Rapor korkuttu! 2050’de sular altında kalacak şehirler açıklandı… Her gün biraz daha çöküyorlar
Ürpertici bir rapor, 30 yıldan kısa bir süre içinde hangi şehirlerin sular altında kalabileceğini ortaya koydu.
Gezegenimiz ısındıkça deniz seviyeleri yükseliyor. Bu da şehirlerin, özellikle de kıyı şehirlerinin her yıl daha da fazla denize batmasına yol açıyor. Araştırma kuruluşu Climate Central, etkiyi değerlendirmek için Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin raporlarından alınan verileri kullandı.
İşte 2050'ye kadar su altında kalması beklenen şehirler?
HO CHİ MİNH / VİETNAM
Ho Chi Minh kentinin çoğu bölgesi, özellikle doğu bölgelerindeki Thu Thiem’in düz, yoğun yapılaşmış bataklık alanları sular altında kalma riski altında. 2019 yılında şehrin 16,2 mm hızla battığı ve 2050 yılına kadar Vietnam'ın güney eyaletlerinin çoğunun sular altında kalabileceği bildirilmişti.
PETERBOROUGH, CAMBRİDGESHİRE / İNGİLTERE
Kuzey Denizi’ne dökülen Nene Nehri’nin yükselmesiyle Peterborough ve çevresindeki Cambridgeshire’ın geniş alanları deniz seviyesinden etkilenecek. Deniz seviyesinin yükselmesi ve kıyı taşkınları haritası, birçok bölgenin sel tehlikesi altında olabileceğini öngörüyor.
VENEDİK / İTALYA
Şehir her yıl yaklaşık 2 mm batıyor. Ayrıca şehrin bazı kısımlarının şiddetli sel nedeniyle su altında kalma tehlikesi de bulunuyor.
NEW ORLEANS / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
New Orleans yılda yaklaşık 5 cm batıyor ve şehrin büyük bölümünün yaklaşık yüzde 50’si deniz seviyesinin altında. Körfez Kıyısı’ndaki deniz seviyesinin yükselme hızı (30 yıllık ortalama 35-46 cm) dikkate alındığında, New Orleans'ın büyük bir kısmı ve Louisiana kıyısındaki komşu körfez kasabaları 2050 yılına kadar sular altında kalma riskiyle karşı karşıya.
KALKÜTA / HİNDİSTAN
Muson mevsimi bu Güney Asya şehrini sular altında bırakma riski taşıyor. Yeni araştırmalar, 2050 yılına kadar şehrin tamamının ve banliyölerinin yıllık sel riski altında olacağını öne sürüyor. Bu durum, daha önce tahmin edilenden çok daha fazla sayıda insanı etkileyecek ve kitlesel yerinden edilmelere yol açabilecek.
MİAMİ / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Bazı araştırmacılar, 2060 yılına gelindiğinde Miami’nin yüzde 60’ının su altında kalacağını ileri sürüyor. Deniz suyu hızla yükselirken, 2040 yılına gelindiğinde deniz seviyelerinin 2000 yılındaki seviyelerden 25 ila 45 cm daha yüksek olması bekleniyor.
ŞANGHAY / ÇİN
Şanghay, Çin'in en gelişmiş ve en zengin şehirlerinden biri olmasına rağmen en az 100 yıldır çamura batma sorunu yaşıyor. Ciddi bir toprak çökmesi sorunu ile karşı karşıya kalan şehirde, 1921-2007 yılları arasında yılda ortalama 22,94 mm yağış meydana geldi.
2050 yılına gelindiğinde ortalama deniz seviyesi artışının 45 ila 50 cm arasında olması öngörülüyor. Şanghay'ın da içinde bulunduğu Yangtze Deltası ve İnci Nehri Deltası, alçak kesimlerde yaşayan insan sayısı nedeniyle taşkınlara karşı son derece savunmasız durumda.
RİO DE JANEİRO / BREZİLYA
Birleşmiş Milletler’in hazırladığı rapora göre, 2050 yılına gelindiğinde Rio de Janeiro ve Santos'un yaklaşık yüzde 5'i, sel baskınları nedeniyle sular altında kalabilir. Genişleyen taşkın bölgelerinde 70 milyondan fazla insan risk altında ve şehirde 2050 yılına kadar deniz seviyesinin 21 cm yükselmesi bekleniyor.