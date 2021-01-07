İçlerinde Türkiye’den de bir yer var! Dünyanın en güzel Orta Çağ şehirleri

Fez, Fas Fas'ın kuzeyindeki Fez kentinin oluşumu ilk olarak 789'da başladı, ancak ünlü yapılarının çoğu 13. ve 14. yüzyıllardan kalmadır. Aslında, antik şehir veya Medine, Arap dünyasının en iyi korunmuş Orta Çağ şehirlerinden biridir. Dar sokaklar, işlek meydanlar ve çarşıları ile dünyanın kalabalık bölgesine sahip olduğu tahmin ediliyor. Şehrin ayrıca eski bir üniversitesi ve dini okulları var ve geleneksel deri ticareti günümüzde hala kadar devam ediyor.