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Canlı Anlatım: İstanbulspor Hatayspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbulspor#Hatayspor#Süper Lig
Canlı Anlatım: İstanbulspor Hatayspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2022 10:50

Süper Lig'in 14. haftasında İstanbulspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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İstanbulspor ile Hatayspor, Süper Lig'in 14. haftasında kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

İstanbulspor: 0

Hatayspor: 0

Goller

İSTANBULSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 17.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebiliyor.

İLK 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Ologo, Mehmet, Duhan, Melih, Okan, Rroca, Jetmir, Ethemi, İbrahim

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Burak, Recep Burak, Adekugbe, Onur, Kaan, Rayan, Ribeiro, Ze Luis, El Kaabi

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