Sosyal medyayı paniğe sürükleyen video: "Basit bir başparmak testi, ölümcül hastalığı ortaya çıkarabilir" Doktorlardan peş peşe açıklama...

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Yale kardiyologları tarafından "başparmak-avuç içi testi" olarak adlandırılan bu testte, kişi ellerini avuç içleri yukarıda olacak şekilde bir masanın üzerine koyuyor ve başparmaklarını avuç içeri doğru uzatıyor.

Aort anevrizması, vücudun en büyük arteri olan aortun duvarında meydana gelen ve arter duvarının anormal bir şekilde genişlemesine neden olan bir durumdur. Anevrizma, arter duvarının zayıflaması veya hasar görmesi sonucu oluşabilir. Anevrizmalar genellikle belirti vermez ve sessizce büyüyebilirler. Ancak, büyüdükçe ve belirli bir boyuta ulaştıkça, çatlamaya veya yırtılmaya eğilimli hale gelirler, bu da hayatı tehdit eden iç kanamaya yol açabilir.

"PARMAK UZANIYORSA AORT ANEVRİZMASI İHTİMALİ YÜZDE 98"

Dr. Whittington'a göre eğer başparmak avucun içinde geçip, elin dışına kadar uzanıyorsa, kişinin aort anevrizması olma ihtimalinin yüzde 98.



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Acil servis doktoru, başparmağınızın bu kadar uzanmasının, atardamarlarınızda tehlikeli şişmelere yol açabilecek bir kolajen eksikliğine sahip olduğunuzun işareti olabileceğini iddia ederek şunları söyledi;

“Araştırmalar, aort anevrizması olan herkesin testi doğru çıkmasa da, testi doğru çıkanların anevrizma olma ihtimalinin yüzde 98 olduğunu göstermiştir”

Kolajen, vücutta dokuların yapısal desteklenmesi ve güçlendirilmesinde önemli bir rol oynayan bir protein türüdür. Aort duvarı gibi büyük arterlerin sağlam ve esnek olması için kolajen önemlidir. Kolajen eksikliği, arter duvarının zayıflamasına ve elastik özelliklerini kaybetmesine yol açabilir. Bu durum da aort duvarının anormal bir şekilde genişlemesine ve anevrizma oluşumuna katkıda bulunabilir.

VİDEO VİRAL HALE GELDİ DOKTOR ORTADAN KAYBOLDU!

Acil doktorunun paylaştığı başparmak testi sosyal medyada kısa sürede viral hale gelirken, Dr. Whittington'ın TikTok hesabını kapatıp ortadan kaybolması kullanıcıları paniğe sürükledi.

Başparmak testini yapıp sonucu paylaşan insanlar endişelerini paylaşırken devreye kardiyologlar girdi.

"PANİĞE GEREK YOK"

Sanford Health'den Dr. Muhammad Siyad Panhwar, kullanıcılara "paniğe gerek yok" derken avuç içi-başparmak testinin kollajen eksikliğinin bir işareti olabileceğini doğruladı ancak bunun anevrizmanın kesin bir doğrulaması olmadığını vurguladı:

"Merak etmeyin aniden anevrizmadan ölmeyeceksiniz. Avuç içi-başparmak testi pozitifse ve ailenizde kolajen bozukluğu öyküsü varsa, doktorunuza danışmalısınız, hepsi bu."



@drsiyabmd #aaa #marfan #collagen #connectivetissuedisorder #ehlerdanlossyndrome #greenscreen ♬ original sound - Dr. Siyab, MD | Heart doc #stitch with @Dr. Joe, M.D. 🩺 CALM DOWN EVERYONE. NO NEED TO PANIC. This test does not automatically mean you have an aneurysm (and a negative test doesn’t mean you don’t either). Generally once diagnosed, aortic aneurysms grow very slowly and many do not need any intervention. Unfortunately some do remain undiagnosed and rupture, causing ☠️. But don’t panic, just go talk to your doctor about getting screened with an ultrasound/echocardiogram. #aorticaneurysm



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TEST NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Kardiyotorasik cerrah Dr. Kenan Yount da bazı kolajen bozukluklarının aort anevrizmalarıyla bağlantılı olduğunu doğrularken avuç içi başparmak testinin nereden çıktığını açıkladı:

"Basit test, 2021 yılında Yale'deki kardiyologların kalp ameliyatı için halihazırda hastanede olan 305 hasta ile yaptıkları çalışma ile ortaya çıktı. Servisteki 305 hastanın 93'ü aort anevrizması nedeniyle oradaydı ve yapılan başparmak testi hastaların yüzde 98'inde doğru çıktı. Dr. Whittington'un iddiası buna dayandırılabilir."



ÇALIŞMANIN YAZARI KONUŞTU

Yale New Haven Hastanesi Aort Enstitüsü eski direktörü ve çalışmanın yazarı Dr. John Elefteriades da açıklama yaptı ve “Çalışmamız, anevrizma hastalarının çoğunun pozitif bir başparmak-avuç içi işareti göstermediğini, ancak pozitif bir teste sahip olan hastaların anevrizma barındırma olasılığının yüksek olduğunu gösterdi” ifadelerini kullandı.

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Elefteriades bu testin, anevrizma geliştirme riskiniz konusunda doktorunuza danışmanız için bir işaret olabileceğini, ancak anevrizma teşhisi anlamına gelmediğini vurguladı.



Aort anevrizması belirtileri genellikle anevrizmanın büyüklüğüne ve konumuna bağlı olarak değişebilir. Bazen hiç belirti vermezken, bazen aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir:

Göğüs veya karın bölgesinde ağrı veya rahatsızlık: Anevrizmanın büyümesi veya yırtılması sonucu ağrı veya rahatsızlık hissedilebilir. Göğüs bölgesinde ağrı genellikle göğüs duvarının arkasında hissedilirken, karın bölgesinde ağrı genellikle karın bölgesinde yayılır.

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Sırt ağrısı: Aort anevrizması, sırtta veya belde ağrıya neden olabilir. Bu ağrı, anevrizmanın bulunduğu bölgeye yayılabilir.

Nefes alma zorluğu: Büyük boyuttaki anevrizmalar, akciğerlere baskı yaparak nefes almayı zorlaştırabilir.

Ses değişiklikleri veya kısıklık: Aort anevrizması, ses tellerine baskı yaparak ses değişikliklerine veya kısıklığa neden olabilir.

Ani ve şiddetli göğüs veya karın ağrısı: Aort anevrizmasının yırtılması durumunda, ani ve şiddetli göğüs veya karın ağrısı, acil tıbbi müdahale gerektiren hayati tehlike belirtilerinden biridir.