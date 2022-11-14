Bakan Soylu operasyonun detaylarını açıkladı: Taksim'deki terörist yakalanmasa Yunanistan'a kaçırılacaktı

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İçişleri Bakanı Soylu, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulundu. Patlamanın olduğu bölgeye de gelen Soylu, burada şehitlerin anısı için kurulan platforma karanfil bırakarak açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu, "Operasyonlar devam ediyor. Bütün emniyetimiz, güvenlik güçlerimiz, bütün istihbarat birimlerimiz el birliğiyle teyakkuz halindedir. Dün akşam sabaha karşı söyleyeceklerimizi söyledik. Olayın nasıl koordine edildiğini biliyoruz. Nereden koordine edildiğini biliyoruz. Emniyetimiz valiliğimiz gerekli açıklamaları yaptı, yapmaya devam ediyor. Cenazelerimizi kaldıracağız. Biraz önce Adana’ya Ecrin’imizi gönderdik hem babasını gönderdik. Şunu söylemek gerekir. Biz bize verilen mesajı biliyoruz, bize verilen mesajı aldık ve bize verilen mesajın ne olduğunu biliyoruz. Bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz" dedi.
"YAKALAMASAYDIK YUNANİSTAN’A KAÇIRACAKLARDI"
Soylu, "Amerikan Büyükelçiliği’nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Kobani’yi terör bölgelerini besleyen, oradan Türkiye’nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa kendi senatolarından para gönderen bir devletle biz müttefikliğimiz elbette ki tartışılmalıdır. Biz kimsenin düşmanı değiliz kimsenin topraklarında gözümüz yok. Kimseye kalleşlik yapmıyoruz.
"TALİMAT TERÖRİSTİN ÖLDÜRÜLMESİNE YÖNELİKTİ"
Bakan Soylu, "Olay sonrası yapılan bir teknik dinlemede çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yönelikti. Ya kattan atın ya kanala atın talimatı var. Net bir şekilde. Bu konuda teröristi öldürüp tüm networkü çözmemizi engelleyecek ve olayın ardıl sebeplerini çözmemizi engelleyecek bir plan hazırlığı apaçık ortada.
"TÜRKİYE’NİN ETRAFINDA İSTİKRARSIZ BİR CENDERE OLDUĞUNU BİLİYORUZ"
Soylu, "İstanbul'da 6 yıldır böyle terör olayı görmedik. Sadece bu yıl 200 terör olayı engelledik ama terörün yüzü böyle acımasızdır. Siz 200 tane engellersiniz bir tanesi patlar ve bütün canınızı yakar. Türkiye’nin etrafında istikrarsız bir cendere olduğunu biliyoruz. Biz burada millet olarak beraberlik içinde güçlü olmalıyız. Bunlara boyun eğmemeliyiz. Kimsenin etrafında Kobani yok. Kimsenin etrafında Münbiç yok. Kimsenin etrafında birçok terör örgütünün fink attığı bir yer yok. Bunlar hep bizim sınırımızda.
"ONU ÖLDÜR TALİMATI VERDİĞİ KİŞİYLE YAKALADIK"
Operasyonun detaylarını anlatan Bakan Soylu, "Küçükçekmece'de yakalandı. Daha önce Esenler'de bir atölyede Kobani’den gelen bir telefonla muhafaza edildi. Burada patlattıktan sonra yine Esenler’e gitti. Esenler’den başka araçla Küçükçekmece’ye intikal etti. Biz takip ettik.