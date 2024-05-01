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Probiyotikli karadut smoothie tarifi
GÃ¼n boyu almamÄ±z gereken besinleri tek bardakta toplayan lezzetli bir smoothie hazÄ±rlamaya ne dersiniz?
- 2 KiÅŸilik
- 60+ dk
YapÄ±mÄ± iÃ§in malzemeler
Malzemeler:
YoÄŸurt için;
1,5 litre süt
2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± yoÄŸurt
Smoothie için;
1 çay bardaÄŸÄ± karadut
3 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± probiyotik yoÄŸurt
YarÄ±m su bardaÄŸÄ± laktozsuz süt
Üzeri için;
Taze nane
Karadut
KullanÄ±lan ürünler;
· TadÄ± Var® Probiyotik YoÄŸurt ve Kefir Makinesi
· Arçelik No Frost BuzdolabÄ±
· Arçelik Skylight® Blender
Probiyotikli karadut smoothie tarifi NasÄ±l yapÄ±lÄ±r?
Tarif:
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- TadÄ± VarÂ® Probiyotik YoÄŸurt ve Kefir Makinesi â€˜nin iÃ§ine metal kabÄ± yerleÅŸtirin.
- Metal kabÄ±n iÃ§ine sÃ¼tÃ¼ ekleyin ve lezzet sensÃ¶rÃ¼nÃ¼ takÄ±p kapaÄŸÄ± kapatÄ±n.
- ArdÄ±ndan probiyotik modu seÃ§ip baÅŸlatÄ±n.
- YoÄŸurt ile mayalandÄ±rÄ±p bir tur karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n ve tekrar kapaÄŸÄ± kapatÄ±p mayalanmaya bÄ±rakÄ±n.
- 5 saat sonunda probiyotik yoÄŸurdunuz hazÄ±r.
- Metal kabÄ± TadÄ± VarÂ® Probiyotik YoÄŸurt ve Kefir Makinesi â€˜nin iÃ§inden Ã§Ä±karÄ±p kapaÄŸÄ±nÄ± kapatÄ±n veÂArÃ§elik No Frost BuzdolabÄ±â€™nda 12 saat dinlendirin.
- Smoothie iÃ§in, karadutlarÄ± iyice yÄ±kayÄ±n.
- ArÃ§elik SkylightÂ® Blenderâ€™ Ä±n iÃ§ine karadut, probiyotik yoÄŸurt ve laktozsuz sÃ¼tÃ¼ ekleyip karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.
- Probiyotikli karadut smootheniz hazÄ±r.
- Ãœzerini taze nane ve karadut ile sÃ¼sleyip servis edebilirsiniz.
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Afiyet Olsun!
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