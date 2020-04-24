Ramazan Döneminde Beslenme

Amerika’da yapılan bir çalışmaya göre; vücutta beyin hücrelerinin üretimi artmaktadır. Bu şekilde beyin fonksiyonları güçlenmektedir. Ayrıca; vücutta hatırı sayılır miktarda kortizol hormonu salınımı azalmaktadır. Bu sayede vücudun stres seviyesi düşmektedir.

Buna ek olarak; tüketilen yiyecek miktarı azaldığı için mide küçülmekte ve bu sayede iştah azalmaktadır.

Gün içerisinde hiç yiyecek tüketilmemesi vücutta doğal bir detoksifikasyon sağlamakta ve adiponektin hormonu salınımı artarak vücutta besin emiliminin daha efektif olmasını sağlamaktadır.

Ancak; ramazan döneminde sağlıklı bir beslenme rutini oluşturulursa kan kolesterol seviyesi, kan basıncı azaltılabilmekte ve kilo verilebilmektedir. Bu yüzden bu dönemde de beslenmemizi düzenlemek çok değerlidir.

- İftar ve sahur arasında günde en az 10 bardak su tüketimi ihmal edilmemelidir. Karpuz, Salatalık gibi su miktarı fazla olan yiyeceklerin tüketimi de günlük alacağınız su miktarının arttırılmasına katkı sağlamaktadır.

-Kahve, çay, gazlı içecekler gibi kafeini yüksek içeceklerden uzak durulmalıdır. Çünkü bu içecekler idrar miktarını arttırdığı için vücuttan su atılımına neden olmaktadır.

- İftarda; yeterli vitamin ve mineral alımını sağlamak için tam tahıllardan ve sebzeden zengin bir menü oluşturulmalıdır. Mutlaka ızgara veya fırın az yağlı bir protein grubu menüye eklenmelidir. Kızartılmış, aşırı işlem görmüş, çok yağlı ve çok tuzlu yiyeceklerden uzak durulmalıdır.

- Hızlı yemek yemek ve aşırı besin tüketiminden kaçınılmalıdır. Aşırı besin tüketimi; mide yanması, hazımsızlık gibi problemlere yol açabilmektedir. Mümkünse her lokma yendikten sonra çatal-bıçak bırakılarak vücudun dinlenmesine izin verilmelidir.

- İftar sonrasında; aşırı şekerli, şeker şuruplu tatlı tüketilmemelidir. Mümkünse C vitamini ve su miktarı yüksek meyveler seçilmelidir. Haftada 1-2 gün sütlü tatlı tüketilmelidir.

- İftardan sonra mutlaka hareket edilmeli. Ev içerisinde yapılabilecek hareketlere ağırlık verilmelidir. Ev içerisindeki hareketini arttırmak için instagram canlı yayınları ve youtube videolarından yardım alabilirsiniz

- Hurma tüketimi; özellikle ramazan döneminde islamik açıdan çok değerlidir. Ancak; 1 porsiyon hurma 31 gram karbonhidrat içermektedir. Bu da vücudun enerji seviyesinin arttırılmasına yardımcı olur. Ayrıca; sindirimi kolaylaştıracak lifler, yüksek seviyede potasyum, magnezyum ve B vitaminlerini de içermektedir.

- Sahurda besin tüketimine mutlaka önem verin. Sahurda besin alınmaması uzun vadede metabolizmanızın yavaşlamasına neden olabilmektedir.

- Sahur öğününüzü hafif bir kahvaltı şeklinde geçirebilirsiniz. Çeşitli sebzeler, tam tahıllı ekmek, az tuzlu peynir, yumurta, avokado, tuzsuz zeytin gibi yiyeceklerle menünüzü oluşturabilirsiniz. Ayrıca; yoğurt, yulaf, muz gibi yiyeceklerle alternatif bir sahur menüsü oluşturabilirsiniz.

- Sahurda dikkat etmeniz gereken en önemli unsur, salam, sucuk, sosis gibi işlenmiş etler, tuzlu zeytin, kızartılmış hamur işleri vb. yiyeceklerden uzak durmaktır. Çünkü bu tarz yiyecekler vücuttaki su tutulumunu azaltarak dehidrasyona neden olmaktadır.

- Tip 1 diyabetli, hamile ve emziren annelerin oruç tutması önerilmemektedir. Düzenli ilaç kullanan bireylerin ise mutlaka doktoruyla konuştuktan sonra oruç tutması gerekmektedir.

Ramazan ayının hepimize bereket, huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle…

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