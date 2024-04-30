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Tatli
Haber Giriş: 01.05.2024 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ev yapımı donut tarifi

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Ev yapımı donut tarifi

Bol köpüklü kahve eşliğinde lezzetli ev yapımı donut tarifini sizin için derledik.

  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

1 çay bardağı ılık süt
Yarım çay bardağı su
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
1 paket instant maya
1 çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı toz şeker
3,5 su bardağı un
 

Üzeri için;

 

Sıvı yağ
 

Bulamak için;

 

4 yemek kaşığı toz şeker

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi

·       Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz

·       Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi

Ev yapımı donut tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

 

  1. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine süt, su, yumurta, toz şeker, tuz, un, instant maya ve tereyağını ilave ederek 6 dakika karıştırın.
  2. Hamur toparlandıktan sonra üzerini streç film ile kaplayıp ılık bir ortamda 1 saat mayalanmaya bırakın.
  3. Mayalanan hamuru un serptiğiniz tezgaha alın ve bir merdane yardımı ile hamuru açın.
  4. Açtığımız hamuru donut şeklinde ortasında küçük delikler olacak şekilde kalıp veya bardak yardımı ile kesin.
  5. Şekillendirdiğiniz hamurları bir tepsiye dizip, üzerini örterek 30 dakika mayalandırın.
  6. Sürenin sonunda mayalanan hamurları hafif yağladığınız Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz’ün iki haznesine yerleştirin ve üzerlerine bir fırça yardımı ile yağ sürün.
  7. Ardından hamur programında 180 derecede 10 dakikaya ayarlayın.
  8. Her iki tarafı güzelce kızardıktan sonra donutları hafif toz şekere bulayıp servis tabağına alın.
  9. Ev yapımı donutlarınız hazır.
  10. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi nde hazırladığınız bol köpüklü kahve eşliğinde tatlınızı servis edebilirsiniz.

 

 

Afiyet Olsun!

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