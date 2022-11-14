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Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında bebek arabası parçalanmıştı! Baba dehşet anlarını anlattı

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#İSTANBUL#Taksim#İstiklal Caddesi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 13:25

İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıda bir bebek arabası da parçalanmıştı. Patlamanın hemen ardından yaralı bebeğini kucağına alarak eşiyle birlikte olay yerinden kaçan baba dehşet anlarını anlattı. Tamer Sinan "Müthiş bir gürültü oldu. Çocuk arabasına sarıldım ama bizi çok uzağa fırlattı. Çocuğum elimde hastaneye kadar koştum" dedi. Patlamada yaralanan Ahmet Mert ise kargaşayla kaçtığını, kendi imkanlarıyla hastaneye geldiğini ifade etti.

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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi yaralandı. Yaralıların bir kısmı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavileri devam edenler yaşananları anlattı. Yaralılar, patlama anında büyük kargaşa yaşandığını ve kendi imkanlarıyla hastaneye geldiklerini belirtti.

"ÇOCUK ARABASINA SARILDIM AMA BİZİ ÇOK UZAĞA FIRLATTI"

Patlama sırasında İstiklal Caddesi'nde gezen 27 yaşındaki Ahmet Mert "Arkadaşımla beraber geziyorduk, bir anda patlama oldu. Kargaşayla hemen ara sokağa geçtik. Kendi imkanlarımızla hastaneye geldik" dedi.

Taksim İstiklal Caddesindeki terör saldırısında bebek arabası parçalanmıştı Baba dehşet anlarını anlattı

Patlamada kızı ve eşi yaralanan Tamer Sinan ise "10 senedir İstiklal Caddesi'ne gelmiyorduk. Alışveriş yaparız diye geldik. Müthiş bir gürültü oldu. Çocuk arabasına sarıldım ama bizi çok uzağa fırlattı.
Taksim İstiklal Caddesindeki terör saldırısında bebek arabası parçalanmıştı Baba dehşet anlarını anlattı

Çocuğum elimde hastaneye kadar koştum. Sonra motorlu birisi beni hastaneye yetiştirdi. Şanslı sayılırız" diye konuştu.
Taksim İstiklal Caddesindeki terör saldırısında bebek arabası parçalanmıştı Baba dehşet anlarını anlattı


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#İSTANBUL#Taksim#İstiklal Caddesi

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