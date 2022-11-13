Canlı Anlatım: İstanbulspor Hatayspor maçı

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İstanbulspor ile Hatayspor, Süper Lig'in 14. haftasında kozlarını paylaşıyor.
İlk yarı oynanıyor
İstanbulspor: 0
Hatayspor: 0
Goller
İSTANBULSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Saat 17.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebiliyor.
İLK 11'LER
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Ologo, Mehmet, Duhan, Melih, Okan, Rroca, Jetmir, Ethemi, İbrahim
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Burak, Recep Burak, Adekugbe, Onur, Kaan, Rayan, Ribeiro, Ze Luis, El Kaabi