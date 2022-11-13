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Volkan Demirel: "Futbol adına konuşacak fazla bir şey olmuyor"

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#Hatayspor#İstanbulspor#Süper Lig
Volkan Demirel: Futbol adına konuşacak fazla bir şey olmuyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2022 20:03

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında İstanbulspor, sahasında Hatayspor’a 1-0 mağlup oldu. Taksim’de yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Bu tarz şeylerin ülkemizde yaşanmasını istemiyoruz. Bu tarz konular olunca futbol adına konuşacak fazla bir şey olmuyor" dedi.

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Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Hatayspor, deplasmanda İstanbulspor’u 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Bu tarz şeylerin ülkemizde yaşanmasını istemiyoruz. Ölen vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı, yaralıların sağlıklarına kavuşmasını diliyorum. Bu tarz konular olunca futbol adına konuşacak fazla bir şey olmuyor. Kazandık, 1-0. Onların da durumu belli, bizim de durumumuz belli. Maçla ilgili fazla söylenecek bir şey yok. Vatandaşlarımıza ve ülkemize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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İSTANBULSPOR CEPHESİ

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Hatayspor ile çok önemli ve kesinlikle kazanmaları gereken bir mücadele oynadıklarını, kaybettikleri için ise üzgün olduğunu söyledi.

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Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, “Maçın ilk 20-25 dakikasında Hatayspor’un golüne kadar istediğimiz oyun değildi. Savunmada, ikinci bölgede beklerken ancak bu kadar 5-4-1 bekleyebilirsiniz. Hatayspor bu arayı iyi oynadı. Biraz daha buna hazır olmamızdı. Kupa maçındaki yorgunluk hissi olabilir. Sonraki 3’te 2’lik bölüm istediğimiz gibi geçti. Gol bulmamız gerekiyordu baskı kurmuşken. Maalesef gole çeviremedik, üzgünüz. Ben oyuncularımın özellikle 3’te 2’lik bölümdeki isteğinden dolayı ümidimi kaybetmiyorum ama çok önemi bir maçtı. Kesinlikle galip gelmek istiyorduk. Bunları telefi edeceğimiz maçlar olur umarım. 4. maç, nerede hata yapsak bize gol olarak dönüyor” şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLARIN GELECEĞİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Hakem kararlarının sorulması üzerine Tekke, “Hakemler karar veriyor ama bazen çizgi hakemleri gözümüzün önünde oluyor, bize kolay kart çıkıyor. Biz gelişmesini sürdürmeyi isteyen, oynamaya ihtiyacı olan, süreye ihtiyacı olan organizasyonu öğrenecek olan yeni bir hoca ve anlayışı. Çocuklara söylediğim şey; geleceğinizde size katkı sanmak istiyorum. Çocukların geleceği bizim için çok önemli” cümlelerine yer verdi.

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#Hatayspor#İstanbulspor#Süper Lig

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