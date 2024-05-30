Son Güncelleme:
Kirazlı kek tarifi
İlkbaharın sonlarına doğru yetişen, tatlı ve sulu yapısıyla serinletici bir lezzet sunan kirazdan kek yapmaya ne dersiniz?
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1,5 çay bardağı sıvı yağ
Yarım su bardağı süt
Yarım su bardağı krema
4 su bardağı un
100 g kiraz (çekirdekleri ayıklanmış)
1 paket vanilin
1 paket kabartma tozu
1 yemek kaşığı nişasta
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
· Arçelik A Fry Ankastre Fırın
· Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi
Kirazlı kek tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Cam bir kase içine ayıklanmış kiraz ve nişastayı ekleyip, kirazları ezmeden nişastaya bulayın.
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine yumurta ve şekeri ekleyip beyaz renk elde edene kadar karıştırın.
- Ardından süt, sıvı yağı, krema, un, kabartma tozu ve vanilini ilave edip karıştırmaya devam edin.
- Son olarak nişastaya buladığınız kirazları da ekleyerek bir tur daha döndürün.
- Karışımı hafif yağlanmış ve unlanmış dikdörtgen bir kek kalıbına aktarın.
- Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 30 dakika pişirin.
- Kirazlı kekiniz hazır.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde kekinizi dilimleyip servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
Sponsorlu İçerik.