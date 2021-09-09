Son dakika! Metina'da MİT operasyonu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
MİT'in operasyonunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina'da Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Metina'da, eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı 3 terörist, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Metina'da Pençe-Şimşek harekatındaki güvenlik güçlerine yönelik eylem yapmak üzere organize olan PKK/KCK'lı 3 terörist tespit edildi.
MİT tarafından dün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
FIRAT KALKANI BÖLGESİNDE 6 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.