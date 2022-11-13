Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama

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Bali'de düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'ne hareket etmeden önce açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin şunları söyledi:



16.20 sularında İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allahtan rahmet yaralılar acil şifalar diliyorum. Hain saldırının hemen akabinde olay yerine hemen emniyet ve sağlık birimleri sevk edilmiş yaralılarımızın süratle çevredeki hastanelere intikali sağlanmıştır. Devletimizin ilgili birimleri bu kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki failleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları dün olduğu gibi bugün ve yarın da hedefine ulaşamayacaktır.

"6 CAN KAYBI, 53 YARALI"

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Milletimiz İstiklal Caddesi'ndeki olayın önündeki ve arkasındaki olayın önündeki ve arkasındaki tüm unsurlarıyla ortaya çıkartılarak faillerinin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsunlar. İstanbul Vali'mizden intikal eden rakam 4'ü olay yeri, 2'si ise hastanelerde olmak üzere 6 vefat söz konusu. Yaralı sayımız ise, 53. Bunun dışında çizikti vs. gibi farklı rakamlar gelebilir. Bu rakam valimizden bizzat aldığım rakamdır. Bunlar üzerinde de hastanelerde gerekli müdahaleler yapılmıştır. Yapılıyor. Kısa zamanda bu vatandaşlarımız da taburcu edilecektir.

G-20 LİDERLER ZİRVESİ

Birazdan 15-16 Kasım 2022'de Bali'de 17. G-20 Liderler Zirvesi'ne hareket etmek için yola çıkıyoruz. Küresel gündemin en üst sıralarında yer alan gıda ve enerji güvenliği temel başlıklar olarak belirlenmiştir. Gıda krizinin önüne geçilmesi amacıyla Rusya-Ukrayna ve BM ile Karadeniz'de tahıl koridorunu hayata geçirdik. Sürecin devam etmesi için gayretlerimizi sürdürürken tahılın en çok ihtiyacı olan ülkelere ulaştırılması için çaba sarf ediyoruz. Bali'de mevkidaşlarımızla görüşmemizde bu konunun üzerinde duracağım.

Afrika'nın diğer ülkelerine bu tahılı, gübreyi ulaştırmak için bu gayreti göstereceğiz. Zirve gündeminin ikinci ana maddesini sağlık başlığı oluşturuyor. Aşıya zamanında erişemediği ve ya asgari sağlık hizmetini alamadığı için yüzbinlerce insan hayatını kaybetti. 2002'den beri sağlık altyapımızı yaptığımız yatırımlarla müspet neticeleri görme fırsatımızı bulduk. Şimdi bu tecrübemizi #HealthTürkiye markasıyla insanlığa sunuyoruz. Bali'deki 3. gündem maddesi dijital dönüşümdür. Bu sene kapsayıcılık teması öne çıkıyor.

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"BURADA BİR TERÖR KOKUSU VAR"

Kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur ama ilk gelişmeler ilk valimin bize aktardığı bilgi burada terör kokusu var. Bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında ilk tespitler var. Gerek İstanbul Emniyet Müdürü gerek valimiz gerek oradaki kameralar incelemelerimiz sürüyor. Daha sonra nihai kararımızı vereceğiz.

KKTC'NİN TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI'NDA GÖZLEMCİ ÜYE KABUL EDİLMESİ

Şu anda KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye olarak kabul edilmiş olması önemli bir adımdır. KKTC'nin gözlemci üye olmasının altını güçlendireceğiz. Bir diğer taraftan da tabii Kuzey Kıbrıs'ta Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı binasının yapılmasıyla ilgili genel adımlar atıyor. Bunların hepsi KKTC'deki gelişmeleri güçlendirme adımlarıdır. AB ne demiş, nasıl bakıyor? Bunların hiçbiri bizi ilgilendirmez.

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TÜRKİYE AVRUPA ENERJİ MERKEZİ

Türkiye enerjide de bir hat olması konusunda açıklama yapıldı. Ve bu atılacak adımlarla birlikte gerçekten gerek bütün çevreye ilham olarak buradan doğalgazda dağıtımın yapılması ve bütün bunlarla beraber önümüzdeki ayın başlarında Türkmenistan ziyaretimiz olacak. Ve orada gerek Türkmen başıyla orada 3'lü olarak bir araya geleceğiz. Bunlarla ilgili gelişmeyi orada değerlendireceğiz. Oradaki görüşmelerde bu konulara bir vesile olacaktır.