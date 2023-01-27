Taciz mağduru H.K.G.’ye yüksek korumalı yeni hayat

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Hikayesiyle tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran H.K.G. ve 7 yaşındaki çocuğundan iyi haber geldi. Aile Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı yetkilileri, Meclis Çocuk İstismarını Araştırma Komisyonu’na H.K.G. ile çocuğunun son durumunu anlattı.

ARTIK ADI H.K.G. DEĞİL

Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Yasası’na göre; savcılığa başvurduğu 2020 yılından itibaren süresiz koruma statüsüne alınan H.K.G.’ye ve çocuğuna yeni isimler verildiğini, tüm kimlik bilgileriyle kişisel belgelerin yeniden düzenlendiğini açıkladı.

ADRESİ GİZLİ TUTULUYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında, devlet korumasına alındığı 30 Kasım 2020’den itibaren can güvenliği için gerektiğinde adresi değiştirilen H.K.G.’nin şehirlerarası ziyaretleri de içeren sosyal hayata katılımında yüksek güvenlik kurallarının uygulandığı belirtildi. Yeni kimlik bilgilerinin gizliliği, Türk Ceza Yasası’nda 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası gerektiren hükümlerle korunuyor.

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2 DİPLOMA SAHİBİ OLDU

Genel Müdür Ustaoğlu, H.K.G.’nin yeni hayatıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Travma durumunu gözleyerek psikolojik iyi halinin güçlendirmesi için birçok mesleki görüşme yaptık. Psikiyatrik tedavi programları uyguladık ve psikolojik destekleri sürdürüyoruz. İlk geldiği andan şu ana baktığımızda, aslında duygu ve davranışlarının süreç içinde olumlu etkilendiğini, yani normale döndüğünü ifade edebiliriz. Talebi üzerine kendisini okuma-yazma kurslarına gönderdik ve açıktan ilkokul diplomasını aldı, geçen hafta da sınavlarını verdi, ortaokul diplomasını da aldı. Meslek edindirme kurslarına devam ettirdik, aşçılık kursuna gidiyor ve bir çalışma ortamını da oluşturma gayreti içerisindeyiz şu anda.

ÇOCUĞU DA KORUMADA

Can güvenliği dolayısıyla yer değiştirme olduğu için sürekli bir çalışma imkânı olmuyor ama deşifre olmaması için gerekli güvenlik tedbirleri alınarak hayata katılması konusunda destekleri kendisine veriyoruz.

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H.K.G.’nin çocuğu da yanında ve güven altında. Çocuğun bebeklik aşılarının hiç yapılmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine hemenaşılarını yaptırdık. Çocukluk dönemine ait tüm aşılarını da gerçekleştirdik.”

‘KOCA’YA 67, ANNE BABAYA 22 YIL İSTENİYOR

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli’yle evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Mahkeme ilk duruşma günü olarak 22 Mayıs’ı belirlemişti. Aylar sonrası için verilen bu duruşma tarihi, büyük tepkilere neden olunca tarih 4 ay öne çekilmişti.

‘ZİNCİRLEME SUÇ’

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede savcılık, Kadir İstekli’nin ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlarından 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel’in ise ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 22 yıl 6 ay hapislerini istedi. Sanıklar Gümüşel ve İstekli tutuklu, anne ise tutuksuz yargılanıyor.

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DURUŞMA 30 OCAK’TA

H.K.G.’yi küçük yaştan itibaren istismar etmekle suçlanan eski eşi Kadir İstekli ile buna olanak sağlayan babası Yusuf Ziya Gümüşel’in yargılandığı ağır ceza mahkemesindeki ilk duruşma 30 Ocak Pazartesi günü yapılacak. Mahkeme, mağdurların yeniden örselenmemesi amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca istenen “kapalı duruşma” ve dosyada gizlilik talebini de karara bağlayacak.

SAVCININ YERİ NİYE DEĞİŞTİ

Olayla ilgili ceza davası iddianamesini hazırlayan ilk savcının görev yerinin değiştirildiğine dair haberler de komisyonda tartışıldı. Buna yanıt veren Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanı Meral Gökkaya, şunları söyledi: “O olayla ilgili savcının işi zaten iddianameyi düzenlediğinde bitti. Soruşturma savcısı ile duruşma savcısı çoğunlukla birbirinden farklıdır. Oradaki iş bölümünü Cumhuriyet savcısı yapıyor. Vakaya girmeden genel olarak söylemiş olayım: Savcılık makamı bir bütündür; bu istinafta da böyledir, Yargıtay’da da böyledir, adliyede de böyledir. İddianamesini kim hazırlarsa hazırlasın, duruşmada o iddianameyi savunan başka bir savcı da olsa aynı iddianame üzerinden savunmasını, yargılamasını yapar. Soruşturmayı yapan savcı duruşmaya çıkan savcı değildir. Mesela kıdemli savcılara infaz verilir, cezaevi verilir, daha önce baktığı bürolarla bağlantılı işler verilir. Yani bazen daha nitelikli savcılara terör dosyaları verilir. Bu tamamen başsavcının takdirinde olan bir şey.”

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‘KEMİK’ DOSYASIYENİDEN AÇILDI

Aile Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Hakan Ay, 2012’de H.K.G.’nin yaşının tespiti yapılırken hastanede yerine başkasının kemik testine girmesiyle ilgili şikâyetin geçmişte davaya dönüşmediğini, itirazları üzerine savcılığın dosyayı yeniden açtığını ve genç kadının ifadesinin tekrar alındığını vurguladı.

İSTEKLİ’DEN BOŞANDI

Ay, “Süreç, savcılığın uhdesindedir. Bu 2 yıllık süreçte kızımız eşiyle boşanmıştır. Bu süreçlerin tamamı da kendi iradesiyle, talepleri doğrultusunda bakanlığımızın yardımcı olmasıyla yürütülmüştür” dedi.