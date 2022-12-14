6 yaşındaki çocuğun istismarı olayında yeni ayrıntılar: O ifade de kurguymuş! 'Ailem yazdı ben imzaladım'

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Türkiye’yi sarsan istismar skandalında ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. H.K.G.’nin çocuk yaşta evlendirilmesine dair ilk soruşturma 2012’de başlamış ve hastaneden alınan raporla da bitirilmişti. H.K.G.’nin 2012’deki soruşturmada verdiği ifade de soruşturmanın bitirilmesinin gerekçelerinden biri olmuştu.

‘17 YAŞINDAYIM’ DEDİRTTİLER

H.K.G. o ifadeyi 17 Ağustos 2012’de Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün Çocuk Büro Amirliği’nde vermiş ve şöyle demişti: “Kadir İstekli ile tanışıp birbirimizi sevdik. Ailelerimizin onayı ve kendi isteğimizle 7 Nisan 2012’de düğün yaptık. Kimsenin zorlaması ve baskısı olmadan kendi isteğim ve rızam ile ilk cinsel birlikteliğimi resmi nikâhsız eşim Kadir İstekli ile yaşadım. Benim asıl yaşım 17’dir. Babam benim yaşımı okula gitmeden hafız olayım diye küçük yazdırmış. Resmi nikâhımı da 16 yaşıma girince mahkeme kararı ile yaptırmayı düşünüyoruz. Kimseden davacı, şikâyetçi değilim.”

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KEMİK TESTİNE BAŞKASI GİRDİ

H.K.G. şikâyetçi olduğu ve davanın açıldığı soruşturmada 2012’de kendisinin yerine kemik yaşı testine başkasının sokulduğunu söyledi. Ayrıca bu soruşturmada verdiği ifadenin de arka planını anlattı. H.K.G. ifadenin kendi beyanları olmadığını, ailesi tarafından hazırlanan ifadeyi imzaladığını söyledi.