karar verdi. Newman, dünyayı yürüyerek dolaşan ilk kişi olarak Guinness Dünya Rekorları'na girdi. Bushby ise 1998'den bu yana yürüyerek dünyayı dolaşıyor.

Turcich yola çıkarken seyahatinin 5,5 yıl sürmesini planlıyordu. Ancak bir bakteri enfeksiyonu nedeniyle ağır hasta olması ve Covid-19 pandemisinin etkisiyle seyahatlerin durması, bu sürenin 7 yıla uzamasına neden oldu. Turcich, bunları hesaba katmazsak, yürüme süresinin aşağı yukarı planladığı uzunlukta olduğunu belirtti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Tom Turcich (@theworldwalk)'in paylaştığı bir gönderi

SAVANNAH'YLA YOLDA TANIŞTILAR

Turcich'in seyahatinin ilk ayağı New Jersey'den Panama'ya yürümekti. Dördüncü ay civarında, Teksas'tan geçerken bir hayvan barınağında gördüğü Savannah'yı sahiplenip kendine yoldaş eden Turcich'in macerası o noktadan sonra iki kişilik bir hal aldı. Panama'dan sonra iki yıl boyunca Kolombiya'nın başkenti Bogota'dan Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya yürüyen Turcich, buradan deniz yoluyla Antarktika'ya gitti.

Sırada Avrupa vardı. Turcich, Savannah'nın seyahat belgelerini hazırlamak için kısa süreliğine New Jersey'e döndükten sonra yeniden yola koyuldu. Avrupa'da ilk durak İrlanda ve İskoçya'ydı. Ancak Turcich'in hastalığı bu noktada ağırlaştı ve genç adam seyahate ara vermek zorunda kaldı. Önce İngiltere'de ardından da ABD'de çeşitli hastanelerde tedavi gören Turcich, Mayıs 2018'de yeniden yola düştü ve Kopenhag'dan itibaren yoluna devam etmeye başladı.

İspanya, Fransa ve Portekiz topraklarından geçen Camino de Santiago yolunu yürüyen ikili; Fas'ı, polis eskortu eşliğinde Cezayir'i ve Tunus'u kat etti. Kuzey Afrika'dan yeniden Avrupa'ya dönen Turcich ve Savannah, İtalya'yı, Slovenya'yı, Hırvatistan'ı, Karadağ'ı, Arnavutluk'u ve Yunanistan'ı geçip Türkiye'ye geldi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Tom Turcich (@theworldwalk)'in paylaştığı bir gönderi

AVRUPA'DAN ASYA'YA YÜRÜYEREK GEÇTİ

"15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yürüyerek geçmesine izin verilen ilk kişi" olarak da tarihe geçen Turcich, Gürcistan üzerinden Azerbaycan'a yürüdü. Pandeminin başlaması nedeniyle Turcich, 6 ayını burada geçirmek zorunda kaldı.

Turcich'in buradan sonraki hedefi Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Moğolistan'dan sonra son durağı olan Avustralya'ya uçmaktı. Ancak Avustralya ve Moğolistan'ın seyahatlere iki yıl boyunca açılmaması bu planı değiştirdi. Turcich, Kırgızistan'ı yürüdükten sonra uçakla ABD'nin Seattle şehrine döndü ve New Jersey'deki evine doğru yürüyüşe geçti.

Gezdiği bunca yer arasında en çok zorlandığı bölgenin ABD'nin en az nüfusa sahip eyaleti Wyoming olduğunu söyleyen Turcich, "Çok ıssızdı. Kilometrelerce yürüyor ne bir insan ne de bir benzin istasyonu görüyorduk. Çok hazırlıksız yakalanmıştım. ABD'ye döndükten sonra işimin kolay olacağını düşünüyordum ama Şili'nin ya da Peru'nun çöllerinde olsam ancak bu kadar olurdu" diye konuştu.

TURCICH 10'UNCUYDU, SAVANNAH İSE BİR İLK OLDU

Turcich ve Savannah, 21 Mayıs 2022 günü eve, ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Haddon Township'e döndü. Burada ikiliyi çok büyük bir kutlama bekliyordu. Sonuçta Turcich dünyayı yürüyerek dolaşan 10'uncu kişi olmuş, Savannah'da bunu başaran ilk köpek olarak tarihe geçmişti.

Guinness Dünya Rekorları'nın yürüyerek dünya turu için minimum kriterleri 18.000 mil (yaklaşık 30.000 kilometre) yol yapmak ve 4 kıtayı geçmek. Bir başka deyişle Turcich ve Savannah 48.000 kilometrelik yürüyüşleriyle bu rekoru fazlasıyla hak etmiş oldu. İkilinin yürüdüğü günlük mesafe de 29 ila 38 kilometre arasında değişiyordu.

İçi geleceğe dair umutlarla dolu olan Turcich, kendisini çok güzel günlerin beklediğine inanıyordu. Ancak asıl büyük zorluğu, eve döndükten sonra yaşayacağından habersizdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Tom Turcich (@theworldwalk)'in paylaştığı bir gönderi

ÜÇ AY BOYUNCA HER ŞEY MÜKEMMELDİ

CNN Travel'a konuşan Turcich, arkadaşlarının, aile üyelerinin ve kendisini sosyal medyadan takip eden birçok kişinin hoş geldin partisine katıldığını belirterek, "Sonu inanılmazdı. Çünkü neredeyse hayatımın yarısını dünyayı yürüyerek dolaşmaya adamıştım ve bunu başarmıştım. Bitiş çizgisini geçmek cennete gitmek gibiydi" dedi.

Turcich, yolculuğuna başlarken çok genç yaşta hayatını kaybeden iki arkadaşı Anne Marie ve Shannon'ın kendisine ilham olduğunu belirterek, "Onların anne babalarının da partide olması benim için gerçekten çok özeldi" diye konuştu.

Turcich, sonraki 3 ay boyunca büyük bir mutluluk içinde olduğunu da belirterek, "Her şey mükemmeldi" ifadelerini kullandı.

Ne var ki 3 ayın ardından, Turcich bir moral bozukluğu hissetmeye başladı. Ömrü boyunca hayalini kurduğu şey sona ermişti ama hayat devam ediyordu. Turcich amaçsız kalmıştı.

İLK KEZ DEPRESYONA GİRDİ

1994 tarihli aynı isimli filmde Tom Hanks'in canlandırdığı efsanevi karakter Forrest Gump'a benzetilen Turcich, hayatına devam etmesi ve "kendisi için dünya yürüyüşü kadar anlamlı olmayan şeyler" yapması gerektiğini biliyordu.

Turcich, "Tüm çabalarınızı tek bir noktaya odakladıktan sonra kendinizi boşlukta hissetmek gerçekten çok zorlayıcı" dedi.

Turcich, yolculuğunun son evresinde tanıştığı kız arkadaşı Bonnie Snyder'la beraber olmak için Kasım 2023'te Seattle'a taşınmanın durumunu daha da zorlaştırdığını belirterek, "Hayatımda ilk kez depresyona girdim" dedi.

Turcich tam kendini toplayacağı sırada bir darbe daha aldı. Yıllardır en yakın arkadaşı olan Savannah, hayatını kaybetti. Savannah'dan kısa bir süre önce Snyder'ın köpeği Cleo ölmüştü. Bu kaybın üzüntüsünü atlatmak için bir seyahate çıkan çift, dönüşte Savannah'nın da aşırı hasta olduğu haberini aldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Tom Turcich (@theworldwalk)'in paylaştığı bir gönderi

KAYBI HALEN ATLATABİLMİŞ DEĞİL

Aslına bakılırsa Savannah önceki aylarda birkaç kez daha hastalanıp iyileşmişti ama Turcich ciddi bir şey olabileceğini hiç düşünmemişti.

"Böbrekleri iflas etmişti. Yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Savannah'yı uyutmak zorunda kaldılar" diyen Turcich, köpeğinin kaybını halen atlatamadığını belirtti ve ekledi:

"Hâlâ biraz suçluluk duyuyorum. İlk bir ay çok kötü durumdaydım. Bir bakıma Savannah hayattaki en iyi arkadaşımdı. Benim dışımda yaşadıklarımı yaşayan tek canlı oydu. Acımın çoğunun bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Birlikte çok fazla zaman geçirdik ve çok fazla şey atlattık."

Yolculukları sırasında Savannah'yı kötü havalardan, tuhaf yerlerden koruduğunu ama nihayetinde bunu yapamadığını kabul etmek zorunda kaldığını söyleyen Turcich, "Ama 9 yıllık harika bir hayatı oldu. Bunun için minnettarım" dedi.

"SAVANNAH OLMASAYDI BU KADAR EĞLENCELİ OLMAZDI"

Yanında geceleri bekçilik yapan bir köpek olmasının yolculuğu sırasında kendisini daha güvenli hissettirdiğini söyleyen Turcich, "Savannah olmasaydı seyahatimi bitiremeyebilirdim. Bitirsem de bu kadar güzel olmazdı, bu kadar eğlenceli olmazdı. Bu kadar çok an yaşayamazdım. Yürüyüşümüzün temel taşı kesinlikle oydu. Bugünden geriye baktığımda böyle bir şeyi onsuz yaptığımı bile hayal edemiyorum" ifadelerini kullandı.

Yolculuğu sırasında yaşadıklarına dair anılarını "The World Walk" isimli kitabında toplayan Turcich, eylülde raflarla buluşan kitabın yazım sürecinin kendisi için bir katarsis olduğunu söyledi.

Turcich, "En büyük amacım insanların dünyayla ilgili daha meraklı ve daha güven sahibi olması. En önemlisi de eğlenceli bir metin yazmak istedim" dedi ve ekledi: "Egomu aradan çıkarıp sadece okurların keyif alacağı bir kitap yazmak istedim. Yürüyerek dünyayı dolaşan bir adam ve köpeği hakkında güzel bir macera kitabı yazmak istedim."

Bu gönderiyi Instagram'da gör Tom Turcich (@theworldwalk)'in paylaştığı bir gönderi

"YENİDEN GİTMEK İSTEDİĞİM İKİ ÜLKE VAR, BİRİ TÜRKİYE"

Pek çok ülke gezdiğini ama özellikle Türkiye ve Gürcistan'a yeniden gitmek istediğini vurgulayan Turcich, "İki ülkeyi de çok seviyorum. Bence Tiflis de İstanbul da çok ilginç yerler" dedi.

Köy düğünlerine davet edildiği Türkiye'nin iklimini, pek çok kültürü bir arada barındıran yapısını ve yemeklerini çok sevdiğini söyleyen Turcich, "Bonnie hiç Türkiye'de bulunmamış. Tam bir gurme olduğu için Türkiye seyahatinden çok keyif alacağına eminim" ifadelerini kullandı.

Yaşadığı maceradan aldığı en büyük dersin, büyük resme bakıldığında "ne kadar küçük ve önemsiz olduğumuz" olduğunu söyleyen Turcich, "Sanırım bunu aslında biliyordum. Ama dışarı çıktığınızda dünyanın ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. İnsanın iradesinden ya da arzusundan çok daha büyük güçlerin hayatınızı nasıl etkilediğini görüyorsunuz" dedi.

İNANILMAZ BİR ŞEY DEĞİL AMA HERKESE GÖRE DEĞİL

Dünyayı yürüyerek dolaşan 10'uncu kişi unvanını almaktan mutlu olduğunu ama amacının bu olmadığını vurgulayan Turcich, "Dünya yürüyüşünün amacı hiçbir zaman bir rekor ya da onun gibi bir şey olmadı. Tamamen bencil bir biçimde 'Gidip dünyayı görmek, deneyimlemek istiyorum. Bunu yapmanın en iyi yolu ne?' diye düşündüm ve bunun yürümek olduğuna karar verdim" dedi.

Yürüyüşünü tamamladığı tarihten bu yana aynı şeyi yapmak isteyen pek çok kişinin kendisine akıl danıştığını da sözlerine ekleyen Turcich, "Onlara, 'Bakın bu tam bir delilik ama gerçekten kararlıysanız, bunu yapmayı gerçekten istiyorsanız bence dünyayı yürüyerek dolaşmak hayatı yaşamanın inanılmaz bir yolu. İçinizde bu ateş varsa gerçekten harika olabilir ama kesinlikle herkese göre değil' diyorum" ifadelerini kullandı.

CNN Travel'ın "He spent 7 years walking around the world. But his biggest challenge was being back home" ve "This man and his dog spent seven years walking around the World" başlıklı haberlerinden derlenmiştir.