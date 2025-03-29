25 yıllık eşimden kuşkulanıyorum

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Merhaba Güzin Abla ben 57 yaşındayım, 25 yıllık da evliyim. 4’ü kız 2’si erkek, 6 çocuk babasıyım. Biz eşimle yıllar önce aslında severek evlenmedik, görücü usulüyle evlendik. Sonra zamanla birbirimize alıştık, aşk olmasa da birbirimize uyum sağladık.

Birlikte geçinip gidiyorduk ki bundan bir yıl önce başka eve taşındık. İşte her şey bu taşınmadan sonra başladı. 6 aydan beri eşimin bazı hareketleri değişti. Artık eskisi gibi bir muhabbetimiz yok. Eşim bana hiç yaklaşmıyor, sırtını dönüp yatıyor. Bu durumda eşimi beni aldattığını düşünüyorum.

Belki de de ben hastayım, endişe içindeyim bu yüzden normal düşünemiyorum. Bu arada eşim de 50 yaşında. Yani bu yaşta bir kadın başka bir erkeğe âşık olabilir, kocasını aldatabilir mi?

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Ama bir saniye aklımdan çıkmıyor bu endişe. Evliliğim kopma noktasına geldi, bu yüzden hep kavga ediyoruz, bu olumsuzluklar da çocuklarıma yansıyor ve çok rahatsız bir durum. Ben işe giderken eşim kalkıp kanepede oturuyor, beni yolcu bile etmiyor. Çocuklar da her biri kendi odalarında. Bu durum beni daha da düşündürüyor, bana karşı cinsel isteksizliği beni çok kuşkulandırıyor. Acaba evime gizli kamera mı yerleştirmeliyim, bana bir akıl verin. Lütfen çok mutsuzum. Bana Kur’an’a el bastırarak “bu tür meseleleri açmayacaksın” diye yemin ettirdi. “Böyle bir şey yok” diye o da yemin etti. Ama beynimi ruhumu bu kuşku sarmış durumda. Hayatım altüst oldu, siz söyleyin bana ne yapmalıyım?

Eşimin bu durumu nedir, neden böyle birden değişti? Neden bana sırtını dönüyor, beni istemiyor?◊ Rumuz: Gül meleği

YANIT

Ah sevgili okurum, ben olayı hemen çözdüm ama siz çok başka yerlerde arıyorsunuz sorunu. Ve eşinize büyük bir haksızlık yapıyorsunuz.

Bütün bunların nedeni bana kalırsa eşinizin menopoza girmesi. Sizin de dediğiniz gibi 50 yaşında bir kadın birden âşık olup kaç yıllık eşini, çocuklarının babasını hem de 6 çocuk dünyaya getirdiği eşini aldatmaya kalkışmaz. Buna inanmam ben. Hani gençlikte olsa neyse, bir an biri başını döndürdü, diyelim. Ama 50 yaşında bir kadın artık menopoz dönemine girmiştir.

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İşte sizin de gördüğünüz gibi sizden kaçıyor, sizinle bile beraber olmak istemiyor. Kafası karmakarışık, hormonları darmadağın... O bile kendini tanıyamıyor. Vücudunda ve aklında şimdiye kadar görmediği, bilmediği değişiklikler oluşuyor. Bir an hiçbir şey yokken sinirlenip ağlamaya başlıyor, bir an kendini çok çirkin hissediyor, yaşlandığını düşünüyor. Başı ağrıyor, vücudu ağrıyor, belki tansiyonu yükseliyor...

Ve bu arada libidosu sıfıra düşmüş durumda. Ve sizin kuşkularınızı da hissederek belki de size güceniyor.

Kadınlarda menopoz bazen işte böyle eşinizin durumundaki gibi cinsellikten koparak belirti verir… Bazen ise tam tersi daha fazla seks ihtiyacı duymaya başlar. Sizinki ilk belirttiğim sınıfa giriyor. Kısacası benim size anlatmak istediğim, hemen eşinizin günahına girmek yerine, onu anlamaya çalışın, ona sevgiyle ve şefkatle yaklaşın.

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Tabii bu arada bir kadın doğum doktoruna götürün. Ona nasıl bir tedavi uygulayacağını anlatsın. Sakinleşip, hayattan yeniden zevk almasına yardımcı olmak için çaba gösterin.

Bana inanın, başka bir şey yok. Ama bütün iş size düşüyor.

Kendinizi de suçlamaktan vazgeçin.