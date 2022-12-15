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Son dakika... 6 yaşındaki çocuğa istismar davası! Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel adliyeye sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#Çocuğa İstismar#Yusuf Ziya Gümüşel#Kadir İstekli
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 09:07

Türkiye'de infial yaratan 6 yaşındaki çocuğa istismar skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Dava kapsamında baba Yusuf Ziya Gümüşel ve eski eşi Kadir İstekli hakkında tutuklanmaları talebiyle yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Kadir İstekli ve baba Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı. Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli saat 11.00'de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi. İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi.

Toplumda yankı uyandıran ve tepkilere neden olan olayla ilgili H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi.

Son dakika... 6 yaşındaki çocuğa istismar davası Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel adliyeye sevk edildi
Yusuf Ziya Gümüşel

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TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

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İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması, bilirkişi raporu, bu suç için yasada ön görülen alt ve üst sınırları, bu nedenle oluşan kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına karar verdi.

Son dakika... 6 yaşındaki çocuğa istismar davası Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel adliyeye sevk edildi
Kadir İstekli

GÖZALTINAN ALINAN 2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Dün Pendik'te gözaltına alınan Kadir İstekli, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Dava kapsamında,  Kadir İstekli'nin ardından baba Yusuf Ziya Gümüşel de bugün gözaltına alındı.

İstekli ve Gümüşel saat 11.00'de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika... 6 yaşındaki çocuğa istismar davası Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel adliyeye sevk edildi
Yusuf Ziya Gümüşel / Kadir İstekli
Son dakika... 6 yaşındaki çocuğa istismar davası Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel adliyeye sevk edildi
Kadir İstekli

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#Çocuğa İstismar#Yusuf Ziya Gümüşel#Kadir İstekli

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