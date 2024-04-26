PANDAS sendromu: Bir gecede kişiliği tamamen değişti! 18 ay sonra sebebinin enfeksiyon olduğu ortaya çıktı...

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Dokuz yaşındaki Ava Holden, okulu çok seven, neşeli, sakin bir öğrenciydi. O gece yatağa gittiğinde de sıra dışı herhangi bir durum yoktu ancak ertesi sabah uyandığında okula gitmeyi reddetti.

ÖFKE PATLAMALARI VE KAYGI ATAKLARI YAŞIYORDU

Adeta panik atak geçiren çocuk ilerleyen günlerde de ani öfke patlamaları ve kaygı atakları geçirmeye başladı. Garip fobiler edinen Ava, mikroplardan ve kusmaktan korkuyor, tek başına uyumayı reddediyordu.

ÇEVRESİNDEKİLERİ ISIRMAYA VE TEKMELEMEYE BAŞLADI

Sorunlar bununla da bitmiyordu. Yaşadığı ani öfke patlamaları nedeni ile çevresindekileri ısırmaya, tekmelemeye ve çığlık atmaya başlamıştı. Anne babası küçük kızın bir keresinde hareket eden aracın kapısını açmaya çalıştığını görünce bir uzmana başvurmaya karar verdiler.

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İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, ebeveynler 38 yaşındaki Claire ve 39 yaşındaki Simon kızları için doktor randevusu aldı ancak Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hizmetleri (CAMHS) bekleme listesindeki sıra bir türlü onlara gelmedi.



Tam 18 ay boyunca kızlarının durumunun ne olduğunu anlamaya çalışan çaresiz aileye yardım okul hemşiresinden geldi. Ava'da 'PANDAS Sendromu' olabileceğini söyleyen hemşire, küçük kızın nörolojik açıdan incelenmesini önerdi ve durum tam da onun tahmin ettiği gibi çıktı.

Doktorlar Ava'nın durumunun streptokok enfeksiyonundan kaynaklandığını, küçük kızın asemptomatik olması nedeni ile tek belirtinin davranış değişikliği olduğunu vurguladılar .

ENFEKSİYONLA SAVAŞAN ÇOCUKLARDA AKIL SAĞLIĞI SORUNLARI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

İki çocuk annesi Claire yaşadıkları sürecin 9 yaşındaki kızının yanı sıra tüm aile için korkunç olduğunu anlattı ve "Aylarca çaresizce yardım aradık. Bir gün ona nasıl hissettiğini sorduğumda bana 'sanki beynim yanıyor gibi, sürekli üzgünüm' dedi. Bunu duymak kesinlikle yürek parçalayıcıydı. PANDAS, hastalarda ani aşırı kaygıyla ortaya çıkıyor ve bazılarında tikler gelişebiliyor. Bazıları yürüyemezken bazılarının konuşmalarında gariplikler oluşuyor. Bu durum beyinlerinin enfeksiyon nedeniyle iltihaplanmasından kaynaklanıyor." dedi ve ekledi;

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"Hastalığın en acı yanı, çoğu çocuğun yanlış teşhis nedeni ile akıl sağlığı sorunları ve davranış bozuklukları yaşadığı düşünülüyor. Çocuklar enfeksiyon tedavisi görmesi gerekirken, özel eğitime yönlendiriliyor"



Teşhis nihayet doğrulandıktan sonra Ava antibiyotiklerle tedavi edildi. Şimdi 11 yaşında ve yeniden hayatın tadını çıkarmaya başladı. Aile ise çoğu kişinin adını bile duymadığı hastalıkla ilgili farkındalık yaratmaya çalışıyor.

Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal Infections (PANDAS), çocuklarda görülen bir tür nörolojik bozukluktur. PANDAS, yaygın olarak çocukluk çağındaki obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) ve/veya tik bozukluğu semptomlarının ani ve hızlı bir şekilde ortaya çıkmasıyla karakterizedir. Bu semptomların ortaya çıkmasında, streptokok enfeksiyonlarının tetikleyici bir faktör olduğuna inanılır.

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PANDAS, immün sistemin streptokok bakterilerine karşı yanıtı sonucu ortaya çıkan otoimmün bir reaksiyonla ilişkilidir. Bu reaksiyon, beyindeki bazı bölgeleri etkileyen inflamasyona yol açabilir ve sonuç olarak çocuğun davranışlarında, duygusal durumunda ve bilişsel işlevlerinde değişikliklere neden olabilir.

PANDAS BELİRTİLERİ NELERDİR?

PANDAS'ın belirtileri arasında ani ve şiddetli obsesif-kompulsif semptomlar (örneğin, tekrarlayan düşünceler, takıntılı davranışlar), tikler (ani ve istemsiz hareketler veya vokal sesler), anksiyete, öfke nöbetleri, uykusuzluk ve diğer davranışsal değişiklikler bulunabilir.

Tedavi genellikle antibiyotiklerle streptokok enfeksiyonunun tedavisini içerir ve semptomların hafifletilmesi için immün sistemi düzenleyici ilaçlar kullanılabilir. Bazı durumlarda, semptomları kontrol altına almak için psikoterapi veya diğer tedaviler de gerekebilir.