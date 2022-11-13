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Dünya liderlerinden Türkiye'ye taziye mesajı

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#Taksim#Saldırı#Dünya
Dünya liderlerinden Türkiyeye taziye mesajı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2022 19:38

İstanbul Taksim'de bulunan İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Patlamanın ardından dünya liderleri Türkiye'ye taziyelerini iletti.

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Liderlerden gelen taziye mesajları şu şekilde:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: İstanbul'un merkezinde meydana gelen patlamanın haberi bizi derinden sarsmıştır. Yaşanan trajediyle ilgili olarak size, kurbanların ailelerine ve yakınlarına kendi adıma ve Azerbaycan halkı adına kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara şifa diliyorum.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski: İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğu haberini derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimi sunuyorum ve yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost Türk halkının acısı bizim acımızdır.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: Pakistan hükümeti ve halkı, hayatlarını kaybeden kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerini iletiyor ve yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyor.

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Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel: Bu gece İstanbul'dan korkunç bir haber geldi. İstiklal’deki patlamanın kurbanlarına başsağlığı diliyorum. Tüm düşüncelerimiz bu sıkıntılı zamanda Türkiye halkıyla.

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#Taksim#Saldırı#Dünya

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