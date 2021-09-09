Son dakika! MSB duyurdu: Saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
MSB'den yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi" denildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz! Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."
Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 9, 2021
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/evowoQ1jVO