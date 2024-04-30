Sekiz yıldır hiçbir şey yiyip içmiyor, kalbinden besleniyor! Yediği her şeyi kusuyordu, doktorlar yıllarca anlayamadı...

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İngiltere'nin Chester kentinde yaşayan Liv Rose, 3 yaşından beri yemek yerken acı çekiyor ancak durumu doktorlar tarafından 'karın ağrısı' olarak geçiştiriliyordu.

"Elinizden alınana kadar hayatınızın ne kadar yemek etrafında döndüğünü fark etmiyorsunuz.” diyen 25 yaşındaki genç kadın, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada çocukluğundan beri yemek yerken acı çektiğini ve sadece makarna gibi yumuşak besinleri tüketebildiğini anlattı.



Defalarca kez doktora gittiğini ancak 'küçük çocuklarda karın ağrısı olur' açıklaması ile eve gönderildiklerini söyleyen Liv kendisine teşhis konulması için uzun yıllar mücadele etti.

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Büyüdükçe ağrılarının da büyüdüğünü anlatan İngiliz kadının semptomları 2017 yılında kötüleşmeye başladı.



17 yaşında girdiğinde kusmaya başladığını anlatan Liv, kusma nöbetlerinin haftada birden, her güne çıktığını, yediği her şeyin sindirilmeden geri geldiğini anlattı.

Çaresiz aile kızlarını yeniden doktora götürdü ancak doktorlar görünürde bir sorun olmadığını ve durumun psikolojik olabileceğini söyledi.

"Bir yeme bozukluğu birimine gitmek zorunda kaldım. Herhangi bir belirti göstermediğim ortaya çıkıncaya kadar tüm günümü bu birimde geçirdim ve sonunda doktorlar beni takibe aldı" diyen Liv, yıllardır aradığı sorunun cevabını sadece birkaç ay sonra öğrendi.



2017 yılının mart ayında 'gastroparezi' teşhisi alan genç kızın, midesi boşaltıldı, burundan beslenme tüpü takıldı, semptomlarını hafifletmek için farklı tedaviler uygulandı ancak durum düzelmedi.

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Gastroparezi, mide kaslarının normal şekilde çalışmadığı bir sindirim sistemi bozukluğudur. Bu durum, midedeki sindirim sisteminin işlevini etkileyen sinir hasarı veya kas bozukluğu sonucu ortaya çıkabilir. Gastroparezi, mideyi boşaltma sürecini yavaşlatır veya durdurur, bu da yiyeceklerin midede uzun süre kalmasına ve sindirim sürecinin bozulmasına neden olur.Gastroparezi belirtileri arasında mide bulantısı, kusma, hazımsızlık, şişkinlik, mide ağrısı, iştah kaybı ve kilo kaybı bulunabilir. Bu semptomlar kişiden kişiye değişebilir ve şiddetleri farklılık gösterebilir.

Doktorlar yiyeceklerin geçmesine yardımcı olmak için midesine botox uygularken yeni bir sorun fark edildi. Bağırsakları üzerinde yapılan incelemenin ardından Liv'e Pan-bağırsak hareket bozukluğu (IBD) teşhisi kondu.

Pan-bağırsak hareket bozukluğu (IBD), bağırsakların kronik ve tekrarlayan bir iltihaplanma durumuyla karakterize olan bir sindirim sistemi hastalığıdır. İki ana türü vardır: Crohn hastalığı ve ülseratif kolit.IBD'nin kesin nedeni tam olarak bilinmemektedir, ancak genetik, çevresel ve bağışıklık sistemiyle ilgili faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Tedavi, semptomları hafifletmeyi, iltihabı kontrol altında tutmayı ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmayı amaçlar. Diyet değişiklikleri, ilaçlar ve bazı durumlarda cerrahi tedaviler IBD'nin yönetiminde kullanılabilir. Tedavi planı, hastanın semptomlarına, hastalığın türüne ve şiddetine göre belirlenir.

ARIK KALBİNDEN BESLENİYOR



Gen kızın yıllardır yaşadığı sorunların ardındaki iki hastalık artık ortaya çıkmıştı ancak Liv hala yetersiz besleniyordu ve kilosunu koruyamıyordu. Bu nedenle 2018 yılının Ocak ayında hickman kateteri takıldı ve Liv kalbinden beslenmeye başladı.

Hickman kateteri, genellikle uzun süreli intravenöz (IV) tedavi gerektiren hastalarda kullanılan bir tür merkezi venöz kateterdir. Bu kateter, büyük damarlardan birine yerleştirilir ve uzun süreli intravenöz tedavi, parenteral beslenme veya ilaç uygulaması gibi işlemler için kullanılır.Hickman kateteri, büyük bir ana atardamar olan vena cava superior'a yerleştirilir. Buradan, kalbin yakınında olduğu için, ilaçlar veya besinler doğrudan dolaşım sistemine enjekte edilebilir.Bu sayede, hasta geleneksel bir şekilde yemek yeme zorluğu çekiyorsa veya sindirim sistemi çalışmıyorsa, vücut gerekli besin maddelerini alabilir. Kalpten beslenme, genellikle çok ciddi durumlar için gereken bir tedavidir. Bu durumlar arasında çeşitli nedenlerle yutma veya sindirme sorunları yaşayan hastalar, bağırsak ameliyatları sonrası beslenme sorunları yaşayanlar veya besin alımını etkileyen diğer tıbbi durumlar bulunabilir.

Hayatına hickman kateteri ile devam eden Liv, kan enfeksiyonları riski yüksek olduğu için hattı dikkatli ve düzenli bir şekilde temizlemek zorunda. Bunun beslenmek için korkutucu bir yol olduğunu kabul eden genç kız, "Artık kilom sabit, enerjim yüksek. Yaşam kalitem arttı ancak yemek yiyemez hale gelmek çok zor. Yemek yemek hayatın büyük bir parçası ve ben artık buna alışmak zorundayım " dedi.

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İki haftada bir düzenli olarak kontrole giden Liv'in yemeyi en çok özlediği iki yiyecek ise dondurma ve pizza.



