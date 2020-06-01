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Ev Yapımı Lahmacun Tarifi
Mutfaklarımızda ekmek de dahil olmak üzere tariflerde sınırları zorladık. Her türlü tarifi denemişken neden bir de lahmacun yapmayalım? İşte incecik nefis hamuruyla ev yapımı lahmacun tarifi…
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
Hamuru için;
- 1 su bardağı tam buğday unu
- 2 su bardağı un
- 1 tatlı kaşığı instant maya
- 1 çay kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 su bardağı kadar ılık su
İç harcı için;
- 350 g yağlı kıyma
- 2 adet kuru soğan
- 2-3 diş sarımsak
- Yarım demet maydanoz
- 2 adet domates
- 1 adet kırmızı biber
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
Kullanılan ürünler;
Ev Yapımı Lahmacun Tarifi Nasıl yapılır?
- Unları bir kapta bir araya getirin.
- Toz şeker, maya ve ılık suyu Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi içerisine alıp karıştırın ve 3-4 dakika bekleyin.
- Üzerine yavaş yavaş karıştırdığınız undan ekleyerek yoğurmaya başlayın.
- Bu sırada tuzu da ekleyin.
- Hamur kıvama gelince üzerini streç filmle kapatın ve 30 dakika dinlendirin.
- Ardından hamurunuzdan avuç içi büyüklüğünde parçalar koparıp tezgahınızda dinlendirin.
- İç harcı için soğanları Arçelik Resital Doğrayıcı’dan geçirin ve suyunu süzün.
- Domateslerin kabuklarını soyup onları da Arçelik Resital Doğrayıcı’dan geçirin.
- Derin bir kaseye doğrayıcıdan geçirdiğiniz soğan ve domatesleri alın.
- Üzerine ince ince kıydığınız maydanoz, sarımsak, kırmızı biber, domates ve biber salçasını ekleyin.
- Ardından kıyma ile birlikte baharatların hepsini ekleyip karıştırın.
- Tezgahınızı unlayın ve koparıp beklettiğiniz hamur parçalarını bir merdane yardımı ile açın.
- Hazırladığınız kıymalı iç harçtan hamurun iç kısımlarına dikkatlice yayın.
- Arçelik Ankastre Fırın’ınızı 230 dereceye ayarlayıp ısıtın.
- Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsinize lahmacunlarınızı dizin ve ısıttığınız Arçelik Ankastre Fırın’da yaklaşık 10-12 dakika kadar kontrollü olarak pişirin.
- Bu şekilde tüm lahmacunlarınızı pişirin.
- Üzerine ince kıyılmış maydanoz serpip yanında limonla servis edin.
- Afiyet olsun!
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