MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek HaberleriLimonlu muffin tarifi
GeriTatli Limonlu muffin tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tatli
Haber Giriş: 01.05.2024 - 07:00 | Son Güncelleme:

Limonlu muffin tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Limonlu muffin tarifi

Mis gibi limon kokusuyla mest eden, ağızda dağılan nefis bir kıvama sahip olan muffin tarifini sizin için derledik.

  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı süt
1,5 su bardağı un
1 çay kaşığı tuz
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
1 adet rendelenmiş limon kabuğu
Yarım adet limon suyu
 

Üzeri için;

 

Pudra şekeri

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi

·       Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz

·       Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi

Limonlu muffin tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

 

  1. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine yumurta ve toz şekeri ekleyip beyaz renk alana kadar karıştırın.
  2. Ardından sıvı yağ, süt, un, kabartma tozu, vanilin, tuz, limon kabuğu rendesi ve limon suyunu ilave edip karıştırmaya devam edin.
  3. Karışımı muffin kalıplarına kabarma payı olacak şekilde kalıpların yarısını biraz geçecek kadar doldurun.
  4. Ardından muffinleri Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz’ün iki haznesine yerleştirin.
  5. Hamur işi programında 180°C de 15 dakikaya ayarlayın.
  6. Limonlu muffinleriniz hazır.
  7. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırladığınız bol köpüklü kahve eşliğinde muffinlerin üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

Sponsorlu İçerik.

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi