PKK İstanbul'daki eylemle neyi hedef aldı

Haberin Devamı

İstiklal’de patlayan bomba ile terör örgütü, dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul’dan mesaj vermek istedi. PKK kısa bir süre önce Mersin’in Mezitli ilçesinde Tece Polisevi’ne yönelik saldırıda bulunmuştu. Bu eylem onun bir devamı.

Hafta sonu İstanbul’un en kalabalık olan ilçesi Beyoğlu’nda, sivillerin en yoğun olarak bulunduğu 16.17’de bombayı patlatarak çok sayıda sivilin ölmesini hedefledi.

İstiklal Caddesi hafta sonu vatandaşlarımızın olduğu kadar turistlerin de yoğun olarak ziyaret ettiği yerler arasında yer alıyor. PKK’nın kanlı eyleminde pazar gününü seçmesi ise çok sayıda sivil insanın ölümünü hedef aldığını gösteriyor. Terör örgütünün sivilleri hedef alması aynı zamanda PKK’ya yönelik operasyonlar nedeniyle ne kadar sıkıştığını gösteriyor.

Haberin Devamı

Ancak terör eylemi iktidarı ve muhalefetiyle siyasetin ve halkımızın PKK’ya ve teröre karşı kenetlenmesini sağladığı için ters tepti.

6’LI MASADA GERİLİM

BUGÜN toplanacak 6’lı masanın gündeminde cumhurbaşkanı adaylığı konusu yok. Seçim takvimi ilan edildikten sonra ortak cumhurbaşkanı adayı için toplanacaklar.

Ama Akşener, Hüseyin Baş’ın masaya davet edilmesi konusunu getirecek. Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi ikna edilmiş değil. O nedenle gerilime neden olabilir. Akşener’e karşı güç gösterisine sahne olabilir. Buna rağmen Akşener ile Kılıçdaroğlu’nun desteğiyle Hüseyin Baş masaya kabul edilirse o zaman Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’na sarı kart gösterilmiş olur.

Meral Akşener bir de başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliğini masaya getirecek. Akşener, “Kapanan yaralarla değil, kanayan yaralarla uğraşalım” demişti. Kılıçdaroğlu’nun başlattığı, Erdoğan’ın el yükselttiği tartışmada faturayı ödemek istemiyor. O nedenle işi 6’lı masaya ihale etmeye çalışıyor. Amacı başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliğinin millete gitmesini önlemek. Onun için de Meclis’te bu işin halledilmesini istiyor.

AKŞENER’İN BAŞÖRTÜSÜ SINAVI

Ya “Oylamalara katılmayalım, anayasa değişikliği Meclis’ten geçmesin” ya da “Destek verelim, 400’ün üzerinde bir oyla kabul edilsin, referanduma gitmesin” eğiliminde.

Haberin Devamı

Akşener, müsebbibi olmadığı bir tartışmanın siyasi olarak bedelini ödemek istemiyor. Ama siyaset bazen sizi bu tür konularda sınava tabi tutar. Muhafazakâr ve milliyetçi kesimden oy alan İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi başörtüsü değişikliğine destek vermedikleri takdirde seçimlerde bunun bedelini ağır bir şekilde öderler. Kılıçdaroğlu ise başörtüsü sorununu ben çözdüm diye ortaya çıkıp, yasa değişikliği verip, Anayasa oylamasından kaçarsa samimiyet testinde sınıfta kalmış olur.

CUMHURBAŞKANI ADAYI MI?

İYİ Parti’de Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayı olması yönündeki talepler artıyor. En son Yavuz Ağıralioğlu, “Meral Akşener’i ikna edebilirsek genel başkanımız olur. Akşener bu sistemin son cumhurbaşkanı olur, geçiş sürecini yönetir, parlamenter sistemin ilk başbakanı olur” dedi.

Haberin Devamı

1- İYİ Parti’de birinci hedef Akşener’in cumhurbaşkanı adayı olmasından ziyade Kılıçdaroğlu’nun adaylığının önünü kesmek. İYİ Parti’de Kılıçdaroğlu ile gidilecek seçimin kazanılamayacağı görüşü hâkim.

MANSUR YAVAŞ SESLERİ

2- Akşener aday olmazsa Mansur Yavaş’ın aday olması isteniyor. Mansur Yavaş bu konuda yeterince cesur bulunmadığı için “Sana mahkûm değiliz, liderimizi aday yaparız” diye mesaj veriliyor.

3- Kılıçdaroğlu, kendisini “Bozkurt Kemal” sloganlarıyla karşılayan, CHP’de ikbal arayan eski ülkücülerle bir araya geldi. Ama ülkücü kökenden gelmesine rağmen Mansur Yavaş bu etkinliklere katılmadı. Fakat aynı Mansur Yavaş, Akşener’in dünkü esnaf buluşmasında yanında yer aldı.

Haberin Devamı

Ankapark’ı birlikte gezmeleri, voleybol maçını birlikte izlemeleri, Akşener’in, “Aday olacaksan çık, destekleyelim” dediği alt alta toplanıp bir de esnaf buluşmasındaki görüntüleri ekleyince Akşener’in gönlünden de Mansur Yavaş’ın geçtiği belli ama Yavaş buna cesaret edebilecek mi?

İMAMOĞLU’NUN DANSI

4- Kılıçdaroğlu ortak adaylıkta ısrar ederse ilk tura çoklu adayla gidilmesi formülü yeniden güç kazanır. Ekrem İmamoğlu’nun 10 Kasım’da yaptığı dansın altında adaylık mesajı yatıyor.

HDP’NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI FİNCANCI MI?

HDP’de eğilim Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa desteklemek yönünde. Ama Akşener ve Mansur Yavaş’a karşılar. Öyle ki Meral Akşener ile HDP kavgası her geçen gün büyüyor. Bu arada HDP’de çoklu aday ihtimaline karşılık bir çalışma yapılıyor. HDP’nin öncülüğünde oluşturulan “Emek Platformu”nun kadın aday üzerinde durduğu söyleniyor. HDP kulislerinde ismi geçenlerden birisi de “TSK kimyasal silah kullanıyor” iftirasını attığı için cezaevinde olan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı. PKK’nın lider kadrosundan Mustafa Karasu da “Şebnem Korur Fincancı hocanın Türkiye’de yeni bir dönem başlattığını söyleyebiliriz” deyince, neden olmasın dedim.

Haberin Devamı

DEMİRTAŞ’IN HASTANEDE BABASINI ZİYARET ETMESİ

BAŞÖRTÜSÜ konusundaki anayasa değişikliği için AK Parti heyetinin HDP’yi ziyareti üzerinden Cumhur İttifakı’nda gedik açmak isteyenler Devlet Bahçeli’nin dirayetli tutumu sayesinde umduklarını bulamadılar.

Kendileri, bir oy CHP’ye, bir oy HDP’ye diye kampanya yapar. HDP’nin desteğiyle İstanbul ve Ankara seçimlerini kazanır. Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa HDP destekleyecek diye haberler yaparlar. Kılıçdaroğlu, HDP heyetini CHP Genel Merkezi’nde kabul eder. Gürsel Tekin, “HDP’ye bakanlık verilebilir” der, sorun yok. Ama anayasa değişikliği için HDP’yi ziyareti siyasi polemik konusu yapmaya çalışırlar.

İNSANİ BİR DURUM

Şimdi de Selahattin Demirtaş’ın Diyarbakır’a götürülerek yoğun bakıma kaldırılan babasıyla görüşmesine izin verilmesi üzerinden Cumhur İttifakı’nda bir çatlak meydana getirebilir miyiz diye uğraşıyorlar. Çok insani bir olay. Yasadan kaynaklanan bir hakkın kullandırılması.

Selahattin Demirtaş’ın hastaneye kaldırılan babasıyla görüşmesine izin verilmeseydi asıl o zaman sorun olurdu. İnsani bir durum olmazdı. Vicdanlara sığmazdı. Tamam siyaseten kutuplaştık ama bu kadar da insanlığımızı kaybetmeyelim.

BAŞKA KAPIYA

Bunlar üzerinden MHP’yi kışkırtmaya çalışanlara, Cumhur İttifakı’nda çatlak meydana getirmek isteyenlere tek kelime ile cevap vereceğim. Buradan size ekmek çıkmaz. MHP Lideri Bahçeli’nin bir sözünü alıntılıyorum. Ve başka bir şey demiyorum. “Bunlar üzerinden Cumhur İttifakı’na laf söyleyenlere söylüyorum, hadi başka kapıya.”