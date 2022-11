Son dakika: Taksim İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı... 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi yaralandı

Haberin Devamı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde dün saat 16:20'de bombalı bir saldırı meydana geldi. Caddede büyük panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıda can kaybının 6, yaralı sayısının ise 53 olduğunu açıkladı. Saldırının olduğu bölgede açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise incelemeler sonrası yaralı sayısının 81'e yükseldiğini açıkladı.

Saldırıda yaralanan ve Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan vatandaşlar için, görevlendirilen savcılar incelemede bulundu. Saldırıya ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan olumsuz haber ve paylaşımlara yönelik ise soruşturma başlatıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaralıları ziyaret etti.

BAKAN SOYLU: SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bombayı bırakan kişinin gözaltına alındığı söyledi. Soylu, “Biraz önce olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı. Özellikle bu konuda gayret gösteren arkadaşlarıma minnettarım. Çünkü eğer yakalanmamış olsalardı nereye gidecekleri konusundaki beyanlarını da verdiler. Nasıl bir operasyonla karşı karşıya kaldığımızı da bu en açık bir şekilde ifade etmektedir. Belki şunu söylemek gerekir. Terörün yüzü acıdır. Ama bu mücadeleyi bedeli ne olursa olsun sonuna kadar sürdüreceğiz ve özellikle bize dost gibi görünen tüm teröristleri kendi ülkesinde saklayan veya işgal ettiği alanlarda hüküm sürdüğü alanlarda teröristlere hayatiyet veren onlara kendi senatolarından resmi olarak para gönderen sözde müttefiklerimizin herhalde samimiyetsizlikleri ortadadır. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü. Tekrar söylüyorum. Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun. Ailelerinin, yakınlarının, dostlarının ve milletimizin başı sağ olsun” şeklinde konuştu.

OKTAY: İKİ YARALININ DURUMU KRİTİK

Ziyaret sonrası Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi çıkışında açıklamalarda bulunan Oktay, "Hastanelerdeki hastalarımızı tek tek ziyaret ettik. 81 yaralı açıklamıştık, 39'u tabucu olmuş durumda. Hastalarımızın çoğu aslıda taburcu olabilecek durumda ama her ihtimale karşı geceyi burada geçirelim diye doktorlarımızın tavsiyesi üzerine duruyorlar. İlk başta söylediğimiz iki hastamızın durumu kritik, yoğun bakımda devam ediyor. Doktorlarımız da tüm sağlık ekiplerimiz de ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Sayın Bakanımız da güvenlik boyutunu yakın takipteler. İnşallah ona ilişkin gerekli açıklamalar da yapılacaktır" dedi.

Vali Yerlikaya ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz da saldırıda yaralanan vatandaşları Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Vali Yerlikaya, yaralıların durumu hakkında hastane yönetiminden bilgi aldı.





İşte İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı sonrası dakika dakika yaşananlar...



09:37 GÖZALTINA ALINANLAR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GÖTÜRÜLDÜ

Saldırı sonrası operasyonlarda gözaltına alınanlardan 8'i sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.



09:02 ŞÜPHELİ KADININ KAÇIŞ ANI KAMERADA

Bombayı kadın teröristin bıraktığı belirlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 16.13'te bir kadın caddedeki banka çanta bırakıyor. Şüpheli kadın, çantayı koyduktan sonra uzaklaşıyor. Çanta bir süre bankta sahipsiz kalıyor. Bir kaç dakika sonra ise patlama oluyor. Patlamanın şüphelisi kadının caddede hızlı uzaklaşırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.





06:45 İSTİKLAL CADDESİ TRAFİĞE AÇILDI

Saat 16.20 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlama sonrası 6 kişi hayatını kaybederken 2’si ağır 81 kişi yaralanmıştı. Olay sonrası polis ekipleri tarafından güvenlik amacıyla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yaya ve araç trafiğine kapatılmıştı.



Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken olay yeri inceleme ekipleri patlamanın meydana geldiği bölgede çalışmalarını tamamladı. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından bölgede temizlik çalışması yaptı.

BANKLAR KALDIRILDI





Belediye ekipleri tarafından İstiklâl Caddesi’ndeki banklar da sökülerek kaldırıldı. Temizlik çalışmalarının da tamamlanmasının ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yaya ve araç trafiğine açıldı.





04:00 VALİ YERLİKAYA HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİĞİNİ AÇIKLADI

İstiklal Caddesindeki patlamada; Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar ,Yusuf Meydan ve kızı Ecrin Meydan, Adem Topkara ve eşi Mukaddes Elif Topkara adlı vatandaşlarımız hayatını kaybetmiştir.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum.

03:59 TABURCU SAYISI 50 OLDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıda yaralanan 50 kişinin tedavilerinin tamamlanarak taburcu olduğunu, 31 yaralının ise tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

03.05 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN BAŞSAĞLIĞI

"İstiklal Caddesi’nde gerçekleşen bombalı saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."

22:59 SAĞLIK BAKANI KOCA: 39 YARALI TABUCU EDİLDİ

Yaralıların sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saldırıda yaralanan 39 kişinin taburcu edildiğini duyurdu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstiklal Caddesindeki patlamada yaralanan 81 kişiden 39’u tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Yatırılarak tedavi edilen 42 hastadan 5’i halen yoğun bakımdadır, 2’sinin durumu ciddiyet gösteriyor. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

21:20 EGM: HESAP TESPİT EDİLDİ

EGM'den yapılan açıklamada, "İstanbul/Beyoğlu'nda meydana gelen 'Patlama' olayına yönelik sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız arasında korku ve panik yaratmak amacı barındıran, vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 25 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili makamlara gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.

21:03 ÖMER ÇELİK: BAĞLANTILARI MUTLAKA ORTAYA ÇIKARILACAKTIR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Çelik açıklamasında, "İstiklal caddesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden canlarımıza Allah rahmet eylesin.Yaralılarımıza şifalar diliyoruz. Bu menfur eylemi yapanlar ve bağlantıları mutlaka ortaya çıkarılacaktır. Türkiye’yi saldırılarla yolundan çevirmeye çalışanlar asla başaramayacaklar." ifadelerini kullandı.

İstiklal caddesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden canlarımıza Allah rahmet eylesin. Yaralılarımıza şifalar diliyoruz. Bu menfur eylemi yapanlar ve bağlantıları mutlaka ortaya çıkarılacaktır.

Türkiye’yi saldırılarla yolundan çevirmeye çalışanlar asla başaramayacaklar — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 13, 2022

20:36 FUAT OKTAY: KADIN SALDIRGAN BOMBAYI PATLATTI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, saldırının gerçekleştiği İstiklal Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamaları şöyle:

Ne yazık ki, talihsiz bir olayla karşı karşıyayız. Tüm ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Şu an itibariyle kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu bu kavşakta oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz, şu ana kadar elde edilen bilgiler çerçevesinde. Tabi ki, çalışmalar tüm yoğunluğuyla devam ediyor. Tüm kamera görüntüleri inceleniyor, tanıklarla olayla ilgili görüşülüyor, gerekli değerlendirmeler yapılıyor. Netleşince basınımızla paylaşılacaktır. An itibariyle 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. Allah rahmet eylesin, yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. 2'si ağır olmak üzere 81 de yaralımız var. Başta Taksim İlkyardım olmak üzere yaralılarımız çeşitli hastanelerde tedavi altında. Ümit ediyoruz hepsi bir an önce sağlıklarına kavuşurlar. Emniyet birimlerimiz, savcılığımız, tüm adli birimlerimiz çalışmalarını yürütüyorlar. Olay yeri inceleme tüm hızıyla devam ediyor. Burada 8 savcımız var, yine merkezde adli tıpta 6 savcımız ilave çalışmalarını sürdürüyor. Gerektiği takdirde gerekli lojistik destek ve adli çalışmalar yapılıyor ve gerektiği ölçüde yapılacaktır. Son ana kadar olayın takipçisi olacağız.



Türkiye'de huzur ve güven hakim. Gerek sınırlarının içinde gerek ötesinde biz kararlıyız bu olayların arkasında kim varsa, sonuna kadar sınırların dışına kadar değil dünyanın öbür ucuna da gitse, diğer teröristlere nasıl ulaştıysak bunlara da ulaşacaktır ve Türkiye'ye getirilecektir. Gereği yapılacaktır, yargıya teslim edilecektir, her ne pahasına olursa olsun bunun hesabı sorulacaktır. Türkiye eski Türkiye değil, bunu herkes böyle bilsin. Kalkınma, istikrar ve güvenlik yönünde istihkarı sağlamış bir ülke. Bölgesindeki ve dünyadaki birçok olayda söz sahibi olan Türkiye'ye hiç kimse bu tür olaylarla ne mesaj verebilir, ne de yolundan döndürebilir. Türkiye tüm kararlılığıyla yoluna devam edecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, başkanlığında dimdik devam edeceğiz. Biz bu olayı çok yakında çözeceğiz. Çözdüğümüz zaman da sadece bu olayın tetikçileri değil, bu tetikçilerin önünde, sağında solunda kim varsa, gerek içeride, gerek dışarıda bunun hesabı tamamından sorulacak.

19:21 BOZDAĞ: 8 CUMHURİYET SAVCISI VE 2 CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ GÖREVLENDİRİLDİ

Saldırıya ilişkin Adalet Bakanı Bozdağ da bir açıklamada bulundu.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı ve sabır,yaralılara acil şifalar diliyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili adlî tahkikat başlatmıştır. Soruşturmanın etkin yürütülmesi için sekiz Cumhuriyet Savcısı ve iki Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevlendirilmiştir. Hadise bütün yönleriyle etkin bir şekilde soruşturulmaktadır. Güvenlik güçlerimizin kısa sürede fail ya da failleri tespit edip yakalayacağından, soruşturma sonucunda da hadisenin bütün boyutları ile aydınlatılacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili adlî tahkikat başlatmıştır.



Soruşturmanın etkin yürütülmesi için sekiz Cumhuriyet Savcısı ve iki Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevlendirilmiştir.



Hadise bütün yönleriyle etkin bir şekilde soruşturulmaktadır. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) November 13, 2022

18:59 KOCA: YARALILARIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor” dedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 53 yaralımız var. İlk müdahaleler olay yerine ulaşan ekiplerce yapıldı. Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

İstiklal caddesindeki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 53 yaralımız var. İlk müdahaleler olay yerine ulaşan ekiplerce yapıldı. Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 13, 2022

18.41 KALIN: OLAY ÇOK YÖNLÜ OLARAK İNCELENMEKTE

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Hiçbir saldırı Türkiye’nin azim ve direncini kıramayacaktır” dedi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Olay çok yönlü olarak incelenmektedir ve tüm boyutlarıyla ortaya çıkartılacaktır. Hiçbir saldırı Türkiye’nin azim ve direncini kıramayacaktır” ifadelerini kullandı.

İstiklal caddesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.



Olay çok yönlü olarak incelenmektedir ve tüm boyutlarıyla ortaya çıkartılacaktır.



Hiçbir saldırı Türkiye’nin azim ve direncini kıramayacaktır. — İbrahim Kalın (@ikalin1) November 13, 2022

18:30 BTK'DAN SOSYAL MEDYADA BANT DARALTMA UYGULAMASI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu.

18:15 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: CAN KAYBI 6 OLDU, 53 YARALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda can kaybının 6'ya yükseldiğini, 53 kişinin yaralandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15-16 Kasım tarihlerinde Bali'de düzenlenecek 17'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için Endonezya'ya gitmek üzere havalimanına gitti. Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim'de gerçekleşen patlama ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Taksim'de meydana gelen patlamayla ilgili "16.20 sularında İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Hain saldırının hemen akabinde olay yerine hemen emniyet ve sağlık birimleri sevk edilmiş yaralılarımızın süratle çevredeki hastanelere intikali sağlanmıştır. Devletimizin ilgili birimleri bu kalleş saldırının faillerini ve arkasındakileri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları dün olduğu gibi bugün ve yarın da hedefine ulaşamayacaktır. Milletimiz İstiklal Caddesi'ndeki olayın önündeki ve arkasındaki olayın önündeki ve arkasındaki tüm unsurlarıyla ortaya çıkartılarak faillerinin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsunlar. İstanbul Valimizden intikal eden rakam 4'ü olay yeri 2'si ise hastanelerde olmak üzere 6 vefat söz konusu. Yaralı sayımız ise, 53. Bunun dışında çizikti vesaire gibi farklı rakamlar gelebilir. Bu rakam valimizden bizzat aldığım rakamdır. Bunlar üzerinde de hastanelerde gerekli müdahaleler yapılmıştır. Yapılıyor. Öyle zannediyorum ki, kısa zamanda bu vatandaşlarımız da taburcu edilecektir" ifadelerini kullandı.

'TERÖR KOKUSU VAR'

Toplantıda gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Erdoğan, Taksim'deki patlamanın terörle bağlantısına ilişkin soruya, "Şu an itibariyle ilk incelemelerde, kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur ama ilk gelişmeler, ilk valimin bize aktardığı bilgi burada bir terör kokusu var. Şu an itibariyle oradaki kaçışmalar falan. Bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında ilk tespitler. Gerek İstanbul Emniyet Müdürümüz gerek kamera incelemeleri bunlar devam ediyor. Bunların sonunda nihai kararı inşallah vereceğiz" yanıtını verdi.

İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Ülkemize, milletimize, İstanbul’umuza geçmiş olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 13, 2022

EMİNE ERDOĞAN: YÜREĞİMİZE ATEŞ DÜŞTÜ

Emine Erdoğan, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstiklal Caddesinde meydana gelen patlama haberiyle yüreğimize ateş düştü. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. Ülkemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

#İstiklal Caddesinde meydana gelen patlama haberiyle yüreğimize ateş düştü.



Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum.



Ülkemize geçmiş olsun. — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 13, 2022

18:13 BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI ERTELENDİ

İstiklal Caddesi'ndeki patlama sonrası Vodafone Park'ta oynanması planlanan Beşiktaş-Antalyaspor ileri bir tarihe ertelendi.

18:11 ŞENTOP'DAN ÇAĞRI

Saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Vatandaşlarımızın resmî kurumlarımızdan yapılan açıklamaları ve bilgilendirmeleri takip etmelerini hassaten rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.Patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Vatandaşlarımızın resmî kurumlarımızdan yapılan açıklamaları ve bilgilendirmeleri takip etmelerini hassaten rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şentop, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul Beyoğlu İlçesi İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına sabırlar niyaz ediyorum. Tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz Milletimizin başı sağ olsun. Devletimiz ilgili bütün kurumlarıyla olay yerinde ve patlamadan etkilenen tüm insanlarımızın ve bölge esnafının yanındadır. Vatandaşlarımızın resmî kurumlarımızdan yapılan açıklamaları ve bilgilendirmeleri takip etmelerini hassaten rica ediyoruz."

İstanbul Beyoğlu İlçesi İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına sabırlar niyaz ediyorum. Tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Aziz Milletimizin başı sağ olsun. — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 13, 2022

18:10 SOSYAL MEDYADAKİ OLUMSUZ PAYLAŞIMLARA YÖNELİK SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Soruşturmaları Bürosu tarafından İstiklal Caddesi'nde meydana gelen saldırıyla ilgili sosyal medya hesaplarından yapılan olumsuz haber ve paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldığını açıkladı.

18:01 KILIÇDAROĞU: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

Taksim'de meydana gelen saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" ifadelerini kulandı.

İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 13, 2022

17:43 VALİ YERLİKAYA: 4 CAN KAYBI, 38 YARALI

Vali Yerlikaya, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı. Yaralılarımız tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." mesajını paylaştı.

17:38 İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Bugün İstanbul Beyoğlu ilçesinde meydana gelen patlamayla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığının 13.11.2022 tarih ve 04181 sayılı yazısı ile yayın yasağı getirilmiştir” açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklamasında “Bugün İstanbul Beyoğlu ilçesinde meydana gelen patlamayla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığının 13.11.2022 tarih ve 04181 sayılı yazısı ile yayın yasağı getirilmiştir. Yayın yasağının amacı toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlara mani olmaktır. Yaşanan olayla ilgili olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hızlı, titiz ve etkin bir şekilde soruşturma yürütmektedir. Bu süreçte medya kuruluşlarını sorumlu olmaya, sosyal medya kaynaklı dezenformatif içeriklere itibar etmemeye, ilgili kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

17:27 İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstiklal Caddesi'nde meydana gelen saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün İstiklal caddesinde meydanında gelen patlama nedeniyle İstanbul cumhuriyet başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmış olup 5 cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca İstanbul sulh ceza Hakimliği tarafından patlama olayı ile ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verilmiştir" denildi.

17:20 AKŞENER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Akşener açıklamasında,"İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun…" ifadelerine yer verdi.

İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Başımız sağ olsun… — Meral Akşener (@meral_aksener) November 13, 2022

17:16 KIZILAY GENEL BAŞKANI KINIK: ACİL KAN İHTİYACI BULUNMAMAKTA

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık sosyal medya hesabından "İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlama sonrası Kızılay Bölge Kan Merkezimizden civar hastanelere ihtiyaç duyulabilecek gruplarda kan ürünleri sevk edilmiştir. Şu an acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır. Hayatını kaybedenlere rahmet yaralılara acil şifalar dileriz" mesajını paylaştı.

17:15 YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

RTÜK'ten yapılan açıklamada "İstanbul’daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemle sunulur" denildi.

17:13 RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: GÜVENLİ KAYNAKLARDAN BİLGİ SAHİBİ OLALIM

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Taksim’de bir patlama haberi aldık. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Lütfen kaynağı belirsiz bilgilere itibar etmeyelim, güvenli kaynaklardan bilgi sahibi olalım. Farkında olmadan yanlış bilgiyi yaymayalım. İstanbulumuza çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı

17:12 ÇAVUŞOĞLU: BAŞIMIZ SAĞOLSUN

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı saldırıda yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Başımız sağolsun. Devletimizin tüm birimleri bu kalleş saldırının faillerini ortaya çıkarmak için çalışmalarını titizlikle yürütmektedir." ifadelerini kullandı.

İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı saldırıda yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Başımız sağolsun.



Devletimizin tüm birimleri bu kalleş saldırının faillerini ortaya çıkarmak için çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 13, 2022

16:55 İMAMOĞLU: KORKU VE PANİĞE YOL AÇABİLECEK PAYLAŞIMLARDAN UZAK DURALIM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da saldırıya ilişkin şu mesajı paylaştı:

"İstiklal Caddesi’deki patlama ile ilgili Emniyet ve Sağlık ekiplerimize yardımcı olunması, korku ve paniğe yol açabilecek paylaşımlardan uzak durulması zaruridir. İlgili tüm ekipler bölgede, sağlıklı bilgilendirme yapacağız."

16:54 VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA: CAN KAYBI VE YARALILAR VAR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişin açıklama yaptı.

Twitter'dan bir açıklama paylaşan Yerlikaya, şu ifadeleri paylaştı:

"Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."