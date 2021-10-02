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Son dakika... Bakan Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs vaka sayıları

#Koronavirüs#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca#Vaka Sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı. 18-24 Eylül arasında vaka yoğunluğu en çok artan 10 il Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli ve Bilecik oldu. Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 238,33, Ankara'da 394,70, İzmir'de 49,01 oldu.

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İşte Bakan Koca'nın paylaşımı...

18-24 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.

Son dakika... Bakan Koca paylaştı İşte il il koronavirüs vaka sayıları

İŞTE VAKA SAYILARI EN ÇOK ARTAN İLLER

Bakan Koca, "18-24 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Tedbirler vazgeçilmez" mesajını paylaştı.

Son dakika... Bakan Koca paylaştı İşte il il koronavirüs vaka sayıları

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#Koronavirüs#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca#Vaka Sayıları