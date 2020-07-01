Son Güncelleme:
Vegan Kase: Tahin Soslu Çıtır Falafel
Lübnan mutfağına özgü nohut ve çeşitli baharatlar ile yapılan, vegan ve vejetaryenlerin de sıklıkla tükettiği bir köfte olan falafeli yanında tahin sosla hazırladık. İşte çıtır çıtır nefis falafel tarifi…
- Yağda
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- Yarım avokado
- 1 çay bardağı haşlanmış bezelye
- 7-8 adet çeri domates
- Frenk maydanozu
- Çörekotu
Köfte için;
- 300 g haşlanmış nohut
- 1 adet kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- 1/2 demet maydanoz
- 1 tatlı kaşığı kişniş
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2-3 yemek kaşığı un
Kızartmak için;
- 1 su bardağı ayçiçek yağı
Tahin sos için;
- 1 su bardağı süzme yoğurt
- Yarım limonun suyu
- 1 yemek kaşığı tahin
- Toz kırmızı biber
Kullanılan malzemeler;
- Arçelik Resital Doğrayıcı
- Arçelik No Frost Buzdolabı
- Arçelik Ankastre Ocak
Vegan Kase: Tahin Soslu Çıtır Falafel Nasıl yapılır?
- İlk olarak köfteyi hazırlayarak başlayın.
- Arçelik Resital Doğrayıcı içerisine haşlanmış nohut, kuru soğan, sarımsak, maydanoz ve kişnişi ekleyip iyice doğrayıcıdan geçirin.
- Homojen hale gelince üzerine kimyon, tuz, karabiber, zeytinyağı ve unu ekleyip yeniden karıştırın.
- Elde kolay şekil alan bir hamur kıvamına gelince vaktiniz varsa 1 saat kadar Arçelik No Frost Buzdolabı’nda dinlendirin.
- Vaktiniz yoksa ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak avuç içinizle yuvarlayıp şekil verin.
- Bu sırada Arçelik Ankastre Ocak’ta ayçiçek yağını ısıtın.
- Yağ ısınırken tahin sosu hazırlayın; bir kasede limon suyu, tahin ve yoğurdu karıştırın, üzerine pul biber serpin.
- Servis kasenizin içerisine hazırladığınız sosu, çeri domatesleri ve haşlanmış bezelyeleri yerleştirin.
- Bir avokadonun yarısını soyup üzerine zeytinyağı ve çörekotu serpip kasenin içerisine koyun.
- Hazırladığınız köfteleri Arçelik Ankastre Ocak’taki kızgın yağın içerisinde renk alana kadar kızartın.
- Dış kısmı çıtır çıtır, iç kısmı ise hafif yumuşak kalan falafelleriniz hazır.
- Sıcak sıcak hazırladığınız kasenize köftelerinizi de yerleştirin.
- Frenk maydanozu ile süsleyip servis edin.
- Afiyet olsun!
Sponsorlu İçerik