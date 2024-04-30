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Ev yapımı donut tarifi
Bol köpüklü kahve eşliğinde lezzetli ev yapımı donut tarifini sizin için derledik.
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
1 çay bardağı ılık süt
Yarım çay bardağı su
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
1 paket instant maya
1 çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı toz şeker
3,5 su bardağı un
Üzeri için;
Sıvı yağ
Bulamak için;
4 yemek kaşığı toz şeker
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
· Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz
· Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi
Ev yapımı donut tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine süt, su, yumurta, toz şeker, tuz, un, instant maya ve tereyağını ilave ederek 6 dakika karıştırın.
- Hamur toparlandıktan sonra üzerini streç film ile kaplayıp ılık bir ortamda 1 saat mayalanmaya bırakın.
- Mayalanan hamuru un serptiğiniz tezgaha alın ve bir merdane yardımı ile hamuru açın.
- Açtığımız hamuru donut şeklinde ortasında küçük delikler olacak şekilde kalıp veya bardak yardımı ile kesin.
- Şekillendirdiğiniz hamurları bir tepsiye dizip, üzerini örterek 30 dakika mayalandırın.
- Sürenin sonunda mayalanan hamurları hafif yağladığınız Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz’ün iki haznesine yerleştirin ve üzerlerine bir fırça yardımı ile yağ sürün.
- Ardından hamur programında 180 derecede 10 dakikaya ayarlayın.
- Her iki tarafı güzelce kızardıktan sonra donutları hafif toz şekere bulayıp servis tabağına alın.
- Ev yapımı donutlarınız hazır.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırladığınız bol köpüklü kahve eşliğinde tatlınızı servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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