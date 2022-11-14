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Son dakika... Taksim'deki bombalı saldırı! Yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmiş, tekstil atölyesinde 'işçi' gibi 4 ay çalışmış

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#İstanbul#Taksim#İstiklal Caddesi
Son dakika... Taksimdeki bombalı saldırı Yasa dışı yollardan Türkiyeye girmiş, tekstil atölyesinde işçi gibi 4 ay çalışmış
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 14:33

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan terörist de dahil 46 kişinin emniyetteki sorgusu sürerken, eylemciye patlayıcıyı veren kişi her yerde aranıyor. Suriye uyruklu kadın terörist Ahlam Albashır'ın yaklaşık 4 ay önce beraberindeki örgüt üyesi B. adlı terörist ile ‘karı-koca’ kılığında İstanbul'a geldikleri, bir tekstil atölyesinde 4 ay boyunca 'işçi' olarak çalıştıkları belirtildi.

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Edinilen bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. Bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye kolu PYD/YPG tarafından gerçekleştirilen terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 46 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

TAKSİYLE KAÇMIŞ

Saldırının ardından bin 200 farklı güvenlik kamera görüntüsünden oluşan yüzlerce saatlik kayıtları didik didik inceleyen Terörle Mücadele ve istihbarat birimleri, ilk olarak kadın teröristin saldırının ardından kaçmak için 'müşteri' kılığında bindiği taksiyi buldu. Taksi sürücüsü ifadesinin alınması için gece saatlerinde İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ne getirilirken, ticari taksi ise emniyet birimleri tarafından incelemeye alındı.

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Son dakika... Taksimdeki bombalı saldırı Yasa dışı yollardan Türkiyeye girmiş, tekstil atölyesinde işçi gibi 4 ay çalışmış

TEKSTİL ATÖLYESİNDE 4 AY ‘İŞÇİ’ OLARAK ÇALIŞMIŞ

Bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu kadın terörist Ahlam Albashır'ın, önce Esenler’de bir eve gittiği, buradan yanına bir miktar altın ve para aldıktan sonra Küçükçekmece’de başka bir adrese giriş yaptığı saptandı.

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Yaklaşık 4 ay önce beraberindeki örgüt üyesi B. adlı terörist ile ‘karı-koca’ kılığında geldikleri İstanbul’da, Suriye Kobani bölgesindeki PYD/YPG mensubu H. adlı bir örgüt yöneticisinin talimatıyla Esenler’de bir tekstil atölyesinde işe girdikleri öğrenildi.

Son dakika... Taksimdeki bombalı saldırı Yasa dışı yollardan Türkiyeye girmiş, tekstil atölyesinde işçi gibi 4 ay çalışmış

Burada ‘uyuyan hücre’ konumunda olan terörist, Ayn El-Arab (Kobani) bölgesinden aldıkları talimatla dün hususi bir otomobille Taksim’e gitti. Suriye’den birlikte Türkiye’ye geldikleri ‘koca’ kılığındaki B. adlı firari PKK/YPG üyesi terörist, hücre üyesi Ahlam Albashir’e yaklaşık 1 kilonun üzerindeki TNT tipi plastik patlayıcıyı saat 16.00 sıralarında vererek İstiklal Caddesi'ne gönderdi.

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Burada eylemin gerçekleştirileceği noktaya patlayıcı dolu paketi bırakan kadın terörist, olaydan sonra ‘müşteri’ kılığında bindiği ticari taksiyle önce Esenler’de kendilerine yardım ve yataklık eden ve 4 aydır yanlarında kalan ailenin evine girdi. Yaklaşık bir saat sonra evden bir miktar altın ve para alan terörist, Küçükçekmece’de bir eve saklandı. İlk olarak Edirne’ye, oradan da Yunanistan’a gitmek için fırsat kollayan Ahlam Albashir adlı Suriyeli terörist, gece saat 02.50’de güvenlik güçlerince Küçükçekmece’de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

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Teröristin emniyette yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkeye eylem yapmak için beraberindeki ‘karı-koca’ kılığındaki bir PKK/YPG mensubu ile birlikte kaçak yollarla giriş yaptıklarını itiraf etti.

Güvenlik ve istihbarat birimlerinin elinde olduğu öğrenilen ses ve yazışma kayıtlarında, saldırının ardından Ahlam Albashir ile yanındaki B. adlı erkek teröriste Yunanistan’a kaçma talimatı verildiği ortaya çıktı.

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KAÇABİLSELERDİ YUNANİSTAN’DA İNFAZ EDİLEREK SALDIRININ TÜM BAĞLANTILARI KOPARILACAKTI

Saldırının örgütsel kodlarını deşifre eden emniyet ve istihbarat birimleri, eyleme ilişkin yürütülen soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.

Kanlı saldırıya dair soruşturma devam ederken, eylemi gerçekleştiren kadın terörist ile beraberindeki B. adlı erkek teröriste Suriye’deki PKK/YPG yönetiminden eylemden sonra Türkiye’yi terk etmeleri talimatı verildi. Kobani’de soyadı açıklanmayan H. adlı bir PKK/YPG sorumlusu tarafından verilen emirde, saldırıdan hemen sonra Edirne’den Yunanistan’a geçmeleri istendi. İstihbarat birimlerine göre teröristler ülkeyi terk edip kaçabilselerdi Yunanistan’da infaz edilerek saldırının tüm bağlantıları koparılacaktı.

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EDİRNE’DEN YUNANİSTAN’A KAÇMAYA ÇALIŞAN B. ADLI BİR PKK ÜYESİ ARANIYOR

Dün meydana gelen terör saldırısında kullanılan patlayıcının TNT tipi bomba türü patlayıcı kullanıldığı öğrenilirken, bölücü terör örgütü PKK/PYD bağlantılı olduğu anlaşılan hücre üyesinin, Türkiye’deki tüm bağlantıları mercek altına alındı. Ayn El-Arab (Kobani) bölgesinden eylem talimatı alarak Türkiye’ye giriş yapan Ahlam Albashir isimli terörist, sorgusunda, PKK/PYD tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirilip Türkiye’ye gönderildiğini itiraf etti. Failin ifadeleri doğrultusunda Edirne’den Yunanistan’a kaçmaya çalışan B. adlı teröristin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

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