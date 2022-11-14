Son dakika... İstiklal Caddesi'ndeki patlamadan acı detay! Yağmur Uçar'ın fotoğrafı ortaya çıktı... Her birinin hikayesi ayrı

Haberin Devamı

İstanbul Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde dün saat 16:20'de meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gece saatlerinde yaptığı açıklamada hain saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıkladı.

Bakan Soylu, "Bu olayın sonunda hayatını kaybeden kardeşlerimizin Arzu Özsoy, İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur Uçar, Ereğli 2007 doğumlu. Yusuf Meydan, Palu 1988 doğumlu. Ecrin Meydan, Seyhan 2013 doğumlu. Adem Topkara, Gümüşhane Torul 1982 doğumlu ve eşi Mukaddes Elif Topkara hanımefendi Rize Kalkandere 1995 doğumlu. Rahmetli Rahman’a kavuştular. Şehit oldular. Allah peygamber efendimize komşu eylesin. Allah cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Ailelerine, yakınlarına, milletimize baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. 3 aile 2’şer kayıp ve yine 81 yaralımız vardı. 50 yaralımız hastanelerden taburcu oldu" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

ACI DETAY: YAĞMUR UÇAR'IN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Taksim’de yaşanan patlamada hayatını kaybeden Yağmur Uçar’ın fotoğrafı ortaya çıktı. Uçar'ın babasının da Diriliş Ertuğrul dizisinde rol aldığı öğrenildi.

Yağmur Uçar

Taksim İstiklal Caddesi’nde dün yaşanan terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralanmıştı. Anne Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar da saldırıda hayatını kaybetmişti. Yağmur Uçar’ın fotoğrafı ortaya çıktı. Uçar’ın babası Nurettin Uçar'ın oyuncu olduğu öğrenildi.

Uçar'ın babası Nureddin Uçar sosyal medya kızının fotoğrafını ve cenaze detaylarını paylaştı...

MİNİK ECRİN VE BABASI YUSUF MEYDAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Yusuf Meydan, ailesiyle birlikte kız istemek için İstanbul’a gitti. Hafta sonu olduğu için Yusuf Meydan ailesiyle birlikte İstiklal Caddesi’nde geziye çıktı. Yusuf Meydan, kızı Ecrin ile İstiklal Caddesi’nde gezdiği sırada hain bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Yusuf Meydan-Ecrin Meydan

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yüreğimiz, İstanbul'daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer ise sosyal medya hesabından, "Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görev yapan, değerli personelim, çalışma arkadaşım Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i İstanbul'daki hain terör saldırısında kaybetmenin derin acısını yaşamaktayız. Çok üzgünüm çok" dedi.

Haberin Devamı

YAN YANA ÖLÜME

Aslen Gümüşhane Kürtün’lü olan Adem Topkara ve eşi Mukaddes Elif Topkara 2020 yılında evlenmişlerdi. Çift pazar gününü Beyoğlu’nda geçirmek istedi. İstiklal Caddesi’nde mağazaların vitrinlerine bakarken büyük bir patlama oldu. Çift yan yana hayatlarını kaybetti.

Adem Topkara ve Mukaddes Elif Topkara

Patlamada hayatını kaybeden ve yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen altıncı kişinin ise kimliği henüz tespit edilemedi.