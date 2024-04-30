Günlük ihtiyacın büyük bir kısmını karşılıyor... Hangi besinlerde çinko var? Çinko açısından en zengin besinler

İnsan vücudunda birçok önemli fonksiyonda rol oynayan çinko elementi, özellikle bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için kritik. Uzmanlar günlük çinko ihtiyacının kadınlar için 8 miligram, erkekler için ise 11 miligram olduğunu belirtiyor.Peki hangi yiyeceklerde çinko var ve çinkoyu daha fazla tüketmek için neler yiyebiliriz? İşte çinko zengini besinler… Nohut mutfağımızda geçmişten bugüne önemli yer tutan bir baklagil. 150 gramında 2,5 miligram çinko bulunan nohudu çok farklı şekillerde hazırlayabilirsiniz. Pişmiş tavuğun 100 gramı 1 miligram çinko içeriyor. Hastalara tavuk suyu çorba tavsiye edilmesinin sebeplerinden biri de bu; çinkonun bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi. Ispanak çinko zengini sebzelerin başında geliyor. 150 gram ıspanak 1,4 miligram çinko içeriyor. Çiğ ya da pişmiş halde tüketmek sizin tercihiniz. Brokoliyi de çinko kaynağı olarak tüketebilirsiniz. Çiğ brokolinin 100 gramında 0,77 miligram, pişmiş brokolinin 100 gramında ise 0,54 miligram çinko var. Sarımsağın çinko miktarı ise 100 gramda 2,99 miligrama kadar çıkabiliyor. Sarımsağı mümkünse çiğ tüketmeye çalışın. Siyah pirinç ya da yabani pirinç olarak bilinen bu tahılın 1 kasesinde 4,4 miligram çinko var. Ceviz de önemli bir çinko kaynağı. 28 gram cevizde 1,3 miligram çinko var. Cevizi tek başına ara öğün olarak tüketebileceğiniz gibi başka yemeklerde de kullanabilirsiniz. Dana eti de zengin bir çinko kaynağı. 85 gram dana etinde 7 miligram çinko bulunuyor. Dana etine çok yakışan ve bir başka çinko kaynağı kekik ekleyerek yemeğinizin besin değerini artırabilirsiniz. En zengin çinko kaynaklarından biri olan kakaonun 1 yemek kaşığında 1,9 miligram çinko bulunuyor. Mantar da günlük beslenmenize kolayca dahil edebileceğiniz çinko kaynaklarından. 100 gram mantardaki çinko miktarı türüne göre 7,66 miligrama kadar çıkabiliyor. Bezelye Anadolu’nun en eski gıdalarından biri ve sofralardan kesinlikle eksik edilmemeli. Üstelik 1 kase pişmiş bezelye 1,2 miligram çinko içeriyor. Kefir ve yoğurt da çinko açısından oldukça zengin gıdalar. Bu süt ürünlerinin 170 gramında 1,4 miligram çinko var. Dana ciğerinde de bol miktarda çinko bulunuyor. 100 gram ciğer yerseniz vücudunuza 4 miligram çinko giriyor. 100 gram susamdaki çinko miktarı 12 miligramın üzerinde. Bu nedenle özellikle gelişme çağındaki çocukların susam veya susamdan elde edilen tahin yemesi çok faydalı. Et yemekleri veya kurabiyelerinizde kullanabileceğiniz gibi bol bol tahin de tüketebilirsiniz. Vejetaryenlerin favori protein kaynaklarından yer fıstığı kavrulduğunda aynı zamanda önemli bir çinko deposu haline geliyor. 28 gram yer fıstığında 0,9 miligram çinko var. 150 gram çiğ kabak çekirdeğindeki çinko miktarı tam 6,6 miligram ve günlük ihtiyacın yüzde 44'ünü karşılamak için yeterlidir. Kabak çekirdeğini yaptığınız ekmeklerde veya yemeklerde kullanabilir veya sade tüketebilirsiniz.