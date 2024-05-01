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Haber GiriÅŸ: 01.05.2024 - 10:17 | Son GÃ¼ncelleme:

Probiyotikli karadut smoothie tarifi

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Probiyotikli karadut smoothie tarifi

GÃ¼n boyu almamÄ±z gereken besinleri tek bardakta toplayan lezzetli bir smoothie hazÄ±rlamaya ne dersiniz?

  • 2 KiÅŸilik
  • 60+ dk

YapÄ±mÄ± iÃ§in malzemeler

Malzemeler:

 

YoÄŸurt için;

 

1,5 litre süt
2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± yoÄŸurt
Smoothie için;

 

1 çay bardaÄŸÄ± karadut
3 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± probiyotik yoÄŸurt
YarÄ±m su bardaÄŸÄ± laktozsuz süt
 

Üzeri için;

 

Taze nane
Karadut

 

KullanÄ±lan ürünler;

 

·       TadÄ± Var® Probiyotik YoÄŸurt ve Kefir Makinesi

·       Arçelik No Frost BuzdolabÄ±

·       Arçelik Skylight® Blender

Probiyotikli karadut smoothie tarifi NasÄ±l yapÄ±lÄ±r?

Tarif:

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  1. TadÄ± VarÂ® Probiyotik YoÄŸurt ve Kefir Makinesi â€˜nin iÃ§ine metal kabÄ± yerleÅŸtirin.
  2. Metal kabÄ±n iÃ§ine sÃ¼tÃ¼ ekleyin ve lezzet sensÃ¶rÃ¼nÃ¼ takÄ±p kapaÄŸÄ± kapatÄ±n.
  3. ArdÄ±ndan probiyotik modu seÃ§ip baÅŸlatÄ±n.
  4. YoÄŸurt ile mayalandÄ±rÄ±p bir tur karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n ve tekrar kapaÄŸÄ± kapatÄ±p mayalanmaya bÄ±rakÄ±n.
  5. 5 saat sonunda probiyotik yoÄŸurdunuz hazÄ±r.
  6. Metal kabÄ± TadÄ± VarÂ® Probiyotik YoÄŸurt ve Kefir Makinesi â€˜nin iÃ§inden Ã§Ä±karÄ±p kapaÄŸÄ±nÄ± kapatÄ±n veÂArÃ§elik No Frost BuzdolabÄ±â€™nda 12 saat dinlendirin.
  7. Smoothie iÃ§in, karadutlarÄ± iyice yÄ±kayÄ±n.
  8. ArÃ§elik SkylightÂ® Blenderâ€™ Ä±n iÃ§ine karadut, probiyotik yoÄŸurt ve laktozsuz sÃ¼tÃ¼ ekleyip karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.
  9. Probiyotikli karadut smootheniz hazÄ±r.
  10. Ãœzerini taze nane ve karadut ile sÃ¼sleyip servis edebilirsiniz.

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Afiyet Olsun!

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