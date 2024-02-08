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Peynir sos tarifi
Izgara et, tavuk, makarna sosu ve atıştırmalıklarınızın yanında sunum yapabileceğiniz lezzetli peynir sos tarifi.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
- 1 su bardağı krema
- 150 g taze kaşar
- 5 dal frenk soğanı
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı beyaz biber
Kullanılan ürünler;
- Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
Peynir sos tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Öncelikle frenk soğanını yıkayıp küçük küçük doğrayın.
- Taze kaşar peynirini ise rendeleyin.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir sos tenceresinin içine krema, rendelenmiş kaşar peyniri, tereyağı, frenk soğanı ve beyaz biberi ekleyip homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.
- En son pürüzsüz bir sos elde etmek için Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nden geçirin.
- Peynir sosunuz hazır.
Afiyet Olsun!
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