Yılbaşı ruhuna yakışan rotalar

Adeta şov yapıyor

Sidney, Avustralya

Dünyaca ünlü limanındaki ışık gösterileriyle yeni yılı ilk kutlayan şehirlerden biri olan Sidney, yılbaşı gecesi adeta şov yapıyor. Darling Limanı’nda eğlence sabaha kadar sürüyor. Sidney Limanı Köprüsü ve Opera Binası çevresindeki etkinlikler milyonlarca turisti kendine çekiyor. Aborjin törenleri ve akrobasi gösterileri düzenleniyor. Serda Büyükkoyuncu’nun da önerdiği Sidney altı jüri üyemizin favorisi.

Peribacalarının gizemi

Kapadokya, Türkiye

Mistik atmosferi ve karla kaplı gizemli peribacalarıyla yılbaşı için huzurlu bir alternatif sunan Kapadokya’yı listenize ekleyebilirsiniz. Romantik bir deneyim arayanlar yeni yılın ilk ışıklarını sıcak hava balonuyla manzarayı kuşbakışı izleyerek karşılayabilirler. Tarihi mağara otelleri ve yerel lezzetlerle donatılmış özel yılbaşı etkinlikleri bu büyüleyici destinasyonu unutulmaz kılacak. Beş jüri üyemizin tavsiyesi.

Büyüleyici kış masalı

Laponya, Finlandiya

Nurgül Büyükkalay ve Burak Özberk’in de önerdiği Laponya hakkında Oğulcan Tatar “Yılbaşında büyüleyici bir kış masalı yaşamak isteyenler için mükemmel bir seçim. Noel Baba’nın evi olarak bilinen Rovaniemi’yi ziyaret edebilir, husky veya rengeyiği kızak turlarına katılabilirsiniz. Kuzey ışıklarının altında yeni yıla girmek müthiş bir deneyim. Ayrıca buz otellerinde konaklayıp kutlamaların tadını çıkarabilirsiniz” diyor.

Aşkın ve ışığın şehri

Paris, Fransa

Romantizmin başkenti deyince akla hemen Paris geliyor. Şanzelize Caddesi’nin (Champs-Élysées) ışıltılı süslemeleri, Eyfel Kulesi’nin göz kamaştıran ışık gösterileri ve Seine Nehri kıyısındaki şık restoranlar unutulmaz bir yeni yıl deneyimi vaat ediyor. Montmartre ve Notre-Dame çevresindeki sıcak atmosfer de yılbaşı gecesi için mükemmel bir arka plan oluşturuyor. Aynur Tattersall ve Melis Yılmaz’ın seçimi.

İddialı eğlence merkezi

Berlin, Almanya

Serena Karamızrak ve Didem Mutçalıoğlu’nun tavsiyesi olan Berlin, Avrupa’nın en iddialı eğlence merkezlerinden biri. Canlı müzik, DJ performansları ve sokak yemekleriyle yılbaşında açık hava partisi yaşanıyor. Serena Karamızrak “80’den fazla Noel pazarı kuruluyor, ünlü hotdog’lardan yemeden dönmeyin” diye ekliyor.

Bol oksijenli bir kaçamak

Kaz Dağları, Türkiye

Saffet Emre Tonguç: “Yeni yıla sakin girmek isterseniz Adatepe’yi seçebilirsiniz. Kaz Dağları ve Edremit Körfezi manzarasına hâkim köyde çoğu Rumlardan kalan evlerin büyük kısmı restore edildi. Dünyanın oksijen oranı en yüksek yerinde Zeus Altarı’nı ziyaret edebilir, asırlık çınarın altında kahve içebilirsiniz.”

Işıl ışıl süslenmiş sokaklar

Londra, İngiltere

Aynur Tattersall “Yıllardır dünyayı dolaşıyorum ancak Londra Köprüsü’nden izlediğim yılbaşı havai fişeklerinin coşkusunu hiçbir yerde bulamıyorum” diyor. Londra kasım ayından itibaren ışıl ışıl süslenmiş sokakları ve Oxford Caddesi’ndeki devasa ışıklandırmalarıyla yeni yılı oldukça gösterişli karşılıyor.

Üzüm taneleri şans getirebilir

Barselona, İspanya

Burak Özberk “Saat 23.00 gibi Montjuïc’de olmanızı ve Sihirli Çeşme’de düzenlenen havai fişek gösterisini izlemenizi tavsiye ederim. Yılın son dakikalarını geri sayarken İspanyolların 12 adet üzüm tanesi yeme âdeti var. Şans getireceğini düşünüyorlar. Siz de bunu yapabilirsiniz” önerisini veriyor.

Üç günlük partiye davetlisiniz

Edinburgh, İskoçya

Nurgül Büyükkalay, Birleşik Krallık’ın en renkli şehirlerinden biri olan Edinburgh’da 29 Aralık-1 0 Ocak tarihleri arasında Hogmanay Festivali adıyla üç günlük bir yılbaşı partisi düzenlendiğini söylüyor ve ekliyor: “Açık hava konserleri, sokak partileri ve fener alayıyla sokaklar rengârenk bir hale geliyor.”

Meydanlar müzik ve dansla doluyor

Lizbon, Portekiz

Ebru Erke anlatıyor: “Praça do Comércio gibi meydanlar yılbaşı gecesi müzik ve dansla dolar. Öğle yemeğinde geleneksel Portekiz restoranı olan tasca’lardan birine gidin. Büfelerden birinde ginja (vişne likörü) deneyin. Akşam da bir deniz mahsulleri

mabedi olan Ramiro’yu veya yıldızlı Feitoria’yı deneyebilirsiniz.”