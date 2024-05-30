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Tatli
Haber Giriş: 01.06.2024 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kirazlı kek tarifi

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Kirazlı kek tarifi

İlkbaharın sonlarına doğru yetişen, tatlı ve sulu yapısıyla serinletici bir lezzet sunan kirazdan kek yapmaya ne dersiniz?

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1,5 çay bardağı sıvı yağ
Yarım su bardağı süt
Yarım su bardağı krema
4 su bardağı un
100 g kiraz (çekirdekleri ayıklanmış)
1 paket vanilin
1 paket kabartma tozu
1 yemek kaşığı nişasta

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi

·       Arçelik A Fry Ankastre Fırın

·       Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi

Kirazlı kek tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Cam bir kase içine ayıklanmış kiraz ve nişastayı ekleyip, kirazları ezmeden nişastaya bulayın.
  2. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesinin içine yumurta ve şekeri ekleyip beyaz renk elde edene kadar karıştırın.
  3. Ardından süt, sıvı yağı, krema, un, kabartma tozu ve vanilini ilave edip karıştırmaya devam edin.
  4. Son olarak nişastaya buladığınız kirazları da ekleyerek bir tur daha döndürün.
  5. Karışımı hafif yağlanmış ve unlanmış dikdörtgen bir kek kalıbına aktarın.
  6. Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 30 dakika pişirin.
  7. Kirazlı kekiniz hazır.
  8. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde kekinizi dilimleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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