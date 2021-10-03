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Son dakika: Karantina süresi için yeni güncelleme! Aşısızların ve öğrencilerin karantina süreleri kısaltıldı

#Koronavirüs#PCR#Karantina
Son dakika: Karantina süresi için yeni güncelleme Aşısızların ve öğrencilerin karantina süreleri kısaltıldı

Sağlık Bakanlığınca koronavirüs(Kovid-19) temaslısı olup semptom göstermeyen aşısız veya eksik aşılılar ile ilköğretim ve lise öğrencilerinin karantina süreleri kısaltıldı. Öte yandan son 24 saatte 27 bin 973 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi ise yaşamını yitirdi.

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Bakanlık tarafından Kovid-19 Rehberi'nin "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" konulu bölümü güncellendi.

Buna göre aşısız veya eksik aşılı Kovid-19 temaslısı kişilerin karantinası, "semptom göstermemeleri halinde" PCR testi yapılmaksızın 10'uncu günde sonlandırılabilecek.

Kovid-19 temaslısı kabul edilen ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin karantina sürecinde de semptom gösterip göstermedikleri takip edilecek.

Semptom göstermeyenlerin karantinaları 5'inci günde yapılacak PCR testinin negatif çıkması durumunda sonlandırılacak ve bu öğrenciler okula devam edebilecek.

Koronavirüs tablosunda son durum

Koronavirüs tablosunda son durum

PCR testi yapılmadığı durumda ise öğrencinin karantinası 10'uncu günde sonlandırılacak.

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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 352 bin 162 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 973 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 22 bin 110 oldu.

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18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,35, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,99 olarak kayıtlara geçti.

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#Koronavirüs#PCR#Karantina