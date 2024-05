Hepsi birer tablo gibi… İlkbaharın en çok yakıştığı köyler | 6 ŞEHİR 8 ADRES

Ülkemizde kendine has zenginliklere sahip pek çok köy bulunuyor. Özellikle ilkbaharda büyülü manzaralarıyla kendilerine âşık eden bu köyler; renkli sokakları, mimari harikası evleri ve tarihi atmosferleriyle huzurlu bir hafta sonu tatili vadediyor.



İşte 6 şehirden keşfedilmeyi bekleyen adresler…



Şirin bir Boşnak köyü: KÜÇÜKKÖY / BALIKESİR



Balıkesir’in Ayvalık ilçesine 8-9 kilometre uzaklıkta bulunan Küçükköy, Kuzey Ege’nin en ünlü plajlarından Sarımsaklı’nın yer aldığı sahil şeridinden 3 kilometre kadar içeride yer alıyor.



Günümüzde Küçüköy’de ağırlıklı olarak Boşnaklar yaşıyor. Geleneklerinden vazgeçmeyen Boşnaklar, köyde kültürlerini de devam ettiriyor. Küçüköy'ün her köşesi farklı detaylarla süslü... Sanat atölyeleriyle dolu olan köyde Boşnak mantısından böreğe, daha önce adını duymadığınız pek çok Boşnak yemeğini deneyimleyebilirsiniz.







Rengârenk evler: CUMALIKIZIK KÖYÜ / BURSA



Bursa-Ankara karayolunun 12’nci kilometresinde yer alan Cumalıkızık, Bursa’nın en eski yerleşim yerlerinden biri. Yaklaşık 700 yıllık tarihi geçmişiyle Osmanlı’nın kuruluşundan günümüze kadar gelebilen köy, 2014’te UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmeyi başardı.



Tarih kokan atmosferi, meydandaki iki çınarı ve dar sokaklarıyla hafta sonu fotoğraf tutkunlarının en sık tercih ettiği adreslerin başında gelen Cumalızık’ı popüler yapan ise büyüleyici evleri… Kerpiç, ahşap ve moloz taştan yapılan evler Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerinden… Evlerin arasında dolaşırken Instagram’da bolca beğeni alacak fotoğraflar çekeceğiniz garanti…







Köy meydanında yer alan ve Selçuklu mimarisi izlerini taşıyan Cumalıkızık Camii ile hemen bitişiğindeki Cumalıkızık Hamamı da görülebilecek diğer adresler. Eğer köy tarihinin daha derin bir yolculuğa çıkmak isterseniz de Cumalıkızık Müzesi’ni ziyaret edebilirsiniz.







Fotoğraf tutkunlarına özel: GÖLYAZI / BURSA



Pek çok seyahat dergisinde ‘Avrupa’nın en güzel köyleri’ listesinde yer almayı başaran Gölyazı, ‘Küçük Venedik’ olarak adlandırılıyor. Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen köy, ilkbaharda harika kareler sunuyor. Köyde en güzel aktivite saltanat ve balıkçı kayıkları ile geziler. Bu kayık gezilerinde harika fotoğraflar çekeceğiniz garanti…







Tam bir müze köy: YÖRÜK KÖYÜ / KARABÜK



Safranbolu’ya 11 kilometre uzaklıktaki Yörük Köyü tam bir müze köy… Kültür Bakanlığı tarafından 1997 yılında gerçek bir Türk-Türkmen köyü oluşu ve tarihî yapılarının görkemi nedeniyle koruma altına alındı.







Safranbolu’nun küçük bir maketi olarak da adlandırılan köyde 100’e yakın tescilli eser bulunuyor. Köyün sokaklarında adım atarken birbirinden harika konaklar size eşlik edecek. Her biri gerçekten de görülmeye değer. Bu konakların en eskisi 400 yıllık ve bazılarını ziyaret edebiliyorsunuz.







Sessiz sakin: ADATEPE / ÇANAKKALE



Yunan mitolojisinden hikâyeleri ve temiz havasıyla Kaz Dağları ülkemizin cennet köşelerinden biri. Bu yeşil diyarda en keyif veren köşelerinden biri de Adatepe köyü.



Cumhuriyet öncesinde Rum ve Türk ailelerinin yaşadığı bir köy olan Adatepe’de mübadele ile Rumlar ayrıldı ve sadece Türkler kaldı. Köy mimari olarak muazzam bir taş yapı geleneğine sahip. O kadar sessiz ki yere iğne atsanız sesini duyabilirsiniz.







Osmanlıdan kalma konaklarla Rum taş evlerinin birbirine geçtiği köy sokaklarında yürümek çok keyifli. Köyde fotoğraf çekilecek en güzel nokta ise Taş Mektep. Eski okul binası restore edilerek felsefe, edebiyat, sanat ve tarih çalışmaları yapılan bir düşünce merkezine çevrilmiş. Köyün es geçilmemesi gereken bir başka yeri de yöresel pazarı…







Ege’nin incisi: BİRGİ / İZMİR



Ödemiş'e 9-10 kilometre uzaklıkta olan ve Bozdağlar'ın yamaçlarında yemyeşil bir coğrafyanın içinde yer alan Birgi, asırlık ağaçlarının ve ahşap pencereli evleriyle Ege'nin şirin köylerinden... Köy zamanında Aydınoğulları Beyliği’nin başkentiydi. Bugün ise iyi korunmuş tarihi dokusuyla Ege'nin görülmesi gereken köylerinden biri olarak ön plana çıkıyor.



Birgi’de 200’e yakın tescillenmiş tarihi yapı bulunuyor. Konakların hepsi görülmeye değer. En dikkat çekeni ise 300 yıldır ayakta olan ve 'müze ev' olarak hizmet veren Çakıroğlu Konağı. Ayrıca bölgede tarihi medrese, cami ve hamam gibi görülecek pek çok yapı bulunuyor.







Adı gibi şirin: ŞİRİNCE / İZMİR



İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı olan Şirince, 2012’ye kadar adı pek duyulmamış bir yerdi. 2012’de ortaya atılan kıyamet kehaneti sonrası bir anda sadece ülkemizin değil dünyanın gündemi haline geldi. Şimdilerde ise “Kıyametin teğet geçtiği köy” olarak anılıyor.



Kendine has mimarisinin özenle korunduğu köyde her şey çocukluğunuzdaki gibi doğal kalmayı başarabilmiş. El emeği ürünler satan teyzeler, geleneksel mimariye sadık kalınarak restore edilen sevimli butik oteller ve her köşe başında karşınıza çıkan mahzenler seyahatiniz boyunca size huzur verecek olan detayların yalnızca birkaçı. Ayrıca buraya kadar gelmişken leziz gözlemeleri, bazlamaları ve ev yapımı reçelleri tatmadan sakın dönmeyin…







‘Hayalet şehir’ olarak biliniyor: KAYAKÖY / MUĞLA



Fethiye’nin 8 kilometre güneyinde bulunan ve antik dönemde ‘Karmylassos’ olarak bilinen Kayaköy’ün tarihi 5 bin yıl öncesine uzanıyor.







Mübadeleden sonra yerleşim yerinin boşaltılmasıyla ‘Hayalet Şehir’ olarak adlandırılan köyde; terk edilmiş kiliseler, okullar ve dükkânlar bulunuyor. Her biri büyüleyici fotoğraf kareleri sunuyor. Burayı özel kılan ise köyün ören yeri olması… MüzeKart ile giriş yapabiliyorsunuz.



Fotoğraflar: iStock, Alamy