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Et Yemekleri
Haber Giriş: 01.06.2020 - 11:01,Son Güncelleme:

Ev Yapımı Lahmacun Tarifi

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Ev Yapımı Lahmacun Tarifi
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Mutfaklarımızda ekmek de dahil olmak üzere tariflerde sınırları zorladık. Her türlü tarifi denemişken neden bir de lahmacun yapmayalım? İşte incecik nefis hamuruyla ev yapımı lahmacun tarifi…

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

Hamuru için;

  • 1 su bardağı tam buğday unu
  • 2 su bardağı un
  • 1 tatlı kaşığı instant maya
  • 1 çay kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 su bardağı kadar ılık su

İç harcı için;

  • 350 g yağlı kıyma
  • 2 adet kuru soğan
  • 2-3 diş sarımsak
  • Yarım demet maydanoz
  • 2 adet domates
  • 1 adet kırmızı biber
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon

Kullanılan ürünler;

Ev Yapımı Lahmacun Tarifi Nasıl yapılır?

  1. Unları bir kapta bir araya getirin.
  2. Toz şeker, maya ve ılık suyu Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi içerisine alıp karıştırın ve 3-4 dakika bekleyin.
  3. Üzerine yavaş yavaş karıştırdığınız undan ekleyerek yoğurmaya başlayın.
  4. Bu sırada tuzu da ekleyin.
  5. Hamur kıvama gelince üzerini streç filmle kapatın ve 30 dakika dinlendirin.
  6. Ardından hamurunuzdan avuç içi büyüklüğünde parçalar koparıp tezgahınızda dinlendirin.
  7. İç harcı için soğanları Arçelik Resital Doğrayıcı’dan geçirin ve suyunu süzün.
  8. Domateslerin kabuklarını soyup onları da Arçelik Resital Doğrayıcı’dan geçirin.
  9. Derin bir kaseye doğrayıcıdan geçirdiğiniz soğan ve domatesleri alın.
  10. Üzerine ince ince kıydığınız maydanoz, sarımsak, kırmızı biber, domates ve biber salçasını ekleyin.
  11. Ardından kıyma ile birlikte baharatların hepsini ekleyip karıştırın.
  12. Tezgahınızı unlayın ve koparıp beklettiğiniz hamur parçalarını bir merdane yardımı ile açın.
  13. Hazırladığınız kıymalı iç harçtan hamurun iç kısımlarına dikkatlice yayın.
  14. Arçelik Ankastre Fırın’ınızı 230 dereceye ayarlayıp ısıtın.
  15. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsinize lahmacunlarınızı dizin ve ısıttığınız Arçelik Ankastre Fırın’da yaklaşık 10-12 dakika kadar kontrollü olarak pişirin.
  16. Bu şekilde tüm lahmacunlarınızı pişirin.
  17. Üzerine ince kıyılmış maydanoz serpip yanında limonla servis edin.
  18. Afiyet olsun!

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