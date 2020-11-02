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Hürriyet
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Sağlıklı Yemekler
Haber Giriş: 02.11.2020 - 16:32 | Son Güncelleme:

Bal Kabaklı Spagetti Tarifi

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Bal Kabaklı Spagetti Tarifi
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Bal kabaklı spagetti, makarnaya harika bir alternatifdir. Aromatik tadıyla arzu ettiğiniz gibi baharat ve otlarla zenginleştirebilir, damak tadınıza göre pişirebilirsiniz. Bu renkli ve düşük karbonhidratlı tarifi yapmak ise çok kolay. İşte bal kabaklı spagetti tarifi...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 1 küçük dilim bal kabağı
  • 1 küçük dilim bal kabağı
  • 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
  • 4-5 adet mantar
  • Bir tutam ıspanak
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
  • 1 yemek kaşığı kabak çekirdeği içi

Kullanılan ürünler:

  • Arçelik Ankastre Ocak

Bal Kabaklı Spagetti Tarifi Nasıl yapılır?

  1. Bal kabağı parçanızın kabuğunu soyun ve kalın dış kabuk kısmını kesin.
  2. Spagetti haline getirmek için spiral kesme aletini kullanabilirsiniz, eğer yoksa jülyen soyucu da kullanabilirsiniz.
  3. Bu aletlerden birini kullanarak bal kabağınızı ince spiral halinde kesin.
  4. Mantarların da kabuklarını soyup ince ince doğrayın.
  5. Arçelik Ankastre Ocak'a aldığınız tavada zeytinyağını iyice ısıtın.
  6. Kestiğiniz sprial bal kabaklarını üzerine ekleyip sotelemeye başlayın.
  7. Birkaç dakika sonra mantarları ve ıspanakları da ekleyip devam edin.
  8. Üzerine tuz ve karabiberi ekleyin.
  9. Bal kabaklarının rengi dönüp yumuşayıncaya kadar soteleyin.
  10. Piştikten sonra servis tabağına alın, üzerine kabak çekirdeği içlerini serpip servis edin.
  11. Afiyet olsun!

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