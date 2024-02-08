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Atıştırmalıklar
Haber Giriş: 08.02.2024 - 12:36 | Son Güncelleme:

Peynir sos tarifi

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Peynir sos tarifi

Izgara et, tavuk, makarna sosu ve atıştırmalıklarınızın yanında sunum yapabileceğiniz lezzetli peynir sos tarifi.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

  • 1 su bardağı krema
  • 150 g taze kaşar
  • 5 dal frenk soğanı
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı beyaz biber

Kullanılan ürünler;

  • Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti
  • Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

Peynir sos tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Öncelikle frenk soğanını yıkayıp küçük küçük doğrayın.
  2. Taze kaşar peynirini ise rendeleyin.
  3. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir sos tenceresinin içine krema, rendelenmiş kaşar peyniri, tereyağı, frenk soğanı ve beyaz biberi ekleyip homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.
  4. En son pürüzsüz bir sos elde etmek için Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nden geçirin.
  5. Peynir sosunuz hazır.

Afiyet Olsun!

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