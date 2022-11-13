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Son dakika: İstiklal Caddesi’ndeki patlama nedeniyle Beşiktaş - Antalyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

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#Beşiktaş#Antalyaspor#Süper Lig
Son dakika: İstiklal Caddesi’ndeki patlama nedeniyle Beşiktaş - Antalyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2022 18:26

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşması, Taksim'de meydana gelen patlama nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

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Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - Antalyaspor müsabakası, Taksim'de meydana gelen patlama nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

İşte TFF'nin açıklaması;

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda, Vodafone Park'ta bu akşam saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemiştir.

Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

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Son dakika: İstiklal Caddesi’ndeki patlama nedeniyle Beşiktaş - Antalyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

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#Beşiktaş#Antalyaspor#Süper Lig

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