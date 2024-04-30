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Limonlu muffin tarifi
Mis gibi limon kokusuyla mest eden, ağızda dağılan nefis bir kıvama sahip olan muffin tarifini sizin için derledik.
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı süt
1,5 su bardağı un
1 çay kaşığı tuz
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
1 adet rendelenmiş limon kabuğu
Yarım adet limon suyu
Üzeri için;
Pudra şekeri
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
· Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz
· Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi
Limonlu muffin tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine yumurta ve toz şekeri ekleyip beyaz renk alana kadar karıştırın.
- Ardından sıvı yağ, süt, un, kabartma tozu, vanilin, tuz, limon kabuğu rendesi ve limon suyunu ilave edip karıştırmaya devam edin.
- Karışımı muffin kalıplarına kabarma payı olacak şekilde kalıpların yarısını biraz geçecek kadar doldurun.
- Ardından muffinleri Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz’ün iki haznesine yerleştirin.
- Hamur işi programında 180°C de 15 dakikaya ayarlayın.
- Limonlu muffinleriniz hazır.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırladığınız bol köpüklü kahve eşliğinde muffinlerin üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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