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Gündem
DHA
Haber Giriş: 09.09.2021 - 11:08 | Son Güncelleme:

Son dakika! MSB duyurdu: Saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

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Son dakika! MSB duyurdu: Saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi" denildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz! Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."

 

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