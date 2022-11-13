Son dakika: İstiklal Caddesi’ndeki patlama nedeniyle Beşiktaş - Antalyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

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Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - Antalyaspor müsabakası, Taksim'de meydana gelen patlama nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

İşte TFF'nin açıklaması;

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda, Vodafone Park'ta bu akşam saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemiştir.



Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

BEŞİKTAŞ STADA GELDİ VE TESİSLERE GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş kararın alınmasından birkaç dakika sonra stada ulaştı ve ardından kafile otobüsten inmeden tesislere geri döndü. Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüsün hemen ardından hakemleri taşıyan araç da stadyuma geldi.

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