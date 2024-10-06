Rapor korkuttu! 2050’de sular altında kalacak şehirler açıklandı… Her gün biraz daha çöküyorlar

Şanghay, Çin'in en gelişmiş ve en zengin şehirlerinden biri olmasına rağmen en az 100 yıldır çamura batma sorunu yaşıyor. Ciddi bir toprak çökmesi sorunu ile karşı karşıya kalan şehirde, 1921-2007 yılları arasında yılda ortalama 22,94 mm yağış meydana geldi.



2050 yılına gelindiğinde ortalama deniz seviyesi artışının 45 ila 50 cm arasında olması öngörülüyor. Şanghay'ın da içinde bulunduğu Yangtze Deltası ve İnci Nehri Deltası, alçak kesimlerde yaşayan insan sayısı nedeniyle taşkınlara karşı son derece savunmasız durumda.