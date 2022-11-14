Son dakika... İstiklal Caddesi'ndeki saldırının faili böyle yakalandı! Operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

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İstiklal Caddesi'nde saat 16.20 patlama meydana geldi. Bombanın neden olduğu belirtilen patlamada 6 kişi öldü.

Bombayı kadın teröristin bıraktığı belirlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 16.13'te bir kadın caddedeki banka çanta bırakıyor. Şüpheli kadın, çantayı koyduktan sonra uzaklaşıyor. Çanta bir süre bankta sahipsiz kalıyor. Birkaç dakika sonra ise patlama oluyor.

Patlamanın şüphelisi kadın gece saatlerinde gözaltına alındı. O anlar polis kamerasına yansıdı.

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KADIN TERÖRİST SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından polis gece boyunca operasyonlarını sürdürdü.

Operasyonlarda gözaltına alınanlardan 8'i sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler arasında bombayı bıraktığı belirlenen kadın terörist de yer aldı. Şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

"EYLEMİN TALİMATININ KOBANİ’DEN GELDİĞİ KONUSUNDA BİR DEĞERLENDİRMEMİZ VAR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde saldırganın gözaltına alındığını duyurmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

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"İlk değerlendirmelerden itibaren aynı iz üstündeyiz. Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Ve yine elbette ki bu olay hiç olmasaydı hiç can kaybımız olmasaydı ama şu anda sınırın ötesinde binlerce kahramanımız sınırın içerisinde dağlarda binlerce kahramanımız, şehirlerin içerisinde binlerce kahramanımız sadece terörü engellemekle mücadele ediyor. Biraz önce olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'müzün ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı. Özellikle bu konuda gayret gösteren arkadaşlarıma minnettarım. Çünkü eğer yakalanmamış olsalardı nereye gidecekleri konusundaki beyanlarını da verdiler. Nasıl bir operasyonla karşı karşıya kaldığımızı da bu en açık bir şekilde ifade etmektedir. Belki şunu söylemek gerekir. Terörün yüzü acıdır. Ama bu mücadeleyi bedeli ne olursa olsun sonuna kadar sürdüreceğiz ve özellikle bize dost gibi görünen tüm teröristleri ya kendi ülkesinde saklayan veya işgal ettiği alanlarda hüküm sürdüğü alanlarda teröristlere hayatiyet veren onlara kendi senatolarından resmi olarak para gönderen sözde müttefiklerimizin herhalde samimiyetsizlikleri ortadadır.

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Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü. Ve tekrar söylüyorum. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun. Ailelerinin, yakınlarının, dostlarının ve milletimizin başı sağ olsun"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİR KADIN BAŞROLDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın ardından açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu an itibariyle ilk incelemelerde, kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur ama ilk gelişmeler, ilk valimin bize aktardığı bilgi burada bir terör kokusu var. Şu an itibariyle oradaki kaçışmalar falan. Bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında ilk tespitler. Gerek İstanbul Emniyet Müdürümüz gerek kamera incelemeleri bunlar devam ediyor. Bunların sonunda nihai kararı inşallah vereceğiz."