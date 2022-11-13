Spor dünyası tek ses, tek yürek! Kulüplerden kınama mesajları

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Spor kulüpleri, Taksim'de meydana gelen patlama nedeniyle resmi hesaplarından kınama mesajı yayımladı.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayı derin bir üzüntüyle takip ediyoruz.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Olay yerinde bulunan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

GALATASARAY

İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada can kaybı olmamasını diliyor, olay yerinde bulunan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

BEŞİKTAŞ

"İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

FENERBAHÇE

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İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada can kaybının olmamasını temenni ediyor; olay yerinde bulunan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

TRABZONSPOR

İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan patlamada can kaybının olmamasını temenni ediyor, olay yerinde bulunan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz.

BAŞAKŞEHİR

İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

ÜMRANİYESPOR

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, can kaybı olmamasını temenni ediyoruz.

FATİH KARAGÜMRÜK

İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada can kaybı olmamasını diliyor, olay yerinde bulunan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz

GİRESUNSPOR

İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada can kaybının olmamasını temenni ediyor, olay yerinde bulunan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

ANADOLU EFES

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Taksim'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyor; daha fazla can kaybı olmamasını temenni ediyoruz.

PINAR KARŞIYAKA

İstanbul'da yer alan İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz.

ANTALYASPOR

İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz. Olay yerinde bulunan yaralı vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.