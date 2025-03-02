Yılbaşı ruhuna yakışan rotalar
Paris’in romantik atmosferinden Sidney’in çarpıcı ışık gösterilerine, Kapadokya’nın mistik peribacalarından Laponya’nın büyüleyici kış masalına kadar her şehir yeni yıla girerken kendine özgü bir hikâye anlatıyor. Yıla güzel bir başlangıç yapmak için en iyi destinasyonları seyahat yazarlarına ve gezginlerimize sorduk.
Adeta şov yapıyor
Sidney, Avustralya
Dünyaca ünlü limanındaki ışık gösterileriyle yeni yılı ilk kutlayan şehirlerden biri olan Sidney, yılbaşı gecesi adeta şov yapıyor. Darling Limanı’nda eğlence sabaha kadar sürüyor. Sidney Limanı Köprüsü ve Opera Binası çevresindeki etkinlikler milyonlarca turisti kendine çekiyor. Aborjin törenleri ve akrobasi gösterileri düzenleniyor. Serda Büyükkoyuncu’nun da önerdiği Sidney altı jüri üyemizin favorisi.
Peribacalarının gizemi
Kapadokya, Türkiye
Mistik atmosferi ve karla kaplı gizemli peribacalarıyla yılbaşı için huzurlu bir alternatif sunan Kapadokya’yı listenize ekleyebilirsiniz. Romantik bir deneyim arayanlar yeni yılın ilk ışıklarını sıcak hava balonuyla manzarayı kuşbakışı izleyerek karşılayabilirler. Tarihi mağara otelleri ve yerel lezzetlerle donatılmış özel yılbaşı etkinlikleri bu büyüleyici destinasyonu unutulmaz kılacak. Beş jüri üyemizin tavsiyesi.
Büyüleyici kış masalı
Laponya, Finlandiya
Nurgül Büyükkalay ve Burak Özberk’in de önerdiği Laponya hakkında Oğulcan Tatar “Yılbaşında büyüleyici bir kış masalı yaşamak isteyenler için mükemmel bir seçim. Noel Baba’nın evi olarak bilinen Rovaniemi’yi ziyaret edebilir, husky veya rengeyiği kızak turlarına katılabilirsiniz. Kuzey ışıklarının altında yeni yıla girmek müthiş bir deneyim. Ayrıca buz otellerinde konaklayıp kutlamaların tadını çıkarabilirsiniz” diyor.
Aşkın ve ışığın şehri
Paris, Fransa
Romantizmin başkenti deyince akla hemen Paris geliyor. Şanzelize Caddesi’nin (Champs-Élysées) ışıltılı süslemeleri, Eyfel Kulesi’nin göz kamaştıran ışık gösterileri ve Seine Nehri kıyısındaki şık restoranlar unutulmaz bir yeni yıl deneyimi vaat ediyor. Montmartre ve Notre-Dame çevresindeki sıcak atmosfer de yılbaşı gecesi için mükemmel bir arka plan oluşturuyor. Aynur Tattersall ve Melis Yılmaz’ın seçimi.
İddialı eğlence merkezi
Berlin, Almanya
Serena Karamızrak ve Didem Mutçalıoğlu’nun tavsiyesi olan Berlin, Avrupa’nın en iddialı eğlence merkezlerinden biri. Canlı müzik, DJ performansları ve sokak yemekleriyle yılbaşında açık hava partisi yaşanıyor. Serena Karamızrak “80’den fazla Noel pazarı kuruluyor, ünlü hotdog’lardan yemeden dönmeyin” diye ekliyor.
Bol oksijenli bir kaçamak
Kaz Dağları, Türkiye
Saffet Emre Tonguç: “Yeni yıla sakin girmek isterseniz Adatepe’yi seçebilirsiniz. Kaz Dağları ve Edremit Körfezi manzarasına hâkim köyde çoğu Rumlardan kalan evlerin büyük kısmı restore edildi. Dünyanın oksijen oranı en yüksek yerinde Zeus Altarı’nı ziyaret edebilir, asırlık çınarın altında kahve içebilirsiniz.”
Işıl ışıl süslenmiş sokaklar
Londra, İngiltere
Aynur Tattersall “Yıllardır dünyayı dolaşıyorum ancak Londra Köprüsü’nden izlediğim yılbaşı havai fişeklerinin coşkusunu hiçbir yerde bulamıyorum” diyor. Londra kasım ayından itibaren ışıl ışıl süslenmiş sokakları ve Oxford Caddesi’ndeki devasa ışıklandırmalarıyla yeni yılı oldukça gösterişli karşılıyor.
Üzüm taneleri şans getirebilir
Barselona, İspanya
Burak Özberk “Saat 23.00 gibi Montjuïc’de olmanızı ve Sihirli Çeşme’de düzenlenen havai fişek gösterisini izlemenizi tavsiye ederim. Yılın son dakikalarını geri sayarken İspanyolların 12 adet üzüm tanesi yeme âdeti var. Şans getireceğini düşünüyorlar. Siz de bunu yapabilirsiniz” önerisini veriyor.
Üç günlük partiye davetlisiniz
Edinburgh, İskoçya
Nurgül Büyükkalay, Birleşik Krallık’ın en renkli şehirlerinden biri olan Edinburgh’da 29 Aralık-1 0 Ocak tarihleri arasında Hogmanay Festivali adıyla üç günlük bir yılbaşı partisi düzenlendiğini söylüyor ve ekliyor: “Açık hava konserleri, sokak partileri ve fener alayıyla sokaklar rengârenk bir hale geliyor.”
Meydanlar müzik ve dansla doluyor
Lizbon, Portekiz
Ebru Erke anlatıyor: “Praça do Comércio gibi meydanlar yılbaşı gecesi müzik ve dansla dolar. Öğle yemeğinde geleneksel Portekiz restoranı olan tasca’lardan birine gidin. Büfelerden birinde ginja (vişne likörü) deneyin. Akşam da bir deniz mahsulleri
mabedi olan Ramiro’yu veya yıldızlı Feitoria’yı deneyebilirsiniz.”