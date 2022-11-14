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Bakan Soylu operasyonun detaylarını açıkladı: Taksim'deki terörist yakalanmasa Yunanistan'a kaçırılacaktı

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Soylu#İstiklal Caddesi#Taksim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 11:34

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlama sonrası yaptığı açıklamada "Biz bize verilen mesajı aldık, mesajın ne olduğunu da biliyoruz. Amerikan Büyükelçiliği'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz" dedi. Bakan Soylu, "Bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz, hem de çok güçlü bir mesaj" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu teröristin yakalanmasaydı bugün Yunanistan'a kaçırılacağını ve infaz edileceğini açıkladı.

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İçişleri Bakanı Soylu, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulundu. Patlamanın olduğu bölgeye de gelen Soylu, burada şehitlerin anısı için kurulan platforma karanfil bırakarak açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, "Operasyonlar devam ediyor. Bütün emniyetimiz, güvenlik güçlerimiz, bütün istihbarat birimlerimiz el birliğiyle teyakkuz halindedir. Dün akşam sabaha karşı söyleyeceklerimizi söyledik. Olayın nasıl koordine edildiğini biliyoruz. Nereden koordine edildiğini biliyoruz. Emniyetimiz valiliğimiz gerekli açıklamaları yaptı, yapmaya devam ediyor. Cenazelerimizi kaldıracağız. Biraz önce Adana’ya Ecrin’imizi gönderdik hem babasını gönderdik. Şunu söylemek gerekir. Biz bize verilen mesajı biliyoruz, bize verilen mesajı aldık ve bize verilen mesajın ne olduğunu biliyoruz. Bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz" dedi.

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"YAKALAMASAYDIK YUNANİSTAN’A KAÇIRACAKLARDI"

Soylu, "Amerikan Büyükelçiliği’nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Kobani’yi terör bölgelerini besleyen, oradan Türkiye’nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa kendi senatolarından para gönderen bir devletle biz müttefikliğimiz elbette ki tartışılmalıdır. Biz kimsenin düşmanı değiliz kimsenin topraklarında gözümüz yok. Kimseye kalleşlik yapmıyoruz.

Bakan Soylu operasyonun detaylarını açıkladı: Taksimdeki terörist yakalanmasa Yunanistana kaçırılacaktı


Bu kalleşliklere elbetteki tahammül edecek gücümüzün kalmadığını ifade etmek istiyorum. İstiklal Caddesi bizim nazlı kızımızdır. Operasyonlar devam ediyor. Elbette ki teröristler yakalandı. Eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçıracaklardı. Nasıl ve ne şekilde koordine edildiğini bildiğimiz, nereden hareketlendiğini bildiğimiz bir terör yapısıyla karşı karşıyayız. PYD’yi orada kim besliyorsa, PKK’ya kim iç istihbarat sağlamaya çalışıyorsa, faili odur. Piyonları tartışmanın bir anlamı yoktur. Dünyada çok fazla piyon bulunur. Allah milletimizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

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"TALİMAT TERÖRİSTİN ÖLDÜRÜLMESİNE YÖNELİKTİ"

Bakan Soylu, "Olay sonrası yapılan bir teknik dinlemede çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yönelikti. Ya kattan atın ya kanala atın talimatı var. Net bir şekilde. Bu konuda teröristi öldürüp tüm networkü çözmemizi engelleyecek ve olayın ardıl sebeplerini çözmemizi engelleyecek bir plan hazırlığı apaçık ortada.

Bakan Soylu operasyonun detaylarını açıkladı: Taksimdeki terörist yakalanmasa Yunanistana kaçırılacaktı

Suriye uyruklu Ahlam Albashır...

Emniyet güçlerimiz gece hep birlikte ortaya konulan istihbarat birimlerimiz, el birliğiyle bu meselenin üstünün örtülmesini, kapatılmasını engellemişlerdir" diye konuştu.

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"TÜRKİYE’NİN ETRAFINDA İSTİKRARSIZ BİR CENDERE OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Soylu, "İstanbul'da 6 yıldır böyle terör olayı görmedik. Sadece bu yıl 200 terör olayı engelledik ama terörün yüzü böyle acımasızdır. Siz 200 tane engellersiniz bir tanesi patlar ve bütün canınızı yakar. Türkiye’nin etrafında istikrarsız bir cendere olduğunu biliyoruz. Biz burada millet olarak beraberlik içinde güçlü olmalıyız. Bunlara boyun eğmemeliyiz. Kimsenin etrafında Kobani yok. Kimsenin etrafında Münbiç yok. Kimsenin etrafında birçok terör örgütünün fink attığı bir yer yok. Bunlar hep bizim sınırımızda.

Bakan Soylu operasyonun detaylarını açıkladı: Taksimdeki terörist yakalanmasa Yunanistana kaçırılacaktı


Biz neyle karşı karşıya kaldığımızı bildiğimiz için bugün sınırlarımızın dışında binlerce kahramanımız terörle mücadele ediyor. Pençe Kilit Harekatı’ndan birçok harekata kadar. Oradaki terör koridoruna bugün müdahale etmemizin en temel nedenlerinden bir tanesi tam orada terörün Türkiye’yi istikrarsızlaştırmamasını sağlayabilmektir. Bunu anlatana kadar dilimizde tüy bitse de bunu söyleyeceğiz. Son 2 saldırının da hem Mersin saldırısının hem bu saldırının birinin Münbiç’ten birinin Kobani talimatıyla geldiği çok açık ve net ortadadır. Karşımızda şer cephesini, terörist destekçilerini biliyoruz. Bunun için el birliği içerisinde bunu hep birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.

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"ONU ÖLDÜR TALİMATI VERDİĞİ KİŞİYLE YAKALADIK"

Operasyonun detaylarını anlatan Bakan Soylu, "Küçükçekmece'de yakalandı. Daha önce Esenler'de bir atölyede Kobani’den gelen bir telefonla muhafaza edildi. Burada patlattıktan sonra yine Esenler’e gitti. Esenler’den başka araçla Küçükçekmece’ye intikal etti. Biz takip ettik.

Bakan Soylu operasyonun detaylarını açıkladı: Taksimdeki terörist yakalanmasa Yunanistana kaçırılacaktı

Onu götüren şahsı yakalayıp, bu networkün parçası olan şahsı yakalayıp onu sorgulayınca bir sokakta olduğunu öğrendik ve o sokağa yaptığımız operasyon çerçevesinde de, kıskıvrak o evde ele geçirmiş olduk. Onunla beraber bu olayı tertipleyen, terör örgütü buna üzülecek ama öldür talimatı verdiği kişiyle yakaladık. Birkaç operasyonumuz daha var. Operasyonumuz devam ediyor" dedi.

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