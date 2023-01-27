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Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! 21 kentte alarm: Sağanak ve kar geliyor

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Kar
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu 21 kentte alarm: Sağanak ve kar geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 06:55

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen sağanak yağış, kar ve fırtına için 21 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre bugün batıda başlayan yağışlar yarın tüm yurtta etkili olacak. Uzun süredir beklenen kar yağışının da birçok ilimizde yoğun olarak görülmesi bekleniyor. İşte 27 Ocak 2023 hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların; Güney ve Kıyı Ege'de kuvvetli, Balıkesir’in batı kıyıları, İzmir, Aydın’ın batısı ve Muğla ile Antalya’nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu 21 kentte alarm: Sağanak ve kar geliyor

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Güney ve Kıyı Ege ile Göller Yöresi'nde kuvvetli, Balıkesir’in batı kıyıları, İzmir, Aydın’ın batısı ve Muğla ile Antalya’nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak , 1200 m üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu 21 kentte alarm: Sağanak ve kar geliyor
Meteoroloji 15 kente sarı, 6 kente ise turuncu kodlu uyarıda bulundu.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK TAHMİN HARİTASI: BEKLENEN KAR GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu raporunu da açıkladı. Yeni hava durumu raporuna göre cumartesi günü, yurdun tamamında yağış görülecek. İç ve doğu kesimlerde kar, kalan yerlerde yağmur öngörülüyor. Yağışlar, Antalya çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak, Doğu Anadolu'nun iç kesimleri ile güneyinde yoğun kar şeklinde olacak.

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İŞTE KAR YAĞACAK İLLER

Cumartesi günü İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray'da karla karışık yağmur, Sivas ve çevresinde karla karışık yağmur, Doğu Anadolu'da Bingöl, Muş, Tunceli, Elazığ, Hakkari, Kars, Iğdır, Ardahan, Erzincan, Erzurum'da yoğun kar bekleniyor.

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Karadeniz Bölgesi'nde ise Bolu, Karabük, Kastamonu'nda karla karışık yağmur, Gümüşhane ve Bayburt'ta kar yağışı görülecek.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu 21 kentte alarm: Sağanak ve kar geliyor

Pazar günü, Batı Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında parçalı çok bulutlu, kalan kesimlerde yağışlı hava etkili olacak. Yağışlar Ege ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde ise kar şeklinde olacak.

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Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı havanın etkisiyle hafta sonundan itibaren azalması bekleniyor.

Önümüzdeki hafta ise yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yağışlar etkisini sürdürecek. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise kar şekilde olacak.

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Kar

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